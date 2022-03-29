60. Yıl Avrupa Marka Ödülleri sahiplerini buluyor

Avrupa'da Başarılı Türklere Ödül Yağmuru

Avrupa'da gururumuz haline gelen sanatçı, bilim insanı, sporcu, akademisyen, eğitimci, sinemacı, doktor, yazar, ressam, yönetici olarak Türkiye'nin gururu haline gelen çok sayıda meslek sahibi Mayıs ayında İstanbul'da buluşuyor.

Ünlü organizatöriletarafından düzenlenen ödül töreni 31 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek.

Sunuculuğunu Çağla Şikel ve Cem Davran yapacak. 60. Yıl Avrupa Marka Ödülleri, gurbette yatırımları ile iş dünyasından çok sayıda iş insanına, bilimsel çalışmaları ve buluşları ile bilim insanlarına, kırdıkları rekorlar ve attıkları gollerle sporculara, sanat yaşamlarında ülkemizin adını gururlandıran eserleri ile sanatçılara verilecek.

60 yıl önce başlayan gurbet yolculuğunu Avrupa'nın pek çok ülkesinde kalıcı hale getiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının iki kültür arasında ulaştığı başarılar çok sayıda akademik çalışmaya konu olmuş, hazırlanan belgesellerde başarı hikayeleri milyonlarca insanın takdirini kazanmıştı.