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Bereket Döner satıldı, Çiğ Köfteci işçilere ulufe dağıttı

Türkiye'de endüstriyel döner üretiminin ilk şirketlerinden 36 yıllık Bereket Döner, çiğ köfte üretici Komagane şirketi tarafından satın alındı.

09 Şubat 2024 Cuma 15:03
Bereket Döner satıldı, Çiğ Köfteci işçilere ulufe dağıttı






Bereket Döner satıldı, Çiğ Köfteci işçilere ulufe dağıttı


Uzun süredir borç batağında olduğu iddialarının odağındaki Bereket Döner, Türkiye'nin çiğ köfte devi Komagene'ye satış süreci tamamlandı. Bereket Döner'i tüm varlığıyla satın alan Komagane Çiğköfte'nin sahibi Yörpaş Yöresel Yiyecekler Pazarlama A.Ş. borçlar hariç 8 milyon dolar ödediği bildiriliyor. 

Bereket Döner Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Taşkıran'n son bir kaç aydır daha önce Araplara sattığı hisselerini geri alabilmek için yoğun çaba harcadığı biliniyordu. 

Hayrettin Taşkıran'ın yeni süreçte, Komagene'ye maaşlık danışman olarak fabrikasında varlığını devam ettirirken, devir işleminin tamamlanmasının ardından yeni yönetimin ilk iş olarak osmanlı usulü çalışanlara çeyrek altın dağıttığı öğrenildi.

Her iki grubun farklı cemaatlerle bağlantılı olduğunu bildiren Taşkıran'ın yakın çevresi pazarlıkların aylarca devam ettiği bilgisini verdi. Bereket Döner'in yeni sahibi Komagene Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ceyhun Tekdemir hedeflerinin çiğköfte ile döneri aynı çatı altında buluşturmak olduğunu belirterek yeni markaları ile konumlarını güçlendireceklerini söyledi.

Mevlüt Ceyhun Tekdemir, “Türkiye’nin önemli markalarından biri olan Bereket Döner’in Yörpaş A.Ş. ailemize katıldığını duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Komagene olarak, Bereket Döner’e ‘Hoş geldin’ diyor, adı gibi kendisinin de bize bereket getireceğine ve Bereket Döner’in tecrübesiyle birleşerek sektörde daha da güçlü bir konuma ulaşacağımıza inanıyoruz” mesajını paylaştı.

Komagene'nin kurucusu iş insanı Murat Sivrikaya FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranırken üzerinde sahte kimlikle İzmir'de yakalanmış ve cezaevine konulmuştu. 
 

Son Güncelleme: 09.02.2024 15:19
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