KPMG, 'Avrupa Eliti 2020' raporunu yayımladı: Avrupa'nın en çok büyüyen kulübü Galatasaray

KPMG Football Benchmark ekibi 'Avrupa Eliti 2020-Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Avrupa'nın en değerli 32 takımın yer aldığı sıralamaya Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş girerken, Fenerbahçe yer alamadı. Listeye 27’nci sıradan giren Galatasaray, yüzde 49 büyümeyle Avrupa'nın en çok değer kazanan takımı oldu. Sarı-Kırmızılı kulübün değeri 366 milyon euroya yükseldi. 32 takımdan biri olan Beşiktaş ise listede 31'inci sırada yer aldı. Beşiktaş yüzde 19 küçülmeyle, en çok değer kaybeden takım oldu.

KPMG Football Benchmark ekibi, 'Avrupa Eliti 2020-Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Avrupa futbolunun en değerli 32 takımının belirlendiği rapora göre, zirvede yüzde 8 büyüme ve 3 milyar 478 milyon euroluk değeriyle İspanyol devi Real Madrid yer aldı. Sıralamaya Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş girerken, Fenerbahçe ve Trabzonspor listede yer bulamadı.

Sarı-Kırmızılılar'ın değeri 366 milyon euro

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, yüzde 49 büyümeyle son bir yılda Avrupa'nın en çok değer kazanan takımı oldu. Listeye 27’nci sıradan giren Sarı-Kırmızılılar'ın değeri 366 milyon euro. Galatasaray'ı yüzde 45’lik büyümeyle Fransa'dan PSG takip etti. İtalya'dan Inter Milan, yüzde 42'lik büyümeyle üçüncü sırayı aldı.

Beşiktaş'ı Avrupa performansı etkiledi

Galatasaray'ın dışında listedeki diğer Türk takımı Beşiktaş ise Avrupa'da aldığı kötü sonuçlar nedeniyle son bir yılda en çok değer kaybeden takım oldu. Listede 31'inci sırada bulunan Kara Kartal, yüzde 19 küçülme yaşadı ve değeri 310 milyon euroya geriledi. Beşiktaş'ın dışında Leicester City (İngiltere) yüzde 12, Arsenal (İngiltere) yüzde sekiz ve AC Milan (İtalya) da yüzde beş küçüldü.

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; listenin ilk sırasında yine Real Madrid var. İspanyol devine 3 milyar 478 milyon euro değer biçildi. Sahada bir türlü beklenen başarıya ulaşamayan İngiliz devi Manchester United (3 milyar 342 milyon euro) ikinciliğe otururken, İspanya ekibi Barcelona (3 milyar 193 milyon euro) en değerli üçüncü takım oldu.

Avrupa’daki Başarı Büyümeyi Olumlu Etkiliyor

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Kulüplerimizin Avrupa sahnesindeki başarıları büyümeye pozitif katkı sağlıyor. Bunun en güzel örneği Galatasay. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, yüzde 49 büyümeyle son bir yılda Avrupa'nın en çok değer kazanan takımı olması şaşırtıcı değil. Büyümenin yolu Avrupa’dan geçiyor'' dedi.

Kulüp Değer (Euro) Yıllık Büyüme Real Madrid (İspanya) 3 milyar 478 milyon 8% Manchester United (İngiltere) 3 milyar 342 milyon 4% Barcelona (İspanya) 3 milyar 193 milyon 19% Bayern Münih (Almanya) 2 milyar 878 milyon 7% Liverpool (İngiltere) 2 milyar 658 milyon 27% Manchester City (İngiltere) 2 milyar 606 milyon 6% Chelsea (İngiltere) 2 milyar 218 milyon - 0.4% Tottenham (İngiltere) 2 milyar 67 milyon 23% PSG (Fransa) 1 milyar 911 milyon 45% Arsenal (İngiltere) 1 milyar 852 milyon -8% 27. Galatasaray 366 milyon 49% 31. Beşiktaş 310 milyon -19%

KPMG kulüpleri nasıl değerlendiriyor?

KPMG kulüpleri 5 parametrede değerlendiriyor. Bu noktalar incelendikten sonra kulüplerin yaklaşık değerleri belirleniyor ve 32 takım listeleniyor. 2017-18 ve 2018-19 sezonlarının bilgileriyle oluşturulan değerlendirmede kulüplerin 1 Ocak 2020 tarihindeki durumları göz önünde bulunduruldu.