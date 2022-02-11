Bayer'den 100 TL hibe desteği | G4A Turkey 2022 Programı’na Başvurular Başladı





Online olarak gerçekleşecek programa bu yıl; sağlık ve tarım alanında dijital çözümler sunan girişimler katılabilecek.Programa seçilecek tüm girişimciler mentorluk, eğitim ve iş birliği imkânlarıyla desteklenirken seçilecek girişimler arasından üçüne 100.000’er TL hibe desteği verilecek.

İstanbul, Şubat 11, 2022 – Sağlık ve beslenme alanlarında uzmanlaşmış küresel bir Yaşam Bilimleri şirketi olan Bayer’in dünyanın farklı ülkelerinde yürüttüğü Girişim Hızlandırma Programı G4A’in Türkiye ayağı G4A Turkey’e başvurular açıldı. 20 Mart’a kadar https://countries.g4a.health/turkey/ web sitesi üzerinden başvuruların alınacağı programa bu yıl; Bayer’in İlaç, Tüketici Sağlığı ve Tarım Ürünleri iş birimlerine yönelik, sağlık ve tarım alanlarında dijital çözümler sunan girişimler seçilecek. Online olarak gerçekleşecek G4A Turkey 2022’ye başvuracak girişimlerden; sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş modeline, yalın bir ürüne veya prototipe sahip ya da satış aşamasında olması beklenecek.

100.000’er TL hibe desteği

Bayer yöneticileri ve mentorları tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda; programa seçilecek tüm girişimciler 100 gün boyunca online eğitim ve mentorluk desteği alırken seçilecek girişimler arasından üçüne, her iş birimi için 1 girişime, 100.000’er TL hibe desteği verilecek. Ayrıca Bayer sunduğu iş birliği imkânları ile tüm girişimcilerin iletişim ağlarını genişleterek ürünlerini geliştirmelerine katkıda bulunacak.

Bayer; 2018 yılından bu yana G4A Turkey programı kapsamında 25 girişime dokundu ve sunduğu hibe, mentorluk, eğitim, iş birliği desteğiyle girişimcilik ekosistemine 3 milyon TL’ye yakın katkı sağladı.

Bayer Hakkında

Bayer, sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Ürün ve hizmetleri, insanlığa faydalı olabilmek ve giderek artan ve yaşlanmakta olan küresel nüfusun ortaya çıkardığı büyük zorlukların üstesinden gelmeyi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bayer Grup, aynı zamanda inovasyon ve büyümeyle değer yaratmayı ve kazanma gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan şirket, Bayer markası ile tüm dünyada güven, kalite ve güvenilirliğin timsali olmuştur. 2020 mali yılı itibarıyla 100.000’e yakın çalışana ve 41,4 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in Ar-Ge harcaması ise 4,9 milyar Avro düzeyindedir. Daha fazla bilgiye www.bayer.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

