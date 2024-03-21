Bankaların promosyonu AKP'nin seçim müjdesi oldu



Emekli maaşlarına zam yapmayı dillendirmeye çekinen AKP kurmayları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, topu kamu bankalarının önüne attı. Erdoğan, kamu bankalarından maaşını alan emeklilerin 3 yılda bir zamlı çektiği promosyon ücretlerini 8 bin TL'ye yükseltileceği müjdesiyle kamuoyu karşısına çıktı. En düşük emekli maaşının asgari ücretin üstüne çıkarılmasını bekleyen milyonlarca vatandaş, 3 yılda bir alınan promosyon parasının dertlerine çare olmadığını söylüyor.



AKP'nin seçim müjdesi olarak kayıtlara girdi. Oysa bazı özel bankalar 12 bin TL üstünde promosyon vermeyi sürdürüyor.

ERDOĞAN KAYSERİ'DE NE SÖYLEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılacak promosyon ödemeleri için "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" dedi.

Kayseri'de mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere promosyon açıklaması yaptı.

KAMU BANKALARI ÖZEL BANKALARIN ALTINDA KALIYOR

Yılın ikinci yarısında enflasyonun hızlı bir düşüşe geçeceğini iddia eden Erdoğan, "İnsanlarımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesini başlatmıştık. Kamu bankaları bu yılki promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Erdoğan'ın 'Müjdesi'ne rağmen bazı özel bankaların emekli promosyon ücretleri kamu bankalarının üstünde seyrediyor.

ING Bank, 10 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlediği kampanyaya katılan emeklilere koşulsuz 10 bin TL’ye varan nakit otomatik fatura talimatına 5 bin TL’ye varan ek nakit promosyon fırsatı sunuluyor. ING Bank'ın emekliye ödediği net promosyon 15 Bin TL'yi buluyor.



Örneğin Yapıkredi Bankası emekli maaşını 31 Mart 2024 tarihine kadar Yapı Kredi’ye taşıyanlara toplamda 12.500 TL promosyon ödemesi yapıyor.

Akbank ise SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 10 bin TL’ye varan promosyona ile birlirket 2 bin 500 TL chip-para veriyor.

Garanti BBVA ise 31 Mart tarihine kadar geçerli kampanyada 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL’lik harcamaya bin TL bonus veriliyor. Toplamda 8500 TL’ye varan ödeme yapılıyor.