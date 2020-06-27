YKS yarışı başladı | 2 milyon 4 bin genç için önemli sınav





Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. Sınavlarda koronavirüs önlemleri üst düzeyde uygulanacak. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yarın saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek

Yüz binlerce öğrenci için final günleri geldi. YKS 2020 bu hafta sonu (27-28 Haziran) yapılacak. Sınavın ilk oturumu bugün saat 10.15'te başlayacak.

Buna göre YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Sınavlarda koronavirüs önlemleri üst düzeyde uygulanacak. Sınav merkezi girişlerinde dezenfektan olacak. Adaylara dezenfektanlı ıslak mendil ve maske dağıtılacak. İsteyenler kendi maske, spirlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecek.

Okul girişinde ve sınav salonlarında sosyal mesafe kuralına uyulacak. Okul bahçelerine veliler alınmayacak. Adaylar, yerlerine oturduktan sonra maskelerini çıkarabilecek. Görevliler ise sınav boyu maskeli olacak. Kovid-19 tanısı konulan, temaslı veya şüpheli olan adaylar farklı bina ve salonlarda sınava alınacak.