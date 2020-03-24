

Benezin fiyatlarında indirim geliyor | 22 kuruş düşecek



Dolar yükselirken uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşme devam ediyor, Benzin satış fiyatları bu gece yarısından itibaren 22 kuruş ucuzlayacak. Uluslararası piyasalarda yüzde 40 üstünde düşen benzin satış fiyatlarının Türkiye'de tüketiciye yansıması yetersiz bulunuyor.



Benzinin ton satış fiyatı uluslararası piyasalarda 179 dolara kadar düştü. Türkiye'de dolar kurundaki baskı yüzünden petrol fiyatlarındaki erime tükekiciye yansımakta gecikiyor. Yıllarca her fiyat artışını anında tüketiciye yansıtan EPDK, indirimler acele etmiyor. 54 dolarlık sert indirim, Türkiye'de araç sahiplerine 22 kuruş olarak yansıyacak. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 22 kuruş indirim bekleniyor. Yapılacak bu indirimle, benzin ile motorin arasındaki fark biraz daha açılacak, halen 7 kuruş olan fark, 29 kuruşa kadar çıkacak. Motorinde ise herhangi bir fiyat hareketi beklenmiyor.

Uluslar arası piyasalarda benzinin tonu dün bir kez daha sert biçimde düştü. 223 dolardan 179 dolara kadar geriledi. Bu gece benzinde 22 kuruş indirim bekleniyor. Motorinde bir fiyat hareketi beklenmiyor. Bu gece yapılacak indirim sonrasında benzin, motorinden 29 kuruş daha ucuz olacak.

Dünya genelinde koronavirüs etkisiyle araç trafiğinde yaşanan azalma, benzin ve motorin fiyatlarını düşürüyor. Küresel piyasalarda tonu benzinin 223 dolardan 179, motorinin 295 dolardan 283 dolara kadar geriledi.

Benzinde görülen bu şok düşüş, iç piyasada pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Hesaplanan indirim tutarı, her litrede 22 kuruş düzeyinde… İndirimin, bu gece fiyata yansıtılması bekleniyor.

Motorinde, bu aşamada bir fiyat hareketi söz konusu değil. Uluslar arası piyasalarda aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda motorinde de indirim gündeme gelecek.

FARK AÇILIYOR

Benzin ile motorin arasında halen (akaryakıt dağıtım şirketine ve bölgesine göre değişmekle birlikte) 7 kuruş fiyat farkı bulunuyor. Bu gece yapılacak indirim sonrasında benzin, motorinden 29 kuruş daha ucuz olacak.