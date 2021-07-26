Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

2021 Yılına Damga Vuran Kripto Paralar

Genç yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği kripto para piyasası riskleriyle birlikte altın değerinde fırsatlar da sunuyor. Hangi kripto para birimi daha güvenilir? Karar sizin..

26 Temmuz 2021 Pazartesi 21:43
2021 Yılına Damga Vuran Kripto Paralar

2021 Yılına Damga Vuran Kripto Paralar

Kripto para piyasaları son derece hareketli ve çoğu durumda birçok yatırımcının yüzünü güldüren getiriler sağlıyor. Ama bazı kripto paralar, sağladıkları getiriler ve özellikleri ile birçok kişinin ilgisini çekebiliyor. Bizler de sizlere 2021 yılında damga vuran kripto paraları, Bitcoin haber, Ethereum fiyatı ve altcoin haberlerinden bahsedeceğiz.

1- Dogecoin (DOGE)

2013 yılında Palmer ve Markusun kripto para endüstrisini tanıtmak için etkili olan şaka (meme) olarak çıkarılan kripto para, ilk başlarda çok değerli olmasa da, yılın başlarında WallStreetBets tarafından yükseltilip düşürülerek birçok kişinin dikkatini çekti. Sonrasında Dogecoin birçok kişinin ilgisini çektikten sonra Teslan CEOsu Elon Musk’ın Dogecoini övmesiyle birlikte birçok kişinin daha ilgisini çekti. Sonrasında Dallas Mavericks CEOsu milyarder Mark Cuban’ın Dogecoini ödeme yöntemi olarak kabul etmesiyle beraber Dogecoinin değeri zirvelere ulaştı. Ardından Tesla da Doge-1 uydusunu uzaya yollayarak ve Tesla alımı için Dogecoinin kabul edilmesiyle birlikte Dogecoin etrafında güçlü bir topluluk oluştu. Musk’ın Dogecoin için yaptıklarından sonra Dogecoin topluluğu, Elon Musk’ı şaka amaçlı CEO ilan etti ve Elon Musk Twitter biosuna Dogecoin CEOsu unvanını ekledi. Ama Saturday Night Liveda Teslan Dogecoini kabul etmemesiyle birlikte Dogecoin değeri düşse de, Dogecoinin geliştirilmesi için verdiği önerilerle birlikte Elon Musk’ın Dogecoini desteklediğini anlayabiliriz.

2- Shiba Inu (SHIB)

Dogecoin gibi şaka amaçlı oluşturulan kripto para birimi, boğa piyasası ortasında çok ciddi bir değer artışı sergiledi. Özellikle pazarlama, tanıtım ve psikolojiyle ilerleyen kripto para birimi, popülaritesini Ethereumun kurucusu Vitalik Buterinin cüzdanına toplam SHIB arzının yarısını yollamaları ile birlikte birçok kişinin ilgisini çekti. Buterin ardından Shiba Inu coinin geldiği en üst seviyede tüm tokenları Ethereuma çevirerek Shiba Inu coinin piyasa değerini ciddi oranda düşürdü. Ama Shiba Inu kullanıcıları, Shiba Inu coinlerinin kullanımını artırmak amacıyla ShibaSwap isimli merkezsiz borsa oluşturup toplam hacmin 1.5 milyar doları bulması ile birlikte bu yılın en çok ilgi çeken kripto paralarından birisi olabilir.

3- Cardano (ADA)

2016 yılından beri akademik değerlendirme sonuçları üzerinden deneysel bir süreç kullanılarak geliştirilen blockchain ağı olan Cardano, Charles Hoskinson’ın deneysel vizyonu ve başarılı bir blockchain ağı inşa etmesiyle birlikte çok popülerleşmedi. Ama Cardano geliştirmeleri yavaş yavaş sürdürse de, bazı yatırımcıların Cardanoyla ilgilenmeleri sonucu birçok kişi Cardanoya yatırım yaptı ve Cardanonun bilinirliği arttı. Bunun sonucu olarak Cardano, 30 cent seviyelerinden en yüksek seviyesi olan 2.7 dolara kadar geldi ve ardından piyasa değeri düştü. Ama Cardano, Hoskinson ve ekibinin devamlı güncellemeler aracılığıyla gerçekleştirdiği geliştirmeler ve gittikçe büyüyen ekosistem ile birlikte bu seneye damga vuran kripto paralardan birisi olabilir.

4- Polygon (MATIC)

Hindistan merkezli şirket olan Polygon, Ethereum ile uyumlu blockchain ağları yaratarak birçok uygulamanın ölçeklenebilirliğini artırdı. Bu durum birçok uygulamanın Polygona doğru kaymasını ve Ethereum ile etkileşime girmesini sağladı. Bu durumu fark eden yatırımcılar, Polygon hizmetlerinden faydalanmaları ve tokenlara yatırım yapmaları ile birlikte Polygonun değeri daha da arttı. Ayrıca Chainlink ve diğer büyük oyuncularla birlikte ortak olmaları sayesinde birçok kişinin rahatlıkla kullandığı bir blockchain ağı haline geldi. Son olarak Polygonun çıkardığı Avail projesi, Ethereumdaki ikinci katman çözümünü kullanan uygulamalar için veri sağlama sorununu çözmeyi hedefleyerek önemli kripto paralardan birisi olabilir.

5- Ripple (XRP)

2017den beri davalarla çalkalanan Ripple, ABD Menkul Kıymetler Komisyonunun açtığı davaların bazılarını kazanınca değerinde ciddi bir artış oldu. Ayrıca dünyanın önde gelen finansal kuruluşlara sağladığı hizmetlerle ön planda olan Ripple, davanın etkisiyle birlikte çok önemli bir seviyeye kadar geldi. Ama piyasa çöktükten sonra Ripple’ın fiyatı da %70den fazla düştü. Ama Ripple’ın farklı kuruluşlara karşı davaları kazanması ve daha fazla finansal kuruluşun Ripple çözümlerini kullanması ile birlikte 2021 yılında damga vurabilecek kripto paralardan birisi olabilir. Son olarak, farklı devletlerin merkez bankası dijital para birimi (CBDC) çalışmaları için de en çok kullanılan alt yapılardan biri olan Ripple, birçok merkez bankasının gerçekleştirdiği CBDC projelerinde çok sık kullanılması ile birlikte 2021 yılına damga vuracağını söyleyebiliriz.

6- Enjin (ENJ)

Ethereum ağı üzerinden gelişmiş oyunların oynanmasına olanak sağlayan Enjin, ERC-1155 eşsiz token (NFT) ve fungible token standartları ile endüstride önemli bir konumda yer aldı. Ayrıca blockchain tabanlı oyunların ve NFTlerin popülerleşmesi, başta Enjin olmak üzere birçok blockchain tabanlı oyun projesinin popülerleşmesine ön ayak oldu. Son olarak Enjinin oyun sektöründe rekabetçi oyun kısmına aktif olarak girmesi ile birlikte Enjinin fiyatı ciddi oranda arttı. Hem NFTlerin etkisinin artması hem de oyun sektörünün büyüyüp daha da rekabetçi hale gelmesiyle birlikte Enjijndeki oyunların da daha fazla oynanıp rekabetçi oyunlar arasına girmesiyle beraber 2021 yılına damga vurduğunu söyleyebiliriz.

7- Chiliz (CHZ)

2016dan beri fan token sektöründe faaliyet gösteren Chiliz, spor kulüplerinin kripto para sektörüne girmesi ile birlikte Socios içi ekosistemde kullanılan bir kripto para haline geldi. Özellikle büyük kulüplerin gittikçe kripto para sektörüne girmesiyle birlikte popülerleşen Chiliz, başta Barcelona olmak üzere birçok spor kulübünün kendi kripto parasını çıkarması ile birlikte yatırımcılar arasında ilgi çeken coinlerden birisi haline geldi. Ayrıca Chilizin çıkardığı fan tokenların sağladığı getirilerle birlikte birçok yatırımcının yüzünün gülmesi ile Chilizin popülerliği arttı ve daha çok kişi Chilize doğru yatırım yapmaya başladı. Bunun üstüne Chiliz ve fan tokenlarının değeri daha da yükseldi ve birçok kişi için Chiliz çok rahat para kazanılabilecek bir kripto para haline geldi. Üstüne fan tokenlarının performansı ile birlikte birçok kişinin ilgisini çekmesi ve daha fazla kulübün fan tokenları çıkarması ile birlikte Chilizin 2021 yılına damga vurduğunu söyleyebiliriz.

8- Ethereum (ETH)

2013 yılında Vitalik Buterinin kendi ekibini kurarak çıkardığı Ethereum platformu, 2015 yılında başarılı bir ICO ile birlikte piyasaya giriş yaptı. İlk çıktığı zaman akıllı kontratlar üzerinden uygulama geliştirilmesine olanak sağlayan platform, merkezsiz finans (DeFi), merkezsiz uygulamalar (dApps) başta olmak üzere birçok farklı yeniliğin temelini attı. Ethereumun çıkmasıyla birlikte uygulamaların geliştirilmesi sonucu birçok farklı iş kolunun çıkmasından sonra otonom uygulamalar üzerinde çalışmaya başlayan topluluk, ilk başlarda hacklenme durumu yaşadı ama ardından sorunu çözüp sonrasında sıkı test protokollerini uygulayan topluluk, ardından DAO hack gibi bir sorunu platform boyunca yaşamadı. Ama Ethereum fiyatı yükseldikçe gittikçe yükselen ölçeklenebilirlik problemleri, rakiplerine birçok uygulamayı kaptırsalar da, Ethereum 2.0 güncellemesi ile birlikte karşılık veren Ethereum, Elrondtan aldıkları sharding özelliği ile birlikte 64 farklı blockchain ağına birçok uygulamayı ve depoladıkları verileri dağıtarak depolamayı çözmeyi hedefliyor. Ayrıca Ethereumdaki işlem süreçlerini iyileştiren ücret uygulamaları ve saniyede 100.000 işlemi hedefleyen Ethereum, 2021 yılında damga vuran kripto paralardan biri olduğunu söyleyebiliriz.

9- Polkadot (DOT)

Ethereumun kurucularından biri olan Gavin Woodun Ethereum projesinden ayrılıp ölçeklenebilirlik ve farklı blockchain ağlarıyla etkileşimi kolaylıkla sağlayan Polkadotu kurdu. Wood, Ethereum ağındaki gaz işlemi sorunlarını esnek ücret mekanizması olarak blok büyüklüğüyle doğru orantılı bir şekilde işlem ücreti ödenmesi mekanizmasını gerçekleştirirken, ölçeklenebilirlik sorunu da her bir ağın kendine ait bir parachaini olacak şekilde relay chaine bağlanması ile birlikte saniyede binlerce işlemin gerçekleştirilmesini sağladı. Ayrıca Polkadot, blockchainde bir ilk olan gerçek zamanlı test ağı Kusamayı çalıştırınca kripto para camiasında güvenilen ve sık kullanılan kripto paralardan birisi oldu. Altcoin haberleri ve gelişmelerini göz önünde bulundurursak, Polkadotun 2021 yılına damga vurduğunu söyleyebiliriz.

10- Elrond (EGLD)

2017 yılında sessiz sedasız bulunan Elrond, sağladığı özellikler ile birlikte güçlü bir yatırımcı temeli ve birçok uygulamanın barındırıldığı ekosistem haline geldi. Özellikle sharding başta olmak üzere farklı sanal makineler üzerinden çalıştırılması ile birlikte birçok yazılımcı, uygulamalarını Elrond ağına taşıyarak farklı köprüler üzerinden Ethereum ve Binance Smart Chain ile etkileşime girdiler. Tüm bu gelişmeleri ve fiyattaki yükselişi hesaba katarsak, Elrondun 2021 yılına damga vurduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler:
BitcoinKripto ParalarDogecoinDogeAdaCoin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde Hayvan Bakmak Kaça Mal Olur?
Evde Hayvan Bakmak Kaça Mal Olur?
Turkish Coffee Lady | Gizem Şalcıgil White'in 12 yıllık serüveni
Turkish Coffee Lady | Gizem Şalcıgil White'in 12 yıllık serüveni
Plastik atıklara yeni yasaklar getirildi
Plastik atıklara yeni yasaklar getirildi
TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan anız yakma uyarısı 
TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan anız yakma uyarısı 
İBB boş duran arazilerde buğday hasadı yaptı
İBB boş duran arazilerde buğday hasadı yaptı
Ucuz baklava için kartonunu kapan kuyruğa girdi
Ucuz baklava için kartonunu kapan kuyruğa girdi
Private Label Parfüm
Private Label Parfüm
Seyahat alışkanlıkları değişti | Karavan tatiline ilgi artıyor
Seyahat alışkanlıkları değişti | Karavan tatiline ilgi artıyor
Türk mühendislerle 60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor
Türk mühendislerle 60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor
Türkiye'nin en ucuz tatil yeri | Karar vermediyseniz mutlaka arayın
Türkiye'nin en ucuz tatil yeri | Karar vermediyseniz mutlaka arayın

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim