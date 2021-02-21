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Yüz yüze sınavlarda erteleme yok | Bakan Selçuk gençlere seslendi.

Yüz yüze sınavların erteleneceği yolundaki söylentilere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.

21 Şubat 2021 Pazar 22:58
Yüz yüze sınavlarda erteleme yok | Bakan Selçuk gençlere seslendi.

Yüz yüze sınavlarda erteleme yok | Bakan Selçuk gençlere seslendi.



Sosyal medya hesabından öğrencilere seslenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze sınavlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Covid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Bakan Selçuk'un mesajının altına ise yüzlerce öğrenci koronavirüs sürecinde yaşadıkları sıkıntıları yazdı. 

Bakan Selçuk "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır" dedi. Selçuk, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili Gençler, Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum. Biz salgın döneminde kararlarımızı, eğitimcilerle ve hekimlerle birlikte oluşturuyoruz. Salgının seyrini günlük izliyoruz. Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştiriyoruz.

Bu görüşmeler neticesinde, köy okullarımız ve ana okullarımız yüze yüze eğitime çoktan başladı. 1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimleri başlıyor.

Sizlerin de sadece sınavların yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam.

Öğrencilerimizin yüzde 40’ı yani yarıya yakınının sınavlarını tamamladı zaten.

Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamanızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik.

Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Sizler derslerinize ve sağlığınıza odakldanın lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

Son Güncelleme: 21.02.2021 23:02
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MEBSınvlarYüz Yüze SınavEğitimZiya Selçuk
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