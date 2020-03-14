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AVM'lerde açılış, kapanış saatleri değişti.

AVM'ler artık sabah saat 12.00'de açılacak, akşam saat 20.00'de kapanacak.

14 Mart 2020 Cumartesi 13:54
AVM'lerde açılış, kapanış saatleri değişti.

AVM'lerde açılış, kapanış saatleri değişti.

   AVM'ler artık sabah saat 12.00'de açılacak, akşam saat 20.00'de kapanacak.Corona virüsüne karşı alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplantı yapan Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin saat 12.00 - 20.00 arasında açık tutulmasına ve çocuk oyun alanlarının kapatılarak dezenfekte edilmesine karar verdi.Türkiye’de corona virüsü vakalarının görülmesinin ardından halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sıkı önlemler alınmaya başlandı. Bu kapsamda AVM’lerde de önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.

    Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği, bugün corona virüsüne karşı tedbirleri görüşmek üzere bir toplantı yaptı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş başkanlığında yapılan toplantıda corona virüse ilişkin tavsiye edilen önlemler ele alındı.

     Toplantıda AVM’lerde ilk etapta çalışma süresi kısaltıldı. Daha önce 10.00 -22.00 saatleri arasında hizmet veren AVM’lerin saat 12.00 – 20.00 arasında hizmet vermesi karar bağlandı. Toplantıda ayrıca AVM’lerdeki çocuk oyun alanlarının kapatılıp dezenfekte edilmesi karar bağlandı.

    Prof. Dr. Hüseyin Altaş toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Dünyanın ve ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu dönemin farkındayız. Yaşamın da devam ettiğini göz önüne bulundurduğumuzda, corona virüsten korunma anlamında kamu otoritelerinin uyarıları ve aldığı önlemleri destekliyoruz.

* Tüm imkanlarımızı kamunun aldığı tedbirleri desteklemek ve AVM'lerin bu süreçte güvenli alanlar olma özelliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için seferber ediyoruz.

* AVM'ler olarak kamu sağlığını her şeyin önünde tutuyoruz. Bu dönemde kazancımızı kaybetme korkusu ile değil; halkımızın sağlığını gözeterek hareket edecek ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına yanlarında olmaya, kamu otoriteriyle tam bir uyum içerisinde hizmet vermeye devam edeceğiz.

    Hüseyin Altaş açıklamasında, “AVM'lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğlen 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır. Ancak bu tavsiye kararının istihdamı olumsuz etkilememesi için yıllık izinler kullandırılarak bu uygulamanın yapılması önerilmiştir” ifadelerine yer verdi.Altaş “Bu sayede AVM'lerdeki çalışanlarımız için de birbiriyle temas etmeyen ayrı gruplar oluşturarak; hizmetin hem hijyenik hem de kesintisiz devam etmesini sağlayacağız”  dedi.

    Tüm alışveriş merkezlerinide dezenfeksiyon çalışmalarından, çalışanlara maske tedariğine kadar geniş çaplı önlemler alındığının altını çizen Altaş, halkı bilgilendirici videoların AVM'lerdeki ekranlarda ve halka ulaşabilecek tüm mecralarda yer alacağını da vurguladı.Bunun yanı sıra AVM'lere girişlerin daha kontrollü olacağının altını çizdi. Altaş, kiracılarımızın da aynı önlemleri ziyaretçilerimize temas ettiği tüm noktalarda uygulanması konusunda takipçi olacağını ekledi.

   Gerekli önlemlerin alınmasının yanı sıra, toplumun tüm kesimlerini sakin ama tedbirli olmaya davet eden Altaş, “Okulların tatil edilmesi ile toplumda oluşan paniğin farkındayız. Biz de bu süre içerisinde geçerli olacak şekilde AVM'lerimizdeki kapalı çocuk oyun alanlarının ve etkinlik alanlarının kapalı tutulmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
AVM
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