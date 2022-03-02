Benzin ve Motorin zammı | Gece yarısı zamlı alacağız

Benzin ve Motorin zammı | Gece yarısı zamlanıyor



Türkiye uluslararası enerji piyasalarda yaşanan dalgalanmanın etkisi altında. Geçtiğimiz hafta yapılan zam, pazartesi günü uygulanan mini indirimin ardından gece yarısı motorin litre fiyatı 1.5, benzin litre fiyatına ise 88 kuruş zam geliyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Böylece, iki gün önce indirime gidilen akaryakıta yeniden zam gelmiş oldu.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



03/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 0,88

Motorinde 1,51 TL/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) March 2, 2022

EPGİS, 3 Mart’ta itibaren benzine 0,88 motorine 1,51 TL zam geldiğini duyurdu. Zamlar, pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Böylece, iki gün önce indirime gidilen akaryakıta yeniden zam gelmiş oldu.

Benzinin litre fiyatına 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,56 liradan 17,44 liraya, İzmir'de 16,67 liradan 17,55 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 16,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,67 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 16,08 liradan 17,59 liraya, İzmir'de 16,16 liradan 17,67 liraya çıkacak.



