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Ağzı Var Dili Yok Zirvesi

Vodafone'nun 2024 Ticari Operasyon Zirvesi büyük bir coşku ve başarıyla gerçekleştirildi. 

26 Mayıs 2024 Pazar 18:36
Ağzı Var Dili Yok Zirvesi






Ağzı Var Dili Yok Zirvesi


Etkinlik, yaklaşık 3.000'in üzerinde katılımcının yoğun ilgisiyle karşılandı ve sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Zirvede, Xiaomi Türkiye Satış Direktörü Yalçın Erdinç, Xiaomi'nin kuruluşundan bu yana elde ettiği büyük başarıları ve gelecekteki projelerini ayrıntılı bir şekilde paylaştı. Erdinç, Xiaomi'nin yenilikçi vizyonunu ve büyüme stratejilerini anlatarak katılımcılara ilham verdi.

Cyberdog 2 robotunun tanıtımı sırasında, Sergen Deveci'nin "Ağzı var dili yok" esprili yaklaşımı ise etkinliğe damgasını vurdu ve izleyicilerden büyük beğeni topladı. Xiaomi’nin en değerli iş ortaklarından biri olan Vodafone, bu zirve ile sektördeki güçlü konumunu bir kez daha pekiştirdi ve iş ortaklarıyla olan ilişkilerini daha da güçlendirdi.

Etkinlik, hem bilgi paylaşımı hem de Sergen Deveci’nin esprileriyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Anahtar Kelimeler:
Vodafone
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