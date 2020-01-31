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Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğü 27 milyar TL’yi aştı

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası branşları fon büyüklüğü toplamında sektör liderliğini sürdüren Şirket, 2019 yılında aktif büyüklüğünü yüzde 34 oranında artırdı.

31 Ocak 2020 Cuma 10:29
Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğü 27 milyar TL’yi aştı

Anadolu Hayat Emeklilik’in Aktif Büyüklüğü 27 Milyar TL’yi Aştı

Sektöründe ilklerin öncüsü olan Anadolu Hayat Emeklilik, 2019 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Bireysel emeklilik ve hayat sigortası branşları fon büyüklüğü toplamında sektör liderliğini sürdüren Şirket, 2019 yılında aktif büyüklüğünü %34 oranında artırdı.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, 2019 yıl sonu finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Ülkemizde ve dünyada önemli iktisadi ve siyasi olayların yaşandığı 2019 yılında, bireysel emeklilik sistemi istikrarlı büyümesini sürdürdü. 31 Aralık 2019 itibarıyla otomatik katılım dahil bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı 13 milyon kişiye yaklaşırken, fon büyüklüğü 127 milyar TL’yi aştı. Hayat sigortalarındaki müşteri varlıkları ise Kasım 2019 sonunda 9,4 milyar TL’ye yükseldi. Böylesine hareketli bir konjonktürde dahi sektörlerimize olan ilginin artıyor olması, duyulan güvenin göstergesidir” dedi.

Anadolu Hayat Emeklilik, 2019 yıl sonu sektör verilerine göre 1,8 milyonu aşan toplam katılımcı sayısı ile liderliğini sürdürürken, toplam 23 milyar TL’ye ulaşan fon büyüklüğü ve %18’lik pazar payı ile de güçlü pozisyonunu korudu. Hayat sigortası prim üretimi %92 oranında artışla 1,2 milyar TL’yi aşan Şirketin sigortalı varlıkları ise 2,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

2019 yıl sonu itibarıyla 27 milyar TL’yi aşan aktif büyüklüğüne sahip olan Anadolu Hayat Emeklilik, 357,5 milyon TL net kâr elde etti. Şirketin özkaynakları ise 1,3 milyar TL’ye yaklaştı.

Genel Müdür Yılmaz Ertürk, “Şirketimizin ana stratejik hedefleri olan dijitalleşme ve müşteri deneyimini mükemmelleştirme kapsamındaki yenilikçi çalışmaları 2019 yılında da hız kesmeden devam etti. Bu çalışmalardan ilki, kurumsal internet sitemizde hizmete sunduğumuz ve müşterilerimizin sorularını en hızlı şekilde cevaplandırması için yapay zekâ teknolojileriyle geliştirdiğimiz bir dijital müşteri temsilcisi olan AHE Asistan’dır. Bir diğer yenilikçi hizmetimiz ise müşterilerimizin, bireysel emeklilik birikimlerini risk algıları doğrultusunda en uygun fonlarda değerlendirebilmelerini sağlamak amacıyla yürürlüğe aldığımız Fonmatik ROBO’dur. Mobil Şubemiz ve internet sitemizde yer alan Online İşlemler aracılığıyla sunduğumuz ve yoğun ilgi gören Fonmatik ROBO, ülkemizin ilk ve tek bireysel emeklilik fon robotu olma özelliği taşıyor.

Anadolu Hayat Emeklilik olarak 2020 yılında da ülkemiz tasarruflarının artışına katkı sağlayacak ürünler geliştirmeye, bu ürünleri yenilikçi teknolojilerle sunmaya ve müşterilerimizin yatırımlarını daha iyi değerlendirmelerini sağlayacak çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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Anadolu Hayat EmeklilikAnadolu HayatSigorta
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