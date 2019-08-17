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Benzin'e zam yolda | İndirim havada kaldı

Serbest piyasada dolar kurunun düşme eğilimi devam ederken geçtiğimiz hafta mini indirimin ardından Benzin ve motorin için zam her an gelebilir

Benzin'e zam yolda | İndirim havada kaldı

Serbest piyasada dolar kurunun düşme eğilimi devam ederken geçtiğimiz hafta mini indirimin ardından Benzin ve motorin için zam her an gelebilir

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:53
Benzin'e zam yolda | İndirim havada kaldı

Benzin'e zam yolda | İndirim havada kaldı


Ağustos ayının ilk haftasında benzine yapılan 28 kuruşluk indirimin ardından 6 kuruşluk zam geliyor. Tartışmalı indirimin şüpheli olduğu yolunda yükselen eleştiriler dinmeden gelen 6 kuruşluk zam kararından motorin de nasibini aldı. Motorin de 20 Ağustos salı gününden itibaren 17 kuruş zamlı fiyatla depolara girecek. İşte son zam haberleri..

Uluslararası piyasada fiyat artışına bağlı olarak 20 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere benzinde 6 kuruş, motorinde 17 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. 
Benzin ve motorine zam göründü. Uluslararası piyasalarda yükselen ürün fiyatları, benzinde 6 kuruş, motorinde 17 kuruşluk artışı gündeme getirdi. Ancak uluslararası piyasalardan henüz Türkiye'deki pompalara ulaşan akaryakıt yok.

Uluslararası piyasalarda benzin ton fiyatının 559 dolardan 565 dolara, motorin ton fiyatının 538 dolardan 564 dolara çıkması araç depolarına fiyat artışı olarak yansıyacak. Bu çerçevede pazartesiyi salıya bağlayan geceden itibaren benzinde 6 kuruş, motorinde 17 kuruş artış yapılması bekleniyor.

Benzinde pompaya yansıyacak 6 kuruşluk artışla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 6,59 liraya, Ankara'da 6,67 liraya,  İzmir'de 6,65 liraya, motorinde pompaya yansıyacak 17 kuruşluk artışla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 6,01'den 6,18'e, Ankara ve İzmir'de 6,25 liraya yükselmesi bekleniyor 

Türkiye’de, akaryakıt fiyatı hesaplanırken, üç temel veriye bakılıyor. Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatı (motorin ve benzinin) ve dolar kuru. Bunlardaki artış, pompaya zam olarak yansıyor. Tersi durumda fiyatlar düşüyor. 

Benzin ve motorine gece yarısı zammı
Benzin ve motorine gece yarısı zammı
Benzine gece yarısı zam geliyor 
Benzine gece yarısı zam geliyor 
Bir adada ilk kez benzinli araçlar yasaklanıyor
Bir adada ilk kez benzinli araçlar yasaklanıyor
Benzine 17 kuruşluk indirim geliyor
Benzine 17 kuruşluk indirim geliyor
Anahtar Kelimeler:
Benzine ZamMotirine ZamBenzin Zamlı Fiyat
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