25 milyar dolarlık tahıl ve yem teknolojileri endüstrisi için güç birliği

- İDMA VE VICTAM’dan tahıl ve yem sektörü için dev işbirliği - 25 milyar dolarlık tahıl ve yem teknolojileri endüstrisi için güç birliği - Tahıl ve yem sektörü, Hollanda-Türkiye işbirliğinde tek çatı altında buluşuyor - 25 milyar dolarlık tahıl ve yem teknolojileri endüstrisini İstanbul’da buluşturacaklar - İDMA AND VICTAM EMEA İstanbul’da düzenlenecek - Küresel büyüklüğü 5 milyar dolara ulaşan tahıl işleme teknolojileri ile 20 milyar doları aşan yem teknolojilerinin kalbi İstanbul’da atacak. - Uluslararası Yem Endüstrisi Federasyonu'nun (IFIF) verilerine göre yıllık ticaret hacmi 500 milyar dolara yaklaşan karma yem ve 165 milyar dolarlık tahıl pazarının teknolojileri artık aynı fuarda sergilenecek. - Türkiye’nin uluslararası markası haline gelen İDMA fuarlarını düzenleyen Parantez Fuarcılık ile Hollandalı Victam International güçlerini birleştirerek İDMA AND VICTAM EMEA fuarını 2021’de İstanbul’da düzenleyecek. - Tahıl ve yem değirmenciliği sektörlerine yönelik etkinliklerin adresi Parantez Uluslararası Fuarcılık ve Victam International, başarı ve uzmanlıklarını, İDMA Fuarı için birleştirdi. Sektörün en büyük uluslararası etkinliğini düzenlemek için yola çıkan iki şirket, 9. Uluslararası Un, Yem, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı’nı, 11-13 Mart 2021 tarihleri arasında İDMA AND VICTAM EMEA adı altında birlikte düzenleyecek.

Tahıl ve yem değirmenciliği sektörlerine yönelik uluslararası ölçekte başarı kazanmış fuarlarıyla tanınan Türkiye merkezli Parantez Uluslararası Fuar Yapım Tic. A.Ş. ve Hollanda merkezliVictam International B.V., güçlerini 2 yılda bir İstanbul’da düzenlenen İDMA - Uluslararası Un, Yem, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı için birleştirdi.

11-13 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul’da 9. kez düzenlenecek İDMA Fuarı, önümüzdeki süreçte IDMA AND VICTAM EMEA adı altında, iki dev şirketin uzmanlıklarıyla organize edilecek.

TAHIL, YEM VE BAKLİYAT SEKTÖRÜ İÇİN GÜÇLÜ PLATFORM

“Tahıl ve yem değirmenciliği endüstrisinin uluslararası etkinliği” sloganıyla yola çıkan iki şirket, bu ortaklıkla tahıl, yem ve bakliyat sektörlerinin tüm bileşenlerini IDMA AND VICTAM EMEA çatısı altında daha güçlü ve geniş bir platformda bir araya getirerek önemli bir katma değer oluşturmayı hedefliyor. Parantez & Victam işbirliği, fuar katılımcılarına ve ziyaretçilerine pazarlama, satış ve operasyonel faaliyetler konusunda hem büyük bir kolaylık hem de önemli avantajlar sağlayacak. Ayrıca şirketlerin uluslararası pazarlarda daha hızlı büyümelerine de katkı sunacak.

“EN GÜÇLÜ VE EN BÜYÜK ETKİNLİK”

Dünyanın farklı noktalarında hayvan yemi işleme sektörünün en büyük etkinliklerini düzenleyen Victam International, bu ortaklıkla Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki varlığını güçlendirecek.

VICTAM International BV'nin Genel Müdürü Sebas Van den Ende, ortaklıkla ilgili açıklamasında anlaşmaya imza koyan her iki tarafın da bölgedeki en güçlü ve en büyük etkinlik olmayı amaçladığını hatırlatıyor. Van den Ende, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Bu işbirliği Victam için bölgeye bir giriş sağlarken, İDMA için de büyüyen rekabete cevap verecek stratejik bir yol oluşturuyor. Kazan-kazan stratejisini benimseyen bu ortak girişim, satışta, pazarlamada ve operasyonlarda bir sinerji yaratabilir ve bölgeye girmek isteyen şirketlerin önünü alıcı bir cevap olabilir. Ortaklığın amacı uzun süreli ve her iki tarafın da yararına bir işbirliğine sahip olmaktır.”

“DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN İŞBİRLİĞİ…”

Uluslararası ölçekte kazandığı başarıyla anılan İDMA Fuarı’nın organizatörü Parantez Uluslararası Fuar Yapım Tic. A.Ş., yeni ortaklıkla özellikle sektörde büyümeye odaklanmış bir birlikteliği hedefliyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zübeyde Kavraz, söz konusu ortaklığın hem sektöre hem de İDMA’ya farklı bir boyut kazandıracağını vurguluyor.

Sektörün güçlenmesi için ortaklığın önemli olduğuna değinen Kavraz, konuyla ilgili şunları aktardı: “Gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretimin ön planda olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla Parantez ve Victam olarak birer parçası olduğumuz tahıl, yem ve bakliyat sektörlerimizin gelişmesi ve güçlenmesi, dünyada gıda güvenliğinin ve sürdürülebilir üretimin sağlanması noktasında son derece önemli. Çünkü tahıl ve bakliyat bazlı gıdalar ile hayvansal ürünler, insanoğlunun en temel besin kaynaklarını oluşturmaya devam ediyor.

Yılda 600 milyon tondan fazla buğday ve mısır öğütülüyor ve bunlardan elde edilen un, dünya çapında erişte, ekmek, makarna vs. olarak tüketiliyor.

Küresel tahıl işleme teknolojilerinin büyüklüğü 2018'de 4,2 milyar dolar değerindeydi. Piyasa araştırmalarına göre sektör 2025 yılına kadar 6 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak. Uluslararası Yem Endüstrisi Federasyonu'nun (IFIF) verilerine göre yıllık ticaret hacmi 500 milyar dolara yaklaşan karma yem ve 165 milyar dolarlık tahıl pazarının teknolojilerini bu işbirliği sayesinde artık aynı fuarda İstanbul’da sergileyeceğiz.

Ayrıca ekonomik açıdan da dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Firmalar, haklı olarak tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ayırdıkları bütçeleri çok daha verimli platformlarda değerlendirmeye özen gösteriyor. Bizler de bu konularda sektörümüze katkı sunmak amacıyla uzmanlığımızı ve güçlerimizi bir araya getirmeye karar verdik. Bu işbirliği, katılımcı ve ziyaretçilerimizin, farklı noktalarda düzenlenen daha küçük etkinliklerle bölünmelerinin önüne geçecek ve daha verimli bir platformda bir araya gelmelerini sağlayacaktır. Bu da firmalar için hem operasyonel faaliyetler noktasında büyük bir kolaylık ve tasarruf hem de çok daha güçlü ve geniş bir pazarlama ağı anlamına geliyor.

Özellikle nüfus artış hızı daha yüksek bölgelerde önümüzdeki dönem un ve unlu mamullere talebin artması bekleniyor. Bu noktada da en önemli bölgeler; Güneydoğu Asya ile birlikte Sahra-altı Afrika, Ortadoğu ve Kuzey Afrika. Türkiye’nin hem tahıl işleme teknolojileri endüstrisinin ana merkezlerinden biri olması hem de un talebinde artış beklenen Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yakınlığı, İstanbul’a değirmencilik fuarı açısından stratejik avantaj sağlıyor.

İDMA Fuarları 40 ülkenin ulusal değirmencilik derneklerinin desteğini almış bir etkinliktir. Ayrıca bu işbirliğinin oluşmasında Türk-Hollanda Dostluk Derneği’nin güçlü desteği olmuştur.

Basın Lansmanına Katılan Dernek Başkanları ve Üyeleri:

- Türk Hollanda Dostluk Derneği (TÜHOD) Yönetim Kurulu Başkanı Edip AKTAŞ

- Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Onursal Başkanı Erhan ÖZMEN

- Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut ÇAKMAK

- Anadolu Un Sanayicileri Derneği (AUSD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan ÖZKAŞIKÇI

- Çukurova Un Sanayicileri Derneği (ÇUSD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir BAĞIŞ

- Marmara Un Sanayicileri Derneği (MBUSD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ergin OKANDENİZ

- Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Hoşgör

- Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü KARABOĞA

- Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi Suat ÖZTÜRK