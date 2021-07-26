2021 Yılına Damga Vuran Kripto Paralar

2021 Y ılına Damga Vuran Kripto Paralar

Kripto para piyasaları son derece hareketli ve çoğu durumda birçok yatırımcının yüzünü güldüren getiriler sağlıyor. Ama bazı kripto paralar, sağladıkları getiriler ve özellikleri ile birçok kişinin ilgisini çekebiliyor. Bizler de sizlere 2021 yılında damga vuran kripto paraları, Bitcoin haber , Ethereum fiyatı ve altcoin haberlerinden bahsedeceğiz.

1- Dogecoin (DOGE)

2013 yılında Palmer ve Markus’un kripto para endüstrisini tanıtmak için etkili olan şaka (meme) olarak çıkarılan kripto para, ilk başlarda çok değerli olmasa da, yılın başlarında WallStreetBets tarafından yükseltilip düşürülerek birçok kişinin dikkatini çekti. Sonrasında Dogecoin birçok kişinin ilgisini çektikten sonra Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın Dogecoin’i övmesiyle birlikte birçok kişinin daha ilgisini çekti. Sonrasında Dallas Mavericks CEO’su milyarder Mark Cuban’ın Dogecoin’i ödeme yöntemi olarak kabul etmesiyle beraber Dogecoin’in değeri zirvelere ulaştı. Ardından Tesla da Doge-1 uydusunu uzaya yollayarak ve Tesla alımı için Dogecoin’in kabul edilmesiyle birlikte Dogecoin etrafında güçlü bir topluluk oluştu. Musk’ın Dogecoin için yaptıklarından sonra Dogecoin topluluğu, Elon Musk’ı şaka amaçlı CEO ilan etti ve Elon Musk Twitter biosuna Dogecoin CEO’su unvanını ekledi. Ama Saturday Night Live’da Tesla’nın Dogecoin’i kabul etmemesiyle birlikte Dogecoin değeri düşse de, Dogecoin’in geliştirilmesi için verdiği önerilerle birlikte Elon Musk’ın Dogecoin’i desteklediğini anlayabiliriz.

2- Shiba Inu (SHIB)

Dogecoin gibi şaka amaçlı oluşturulan kripto para birimi, boğa piyasası ortasında çok ciddi bir değer artışı sergiledi. Özellikle pazarlama, tanıtım ve psikolojiyle ilerleyen kripto para birimi, popülaritesini Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin’in cüzdanına toplam SHIB arzının yarısını yollamaları ile birlikte birçok kişinin ilgisini çekti. Buterin ardından Shiba Inu coin’in geldiği en üst seviyede tüm token’ları Ethereum’a çevirerek Shiba Inu coin’in piyasa değerini ciddi oranda düşürdü. Ama Shiba Inu kullanıcıları, Shiba Inu coin’lerinin kullanımını artırmak amacıyla ShibaSwap isimli merkezsiz borsa oluşturup toplam hacmin 1.5 milyar doları bulması ile birlikte bu yılın en çok ilgi çeken kripto paralarından birisi olabilir.

3- Cardano (ADA)

2016 yılından beri akademik değerlendirme sonuçları üzerinden deneysel bir süreç kullanılarak geliştirilen blockchain ağı olan Cardano, Charles Hoskinson’ın deneysel vizyonu ve başarılı bir blockchain ağı inşa etmesiyle birlikte çok popülerleşmedi. Ama Cardano geliştirmeleri yavaş yavaş sürdürse de, bazı yatırımcıların Cardano’yla ilgilenmeleri sonucu birçok kişi Cardano’ya yatırım yaptı ve Cardano’nun bilinirliği arttı. Bunun sonucu olarak Cardano, 30 cent seviyelerinden en yüksek seviyesi olan 2.7 dolara kadar geldi ve ardından piyasa değeri düştü. Ama Cardano, Hoskinson ve ekibinin devamlı güncellemeler aracılığıyla gerçekleştirdiği geliştirmeler ve gittikçe büyüyen ekosistem ile birlikte bu seneye damga vuran kripto paralardan birisi olabilir.

4- Polygon (MATIC)

Hindistan merkezli şirket olan Polygon, Ethereum ile uyumlu blockchain ağları yaratarak birçok uygulamanın ölçeklenebilirliğini artırdı. Bu durum birçok uygulamanın Polygon’a doğru kaymasını ve Ethereum ile etkileşime girmesini sağladı. Bu durumu fark eden yatırımcılar, Polygon hizmetlerinden faydalanmaları ve token’lara yatırım yapmaları ile birlikte Polygon’un değeri daha da arttı. Ayrıca Chainlink ve diğer büyük oyuncularla birlikte ortak olmaları sayesinde birçok kişinin rahatlıkla kullandığı bir blockchain ağı haline geldi. Son olarak Polygon’un çıkardığı Avail projesi, Ethereum’daki ikinci katman çözümünü kullanan uygulamalar için veri sağlama sorununu çözmeyi hedefleyerek önemli kripto paralardan birisi olabilir.

5- Ripple (XRP)

2017’den beri davalarla çalkalanan Ripple, ABD Menkul Kıymetler Komisyonu’nun açtığı davaların bazılarını kazanınca değerinde ciddi bir artış oldu. Ayrıca dünyanın önde gelen finansal kuruluşlara sağladığı hizmetlerle ön planda olan Ripple, davanın etkisiyle birlikte çok önemli bir seviyeye kadar geldi. Ama piyasa çöktükten sonra Ripple’ın fiyatı da %70’den fazla düştü. Ama Ripple’ın farklı kuruluşlara karşı davaları kazanması ve daha fazla finansal kuruluşun Ripple çözümlerini kullanması ile birlikte 2021 yılında damga vurabilecek kripto paralardan birisi olabilir. Son olarak, farklı devletlerin merkez bankası dijital para birimi (CBDC) çalışmaları için de en çok kullanılan alt yapılardan biri olan Ripple, birçok merkez bankasının gerçekleştirdiği CBDC projelerinde çok sık kullanılması ile birlikte 2021 yılına damga vuracağını söyleyebiliriz.

6- Enjin (ENJ)

Ethereum ağı üzerinden gelişmiş oyunların oynanmasına olanak sağlayan Enjin, ERC-1155 eşsiz token (NFT) ve fungible token standartları ile endüstride önemli bir konumda yer aldı. Ayrıca blockchain tabanlı oyunların ve NFT’lerin popülerleşmesi, başta Enjin olmak üzere birçok blockchain tabanlı oyun projesinin popülerleşmesine ön ayak oldu. Son olarak Enjin’in oyun sektöründe rekabetçi oyun kısmına aktif olarak girmesi ile birlikte Enjin’in fiyatı ciddi oranda arttı. Hem NFT’lerin etkisinin artması hem de oyun sektörünün büyüyüp daha da rekabetçi hale gelmesiyle birlikte Enjijn’deki oyunların da daha fazla oynanıp rekabetçi oyunlar arasına girmesiyle beraber 2021 yılına damga vurduğunu söyleyebiliriz.

7- Chiliz (CHZ)

2016’dan beri fan token sektöründe faaliyet gösteren Chiliz, spor kulüplerinin kripto para sektörüne girmesi ile birlikte Socios içi ekosistemde kullanılan bir kripto para haline geldi. Özellikle büyük kulüplerin gittikçe kripto para sektörüne girmesiyle birlikte popülerleşen Chiliz, başta Barcelona olmak üzere birçok spor kulübünün kendi kripto parasını çıkarması ile birlikte yatırımcılar arasında ilgi çeken coin’lerden birisi haline geldi. Ayrıca Chiliz’in çıkardığı fan token’ların sağladığı getirilerle birlikte birçok yatırımcının yüzünün gülmesi ile Chiliz’in popülerliği arttı ve daha çok kişi Chiliz’e doğru yatırım yapmaya başladı. Bunun üstüne Chiliz ve fan token’larının değeri daha da yükseldi ve birçok kişi için Chiliz çok rahat para kazanılabilecek bir kripto para haline geldi. Üstüne fan token’larının performansı ile birlikte birçok kişinin ilgisini çekmesi ve daha fazla kulübün fan token’ları çıkarması ile birlikte Chiliz’in 2021 yılına damga vurduğunu söyleyebiliriz.

8- Ethereum (ETH)

2013 yılında Vitalik Buterin’in kendi ekibini kurarak çıkardığı Ethereum platformu, 2015 yılında başarılı bir ICO ile birlikte piyasaya giriş yaptı. İlk çıktığı zaman akıllı kontratlar üzerinden uygulama geliştirilmesine olanak sağlayan platform, merkezsiz finans (DeFi), merkezsiz uygulamalar (dApps) başta olmak üzere birçok farklı yeniliğin temelini attı. Ethereum’un çıkmasıyla birlikte uygulamaların geliştirilmesi sonucu birçok farklı iş kolunun çıkmasından sonra otonom uygulamalar üzerinde çalışmaya başlayan topluluk, ilk başlarda hacklenme durumu yaşadı ama ardından sorunu çözüp sonrasında sıkı test protokollerini uygulayan topluluk, ardından DAO hack gibi bir sorunu platform boyunca yaşamadı. Ama Ethereum fiyatı yükseldikçe gittikçe yükselen ölçeklenebilirlik problemleri, rakiplerine birçok uygulamayı kaptırsalar da, Ethereum 2.0 güncellemesi ile birlikte karşılık veren Ethereum, Elrond’tan aldıkları sharding özelliği ile birlikte 64 farklı blockchain ağına birçok uygulamayı ve depoladıkları verileri dağıtarak depolamayı çözmeyi hedefliyor. Ayrıca Ethereum’daki işlem süreçlerini iyileştiren ücret uygulamaları ve saniyede 100.000 işlemi hedefleyen Ethereum, 2021 yılında damga vuran kripto paralardan biri olduğunu söyleyebiliriz.

9- Polkadot (DOT)

Ethereum’un kurucularından biri olan Gavin Wood’un Ethereum projesinden ayrılıp ölçeklenebilirlik ve farklı blockchain ağlarıyla etkileşimi kolaylıkla sağlayan Polkadot’u kurdu. Wood, Ethereum ağındaki gaz işlemi sorunlarını esnek ücret mekanizması olarak blok büyüklüğüyle doğru orantılı bir şekilde işlem ücreti ödenmesi mekanizmasını gerçekleştirirken, ölçeklenebilirlik sorunu da her bir ağın kendine ait bir parachain’i olacak şekilde relay chain’e bağlanması ile birlikte saniyede binlerce işlemin gerçekleştirilmesini sağladı. Ayrıca Polkadot, blockchain’de bir ilk olan gerçek zamanlı test ağı Kusama’yı çalıştırınca kripto para camiasında güvenilen ve sık kullanılan kripto paralardan birisi oldu. Altcoin haberleri ve gelişmelerini göz önünde bulundurursak, Polkadot’un 2021 yılına damga vurduğunu söyleyebiliriz.

10- Elrond (EGLD)

2017 yılında sessiz sedasız bulunan Elrond, sağladığı özellikler ile birlikte güçlü bir yatırımcı temeli ve birçok uygulamanın barındırıldığı ekosistem haline geldi. Özellikle sharding başta olmak üzere farklı sanal makineler üzerinden çalıştırılması ile birlikte birçok yazılımcı, uygulamalarını Elrond ağına taşıyarak farklı köprüler üzerinden Ethereum ve Binance Smart Chain ile etkileşime girdiler. Tüm bu gelişmeleri ve fiyattaki yükselişi hesaba katarsak, Elrond’un 2021 yılına damga vurduğunu söyleyebiliriz.