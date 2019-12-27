AlBaraka Türk sermayesini güçlendirdi



Türkiye’nin ilk katılım bankası olan Albaraka Türk, Deniz Yatırım aracılığıyla, çıkarılmış sermayesini tamamı bedelli karşılanmak suretiyle yüzde 50 oranında artırarak 900 Milyon TL’den, 1.35 milyar TL’ye yükseltti. Bankaya nakit sermaye girişi gerçekleşmiş olup tescil işlemlerinin ardından süreç tamamlanmış olacak. Gerçekleştirilen işlem ile birlikte Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 14’ün üzerine çıkmış oldu.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku; "Gerçekleştirdiğimiz sermaye artışı ile şu anki güçlü finansal yapımızı daha da kuvvetlendirmeyi, önümüzdeki dönemlerde büyüme için ilave kapasite yaratmayı ve sürdürülebilir karlılığımızın devamlılığını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Sermaye yeterlilik oranına yaklaşık yüzde 1,30 katkı sağlanacak"

Melikşah Utku; "2019 yılını bitirirken tamamlanan sermaye artışı sonrasında 2019 yılsonu mali tablolarımızda sermaye yeterlilik oranımızda yaklaşık %1,30 artış olacak. Böylelikle bankamızın hâlihazırda oldukça kuvvetli ve yasal sınırların üzerinde olan Sermaye Yeterlilik Oranları daha da güçlenerek, bankamızın sektördeki rekabet avantajını artıracak. Önümüzdeki dönemde büyüme stratejilerimiz doğrultusunda ilave kapasite ile kredi taleplerinin karşılanarak uzun vadeli sürdürülebilir karlılığın devamını hedefliyoruz. Dolayısıyla, bu kararın Bankamızın tüm paydaşlarına olumlu yansımaları olacaktır. Gerçekleştirdiğimiz işlem, hissedarlarımızın bankamıza ve ülke ekonomisine duyduğu güvenin net bir yansıması olmuştur. Bahreyn’de yerleşik Dallah Al Baraka Holding Co. % 15,36’lık bir oranla Bankamızın hissedarları arasına katılmıştır. Bu vesileyle sektörünün ilk ve Borsa İstanbul’da halka açık tek katılım bankası olan Albaraka Türk adına kurulduğu günden bugüne kadar bize güvenlerini eksik etmeyen tüm hissedarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Utku ayrıca, “Sermaye Artırımını açıkladığımız ilk günden bu yana piyasalar sermaye artışımızı olumlu karşıladı. Bu süreçte Borsa İstanbul’da Albaraka Türk hissesi 1,20 TL den 1,40 TL’lere kadar yükseldi. Bu tablo sadece mevcut hissedarlarımızın değil piyasa tarafından da sermaye artırım işlemimizin olumlu karşılandığının göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.