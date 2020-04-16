a101'de haftanın fırsat ürünleri

Türkiye’nin en yaygın perakende zincirlerinden biri olan A101 marketlerinde bu hafta da televizyonlardan cep telefonlarına, beyaz eşyalardan küçük mutfak aletlerine kadar pek çok elektronik ve elektrikli ürün cazip fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Bu hafta birbirinden kaliteli televizyonların yanı sıra şık tasarımlı Samsung cep telefonu alıcılarını bekliyor…

Bu haftanın teknolojik ürünleri arasında kavisli ekranı ve ince dizaynı ile SAMSUNG 55RU7300 55” 4K Ultra HD Curved TV öne çıkıyorç Smart TV, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı, 20 W ses çıkışı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi özelliklerinin yanında Samsung Türkiye güvencesinde 2 yıl garantisi olan ürün, 4.299 TL’den satışta.

1.499 TL fiyatıyla raflarda yerini alan HI-LEVEL43” Full HD Android Smart LED TV ise 2x8 W ses çıkışı, dahili Wi-Fi, 3 adet HDMI, 2 adet USB girişi ve 2 yıl Sunny, garantisiyle tüm A101 marketlerinde alıcılarını bekliyor.

SAMSUNG GALAXY A01 Cep Telefonu ise bu haftanın fiyat/performans ürünü olarak 1.049 TL fiyatıyla müşterinin beğenisine sunuluyor. 13 MP + 2 MP arka kamera, 5 MP ön kamera, 3000 mAh güçlü batarya, 16 GB dahili hafıza ve 2 GB RAM özellikleri bulunan ürün, 2 yıl Samsung Türkiye garantisiyle tüm A101 marketlerinde.

Kullanışlı mini buzdolabı…

A + enerji sınıfıyla ALTUS AL- 1090 Tezgah Seviyesi Buzdolabı, 90 L brüt hacmi, değiştirilebilir kapı açılış yönü, dondurucu, sebzelik bölümleri ve Arçelik servis güvencesiyle bu haftanın kaçırılmayacak ürünlerinden. 2 yıl garantisi olan buzdolabı 599 TL’den tüm A101 marketlerinde satışa çıkıyor.

Hayatınızı kolaylaştıran teknolojik ürünlerde bu hafta...

Son teknoloji ürünü PİRANHA Akıllı Saat sadece 59,95 TL. Gerçek HR sensörü ile nabız ve kan oksijen seviyesi ölçümü yapabilme, uyku izleme ve aktivite kalori ölçme özellikleri ile birlikte 2 yıl garanti kapsamındaki ürün bu hafta tüm A101 marketlerinin raflarında yerini alıyor.

Evde geçen bu günlerde yüzleri güldürebilecekbluetooth bağlantısı, yankı (Echo) efekti, bass-tiz ses kontrolü, ses kaydı, çift hoparlör çıkışı gibi birçok özelliği bulunuyor. Karaoke Mikrofonu, 2 yıl garanti kapsamında 59,95 TL fiyatı ile tüm A101 marketlerinde alıcıları ile buluşmayı bekliyor.

Müzik severleri unutmayan A101, bu hafta PİRANHA Kablolu kulaklığı müşterilerine sunuyor. Ekstra bass, 3.5 mm jack ve sesli arama özellikleri bulunan ürün, 2 yıl garanti kapsamında 24,95 TL’den tüm A101’lerde.

Küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak fırsatlar devam ediyor…

Evde ve iş yerinde rahatlıkla kullanabilen SUNNY VESTA Tost Makinesi, 1800 W ısıtma gücü, tost ve ızgara olarak kullanabilme imkanı, ısı ayar düğmesi ile istenilen ısıya kısa sürede ulaşma, ergonomik kol yapısı ve hareketli gövdesi ile 2 yıl Sunny güvencesi altında 179 TL’den satışa sunuluyor.

Hayatı kolaylaştıran bir diğer ürün ise ARZUM STARRY AR1111 El Blender Seti. Sadece 159 TL fiyatı ile raflarda yerini alan ürün, 800 ml kapasiteli parçalama haznesi, ısıya dayanıklı paslanmaz çelik el blenderi ve çırpıcısı, 900 W maksimum güç özelliği ve 3 yıl garantisiyle alıcıların beğenisine çıkıyor.

Evde geçirilen bu günlerde bakımdan ödün vermek yok…

Su geçirmez, yıkanabilen ve kolay temizlenen, APRİLLA AHC 5035 Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi bu haftanın elektronik ürünleri arasında yerini alıyor. 120 dakika çalışma süresi, -0,5 mm hassas kesim için özel tasarım paslanmaz çelik bıçakları ve yeni nesil USB’den hızlı şarj edebilme özelliğiyle birlikte 2 yıl garanti kapsamında olan Aprilla saç kesme makinesi sadece 89,95 TL fiyatı ile tüm A101 marketlerinde satışta.

Kadınların hayatını kolaylaştıracak ARZUM AR-5040 Epilasyon Aleti, tüyleri kökten alan 18 cımbızlı sistemi, 2 hız ayarı, temizleme fırçası, saklama kılıfı ve ergonomik tasarımı ve 3 yıl Arzum garantisiyle 85 TL’den tüm A101’lerde satışa çıkıyor.

HUAWEI Y9 PRIME 2019 Cep Telefonu bu haftanın bir diğer fiyat/performans ürünü olarak 1.999 TL fiyatıyla müşterinin beğenisine çıkıyor. 16 MP ön kamera, 16 MP + 8MP + 2 MP üçlü arka kamera, 4000 mAh güçlü batarya, 128 GB dahili hafıza ve 4 GB RAM özellikleri bulunan ürün, 2 yıl HUAWEI Türkiye garantisi kapsamında a101.com.tr’de.

4 yıldızlı SEG SDF 2451 M Derin Dondurucu; 220L brüt hacmi, değiştirilebilir kapı açılış yönü, 2 adet dondurucu bölmesi, 4 adet dondurucu çekmeceli şık tasarımı ve Vestel servis güvencesiyle bu haftanın kaçırılmayacak ürünlerinden. 2 yıl garantisi olan derin dondurucu 1.199 TL fiyatıyla a101.com.tr’de.

Haftanın kişisel bakım ürünlerinden ARZUM AR-5038 PERY Saç Kurutma Makinesi, 85 TL fiyatıyla öne çıkıyor. 2300 W güç, 2 hız ve 2 ısı ayarı, dar kurutma başlığı bulunan ürün 3 yıl garantisi ile a101'de satışa sunuluyor.