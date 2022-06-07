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Ayna karşısına geçmek cesaret ister| Kozmetik ürünlerine yüzde 40 zam geldi

Kuaförlerin yaptığı yüksek oranlı zamların ardından kozmetik ürünlere gelen son fiyat artışları kadınları düşündürüyor.

07 Haziran 2022 Salı 14:53
Ayna karşısına geçmek cesaret ister| Kozmetik ürünlerine yüzde 40 zam geldi

Kadınlara kötü haber | Kozmetik ürünlerine yüzde 40 zam geliyor


Cilt bakımı, ve makyaj malzemelerine gelen zamlar kadınların takip ettiği sosyal medya mecralarında tepkiye neden olurken, sektörden konuyla ilgili açıklama geldi. Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, petrokimya ve enerji fiyatlarındaki artışın kozmetik sektöründe ciddi maliyet kalemi olduğunu söylerken, enflasyondan dolayı çalışanlara yüzde 20 ara zam yaptıklarını belirtti. Bu sebeplerden dolayı Kutanoğlu, kozmetik ürünlerine yeni zamların kapıda olduğunu söyledi.

Maliyetlerin şu an fiyatlara yansımadığını söyleyen Kutanoğlu, kozmetik sektörünün petrokimya ürünlerine bağımlı olduğunu ve bu ürünlerin artışının yani sıra enerji maliyetlerinin de çok arttığını söyledi.

Kutanoğlu, bu maliyet kalemlerinin yanı sıra asgari ücret zammının yanı sıra enflasyondaki artıştan dolayı Mayıs ayında da çalışanlarına yüzde 20 bandında bir zam yaptıklarını belirterek şunları söyledi: Biz çalışanlarımıza asgari ücrete yapılan zam dışında Mayıs ayında yüzde 20 bandında ara zam verdik. Çünkü enflasyon karşısında yapmış olduğumuz zammın onlar için çok bir anlamı olmadı.

Bütün bunlar diğer maliyetlerle bir araya gelince ürünlerde yüzde 30-40 bandında artışa sebebiyet verecek. Bu artışlar raflara henüz yansımadı. Raflara ne kadar geç yansıtabilirsek o kadar halkımız için iyi olduğunu düşünüyoruz. Zamların Temmuz değil ama Ağustos ayında yansıyacağını düşünüyorum. Kur artışlarının da etkisini görebiliriz.


 

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