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Arçelik, 20 bin solunum cihazı üreticek, hibe edecek

Türk sanayiinin öncü kuruluşu Arçelik, Koronavirüs ile mücadele hayati önem taşıyan solunum cihazı için üzerine düşeni yaptı..

26 Mart 2020 Perşembe 21:59
Arçelik, 20 bin solunum cihazı üreticek, hibe edecek

Arçelik, 20 bin solunum cihazı üreticek, hibe edecek



Türkiye koronavirüs ile mücadelede adeta tek yumruk oldu. Toplumun her kesimden, işadamından sivil toplum kuruluşuna, yatırımcısından eğitimcisine ölümcül salgına karşı Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere konuyla ilgili devletin resmi kurumlarına tam destek veriyor. Koronavirüs ile mücadelede Çin ve İtalya ile İspanya başta olmak üzere tüm ülkelerde en büyük sıkıntısı çekilen cihazların başında yer alan solunum ünitesi için yürütülen çalışmalarda Koç Grubu'nun devreye girdiği iddia edildi.
Gruba yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Arçelik Çerkezköy tesislerinde en az 20 bin adet solunum cihazının üretimi için gerekli hazırlıklar bitmek üzere. Koç Grubu, bu cihazların tamamını Sağlık Bakanlığı Hastanelerine ücretsiz hibe edecek.

Anahtar Kelimeler:
ArçelikSolunum Cihazı
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