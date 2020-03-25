Bir gazete korona virüsü nedeniyle baskıyı durdurdu

Yeni Yaşam Gazetesi, coronavirüs salgını nedeniyle matbaa basımını durdurdu. Gazete bir süreliğine dijital ortamda okuyucuyloa buluşacak. Gazeteden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Merhaba,

Biz veda yazılarına değil, başlangıç yazılarına alışkınız. Birkaç istisna hariç, neredeyse otuz yıldır özgür basın her kapatıldığında hiç ara vermeden özgür basın emekçileri işe koyuldu ve her seferinde daha ertesi gün yeni bir doğumun müjdesini verdi. Özgür basın geleneğinin en gurur duyulacak yanı tam da bu ‘süreklilik duygusu’ oldu. Okurlarımız, yer yarılsa ertesi gün gazetelerinin bayilerde olacağından emin oldular.

Ancak bu kez, zorunluluktan olduğu kadar sorumluluktan da kaynaklanan çok özel bir durumla karşı karşıyayız. Herkesin bildiği gibi koronavirüs salgını, her geçen gün daha ciddi bir tırmanış gösteriyor. Daha kötüsü, yurttaşların büyük çoğunluğunun resmi makam ve açıklamalara güven duymadığı bir belirsizlik ortamındayız ve bu durum bütün yurttaşların yaşam kaygısını daha da artırıyor. Açıkçasını söylemek gerekirse, şu anda halkımızın büyük bölümü gibi bizler de, yaşamlarını ortaya koyarak olağanüstü bir savaş veren sağlık emekçileri dışında hiçbir bilgi kaynağını güvenilir bulmuyoruz.

Sonuç olarak, bugünden itibaren, sağlıklı koşullar oluşana kadar gazetemizin matbaa baskısına ara vererek, haberciliğimizi internet sayfamız üzerinden sürdürme kararındayız. Okurlarımız gazetemiz Yeni Yaşam’ın internet sitesinde bütün haberlerimizi bulabileceklerdir. Ayrıca bu süreçte, sembolik anlamda ve arşiv amacıyla gazetemizin belli sayfalarını PDF formatında hazırlayacak ve yine web sayfamızda yayına vereceğiz.

Kâğıdın kokusundan uzak kalmak kolay değil! Sabahları fırından çıkmış taze ekmek gibi gazeteyi elimize alıp o gün ne yanlışlar ne doğrular yapmışız diye sayfalarını çevirmenin keyfini çok özleyeceğiz. Ama yaşam en kutsal şeydir. Gözaltından tutuklamalara kadar her şeyi göze almışızdır, alırız ama kirli bir düzenin büyütüp tırmandırdığı salgın yüzünden bir tek arkadaşımızın bile yaşamının riske girmesine sorumluluk duygumuz izin vermez.

Bu bir veda yazısı değildir dedik; evet, değil. Habercilik açısından halkımızdan zaten hiç kopmayacağız ama Yeni Yaşam basılı gelenekten de kopmayacak. Sağlıklı koşullar oluştuğunda yeniden ve bu kez daha güçlü bir şekilde karşınızda olacağız. Ape Musa’nın çocukları asla veda etmez; bizim asıl işimiz ‘merhaba’dır.

O gün gelecek. Biz yeniden kâğıtla tanışacağız, sizler de gazetenizle.

Çok uzun sürmeyecek!”

(Medyaradar)