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Anadolubank, Elazığ ile buluştu

nadolubank, Elazığ Şubesini açtı. Hizmete başlayan Anadolubank Elazığ Şubesinin açılış töreni Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın katılımı ile gerçekleşti.

27 Aralık 2019 Cuma 13:19
Anadolubank, Elazığ ile buluştu

Anadolubank, Elazığ ile buluştu

Türkiye’nin yüzde yüz yerli sermayeli bankası Anadolubank, Elazığ Şubesini açtı. 16 Aralık itibarıyla hizmete başlayan Anadolubank Elazığ Şubesinin açılış töreni Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın katılımı ile gerçekleşti. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan’ın da yer aldığı açılış törenine, yoğun ilgi gösterildi.

Anadolubank Elazığ Şubesi açılış töreni, 26 Aralık 2019 tarihinde Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan’ın katılımları ile düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Anadolubank Elazığ Şubesinin, Elazığ’a hayırlı olmasını dilerim” dedi.

KOBİ’lere ve Türk ekonomisine üretimiyle katkıda bulunan, yatırımcılara sunduğu finansal çözümlerle ön plana çıkan Anadolubank; KOBİ, İşletme, Ticari, Bireysel ve Tarım Bankacılığı alanlarında hizmet vermeye devam ediyor.

Bankacılığın birçok alanında sahip olduğu çözüm alternatifleriyle destek olan Anadolubank, müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru şekilde tespit ederek, çalışmalarını; ihtiyaçlara uygun biçimde butik ve hızlı bankacılık anlayışı doğrultusunda gerçekleştiriyor.

Anadolubank Genel Müdürü Namık Ülke Anadolubank’ın çalışmaları hakkında şunları kaydetti:

“Anadolubank olarak sektörün ihtiyaç ve sorunlarını en iyi şekilde analiz ediyor, müşterilerimizin her yıl farklılaşan ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerini geliştiriyor ve yeni istihdam alanları sağlayarak hedeflerine emin adımlarla ulaşmaları için destek vermeye devam ediyoruz.”

Müşterilere sadece finansal uzman değil, çözüm ortağı olduklarını belirten Ülke, konusunda yüksek finansal ve bilgi birikimine sahip uzman kadrosu ile Elazığ halkına hizmet vermenin gurur ve heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

Anadolubank Elazığ Şube Müdürü Hakan Şükrü Ayhan ise, Anadolubank olarak tüm çalışmalarında müşterileri ile uzun soluklu, sürdürülebilir ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler tesis etmeyi amaçladıklarını söyledi.

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AnadolubankElazığ
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