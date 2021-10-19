Bomaksan ek kapasite yatırımı yapacak

Kenya’dan İtalya’ya kadar 15’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Bomaksan, BOA AIR markalı temiz hava dolaplarıyla hedef büyüttü. Bomaksan global pazarda artan talebi karşılamak ve taleplere yetişmek için kapasite artırma kararı aldı. Mevcut fabrikasına ek yatırım yapmayı planlayan firma, bu yılı yüzde 50 ciro ve yüzde 100 ihracat artışıyla kapatmayı hedefliyor.

Endüstriyel tesislerin toz, gaz ve duman problemlerine yönelik çözümler geliştiren yerli üretici Bomaksan, bu ihtiyaçtan yola çıkarak hava kirliliğini azaltmak ve Covid 19 virüsünün havayla bulaşmasını engellemek için yeni ürünler geliştirdi. Bomaksan, BOA AIR markalı temiz hava dolaplarıyla başta Avrupa ülkelerinde olmak üzere global pazarda artan talebi karşılamak için üretim kapasitesini artırma kararı aldı.

”Ar-Ge’ye ayırdığımız pay 4 kat artı”

Artan müşteri talebini karşılamak için yapılacak kapasite artırımı hakkında konuşan, “Türkiye, büyüyen ekonomisi ve rekabetçi üretimi ile ihracatta önemli avantajlar sunuyor. Biz de artan pazar payımızla büyüyoruz. Yeni yatırımımızla üretim ve ihracatta büyüme hedefliyoruz. Ürünlerimiz özellikle Covid salgını sürecinde hem iç hem dış pazarda yoğun ilgi gördü. Temiz hava dolaplarına olan talep, yurt dışında yüzde 300 oranda artış gösterdi. Taleplere yetişebilmek için bu yıl yeni bir fabrika açacağız ve üretim kapasitemizi 4 kat artıracağız” dedi.

Bomaksan’ın sektördeki uzmanlığını ve tecrübesini yeni ürün ve teknolojilere aktardığını vurgulayan Boysan, sözlerini şöyle tamamladı; “Ekip olarak çok zor bir yılı çok başarılı bir şekilde atlatmanın ve yolumuza büyüyerek devam etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. BOA AIR markamız hem tasarımı hem üretimiyle yüzde 100 yerli bir ürün. Bu yıl Ar-Ge’ye ayırdığımız pay, geçen yılın sonuna göre yaklaşık 4 kat arttı. Ar-Ge yatırımlarımızın ana odağını BOA AIR markamızla ürün gamımıza yeni eklediğimiz temiz hava dolapları oluşturuyor. Yeni dolapların en önemli özelliği, insan yoğunluğunun ve sirkülasyonunun yüksek olduğu iç ortamlarda kullanıma uygun olması. Ürünlerimiz; AVM’lerden ofislere, kafelerden spor salonlarına her alanda kullanılabiliyor. Yakın zamanda BOA ürün ailesini genişletmek ve alternatif teknolojilerle donatmak adına Ar-Ge çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

“AB ülkeleri ve ABD pazarı radarımızda bulunuyor”

AB ülkeleri başta olmak üzere Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve ABD pazarlarının radarlarında olduğunun altını çizen Bomaksan Genel Müdürü R. Bora Boysan, şunları söyledi: “2020 ciromuzun yüzde 50’den fazlası ihracat kaynaklı olmuştu. 2021’de de ihracat rakamlarımızı en az iki katına çıkararak bu yılı yüzde 50 ciro ve yüzde 100 ihracat artışıyla kapatmayı hedefliyoruz. Almanya, Libya, Slovenya, Moldova, Belçika, İsrail, Polonya, Portekiz, İtalya ve İngiltere olmak üzere 15’den fazla ülkeye ihracatımız var. Bu ülkelerden yoğun talep almaya devam ediyoruz. AB ülkeleri başta olmak üzere Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve ABD pazarı da radarımızda bulunuyor.”

