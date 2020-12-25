H1 Arıcılık Yapanlara Devlet Hibesi

Arıcılık Yapanlara Devlet Hibesi kendi işini kurmak isteyenler için kaçınılmaz bir fırsat olup tüm detayları ile değerlendirilebilecek bir iş fikridir. Arıcılık için banka kredilerinin yanısıra devletin verdiği hibe ve kredilerin de varlığını gözardı etmemek lazım.



Devlet hibeleri pek çok girişimci ve yatırımcının yakinen araştırmış olduğu konular arasında yer almaktadır. Özellikle son dönemlerde aracılığı verilen destek ile birlikte pek çok kişinin bu hibe ve desteklerden faydalanmak üzere çeşitli başvurularda bulunduğunu ve çeşitli araştırmalar yaptığını söyleyebiliriz. Özellikle kendi işini kurmak isteyen ve güzel bir kazanç elde etmek isteyenlerin arıcılık sektörü üzerine eğilim gösterdiğini görebilmek mümkündür. Sizlerde arıcılık yapanlara devlet hibesi üzerinde araştırma yapıyorsanız, yazımızdan detaylara ulaşabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda Arıcılık Yapanlara Devlet Hibesi konusundan ve detaylarından bahsedeceğiz.

Arıcılık Yapanlara Devlet Hibesi

Arıcılık Yapanlara Devlet Hibesi son dönemlerde ön plana çıkan en iyi devlet destekleri arasında yer almaktadır. 2020 yılında kanatlı sektöründen ayrılarak tek başına bir alan haline gelen “Arıcılık” birçok kişinin ilgi odağı olmayı başarmıştır. Halk Bankası, İş Bankası ve Ziraat Bankası başta olmak üzere çeşitli kurumlar aracılığı ile bu hibe ve desteklere ulaşabilmeniz mümkündür. Sizlere başlıklar haline arıcılık hibesi ile ilgili edinmeniz gereken önemli bilgileri paylaşacağız. Peki, Arıcılık hibesi nedir? Hangi malzemeleri kapsar? ve başvuruları nasıl yapılır? Gelin, hep birlikte bakalım.

Arıcılık Devlet Hibesi Nedir?

Arıcılık Devlet Hibesi; Arıcılık sektöründe faaliyet göstermek isteyen kişilere yönelik olarak devlet tarafından oluşturulan bir destektir. Her alanda olduğu gibi devlet, girişimcilik projesi hazırlayan ve hedefleyen vatandaşlara yönelik olarak destekte bulunmakta ve çeşitli teşvikler sunmaktadır. Aynı zamanda verilen bu hibelere ve desteğe “Arıcılık” faaliyetini gerçekleştirmek isteyenlerde dâhil edilmiştir. Son dönemlerde oldukça artan arıcılık faaliyetlerine ilişkin olarak devlet girişimcilere özel arıcılık hibe desteği ve arıcılık kredileri sağlanmaktadır. Hibe ve krediler bankalar tarafından hazırlanan projeler aracılığı ile sağlanmaktadır. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen girişimcilerin öncelikle belirtilen tarih aralığında gereken formları doldurarak başvurularını yapması gerekmektedir.

Arıcılık Desteği için Başvuru Şartları Nelerdir?

Siz de Arıcılık Desteği almak istiyorsanız öncelikle ilk olarak müracaat işlemlerini tamamlamış olmanız gerekmektedir. Başvurular için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen şartlarının sağlanması gerekmektedir. Başvuru şartlarını sağlamayan kişilere destek verilmemektedir. Destekler için aranan ilk şart ise kovan sayılarıdır. Hibe desteği için minimum 30, maksimum 1000 tane arı kovanına sahip olmanız gerekmektedir. Ayrıca bu hususların yanı sıra da Arıcılık Kayıt Sistemine de üye olmanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra tam ve doğru bir şekilde tüm başvuru şartlarına Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat Odaları ve Tarım ve Kredi Kooperatifleri üzerinden ulaşmanız ve bu şartları sağlamanız gerekmektedir.

Arıcılık Hibe Desteği Başvuruları Nereye Yapılır?

Belirlenen şartların sağlaması ile birlikte üye olduğunuz Tarım ve Kredi Kooperatifine bir dilekçe yazarak başvuruda bulunmanız gereklidir. Hibe desteğinin tamamlanması için verilecek olan bu dilekçeler 10 gün içinde değerlendirmeye alınmaktadır. Gerekli incelemeler yapılır ve sonrasında Arıcılık Kayıt Sistemine veri girişi yapılır ve listeler hazırlanır. Hazırlanan bu listelerde 10 gün içinde İl ve İlçe müdürlükleri tarafından da askıya alınabilmektedir. Ayrıca yapılan başvurularda veya yapacağınız itirazların da 5 gün içinde yapılması gerekmektedir. Gerekli incelemeler bitikten sonra onaylanan kişilere hibe desteği verilmektedir. Aksi taktirde belirlenen şartları taşımayan kişilerin başvuruları olumsuz olarak sonuçlandırılarak reddedilmektedir. Bu şartların sağlanması adına kayıtlı bulunduğunuz Tarım ve Kredi Kooperatifi ile iş birliği halinde hareket etmeniz gerekmektedir.

Arıcılık Hibesi Neden Faydalıdır?

Birçok hibe desteğinin belirli şartların yanı sıra belirli amaç ve tedarikleri karşıladığını biliyoruz. Arıcılık hibesi içinde verilen destek belirli tedarik zincirlerini ve amaçlarını kapsamaktadır. Bunlara kısaca değinecek olursak; boş kovan alımı, bal süzme makinesi, kek hazırlama makinesi, iki yüz üzeri gezici olarak arıcılık yapanlar için yenilenebilir enerji alımı ve baraka alımı hibe kapsamında yer almaktadır. Ayrıca sabit bir yerde üretim yapanlar içinde belirli destek olanakları bulunmaktadır. Bunlar; baraka alımı veya baraka tadilat giderleridir. Ayrıca çiftleştirme kovan kutusu, ruhsatlı olmak şartı ile ilaç alımı, şeker, petek, kek gibi giderlerde buna dahildir. Bununla sınırlı kalmayıp gezici arıcılık yapanlar için nakliye ücretleri de hibe desteği kapsamında yer almaktadır. Bu kapsamda oluşturulan hibenin arıcılık faaliyeti ile ilgili olarak çiftçiler başta olmak üzere pek çok girişimci ve yatırımcıyı da rahatlattığını ve oldukça fayda sağladığını görebilmekteyiz.

Arıcılık Hibeler Hangi Malzemeleri Kapsar?

Arıcılık yapmak isteyenlere yönelik olarak devlet tarafından 30.0000 TL’ye kadar verilen desteğin yalnızca arı alımı için olmadığını aynı zamanda arıcılıkta kullanılan bazı malzemeleri kapsadığını söyleyebiliriz. Bu hibe desteğini hem arı alımında hem de arı ürünlerinde kullanabilirsiniz.

Bu malzemelerden ön plana çıkanlar şu şekildedir;

• Kovan

• Kovan Parçaları

• Arıcılık İlaçları

• Bal Dinlenme Tankları

• Arı Yemlikleri

• Arı Yemleri

• Arıcılık Kıyafeti

• Plastik Arıcılık Ürünleri

• Bal Eritme Kazanları

• Arıcılık Körükleri



Arıcılık Sigortası Nedir? Neden Gereklidir?

Yukarıda belirtmiş olduğumuz malzemelerin yanı sıra arıcılık faaliyetinde kullanılan ve gerekli olan tüm malzemeler hibe kapsamında kullanılabilmektedir. Bizler sadece ön plana çıkan ve gerekli olan malzemeleri listeledik. Bunlar listelemiş olduklarımız ile sınırlı değildir.

Arıcılık sigortası sizlerin yapmış olduğu masrafları korumak amacıyla oldukça önemlidir. Arıcılık sigortası 5363 Tarım sigortaları kanununun 12. maddesine istinaden çeşitli unsurları içerisinde barındırmaktadır. Bakanlar Kurulunun kararı ile kapsam altına alınan bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlar aktif olan yani kovan içerisinde arı bulunan, modern kovanlar niteliğindeki kovanlardır. Ayrıca 5363 kanunun A.2. maddesinde belirtilen haller sebebiyle meydana gelen veya gelebilecek zararlar da sigorta kapsamında yer almaktadır. Hemen sizlere arıcılık sigortası kapsamında kalan ve ön plana çıkanları maddeleyelim.

• Fırtına

• Hortum

• Yangın

• Heyelan

• Deprem

• Taşıt Çarpması

• Sel veya Su Baskını

• Vahşi Hayvan Saldırısı

• Kovanların Nakliyesi Esnasında ise Çarpma

• Çarpışma

• Devrilme

• Yanma

Gibi nedenlerin sonucunu doğrudan doğruya uğradığı zararı temin etmektedir. Kovan sigorta bedeline arı kolonisi de dâhildir. Teminat altına alınan riskler ise mutlaka poliçede belirtilmektedir. TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine yani kısaca (AKS) ye kayıtlı olmak oldukça önemlidir. Bu sistemlere kayıtlı olan plakalı, modern ve aktif yani içerisinde arı olan kovanlar sigorta edilebilmektedir.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da arıcılık konusunda da açıkça destek verilmektedir. Arılı kovanların desteklemesi için başvuru tarihleri henüz belli olmasa da Bakanlık tarafından açıklama yapıldığında mutlaka sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bakanlık tarafından Başvuru tarihleri açıklandıktan hemen sonra yetiştiricilerin belirlenen tarihlerde istenilen başvuru evrakları ile birlikte il müdürlüklerine giderek başvuru yapmanız gerekmektedir.

Arıcılık Yapanlara Devlet Hibesi

Arıcılık Yapanlara Devlet Hibesi hakkında ön plana çıkan bilgileri sizlere başlıklar halinde kısaca paylaşmaya çalıştık. Sunulan bu hibenin oldukça avantajlı olduğunu ve birçok konuda kişilere fayda sağlayacağını dile getirebiliriz. Pek çok yatırımcı ve girişimci tarafından takip edilen bu konu üzerine sizlerde yoğunlaşabilirsiniz. Yapacağınız bir fizibilite çalışması ile birlikte gelir ve gider durumunu kontrol edip arıcılık faaliyetine başlayabilirsiniz. Sizlerinde arıcılık hibesine yönelik olarak soracağı bir soru bulunuyor ise bunu yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

NOT: Görseller Türktarim.gov.tr adresinden alınmıştır