

Borç ve faiz batağındaki belediyeden akıllara zarar harcamı



AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'Milli İrade' meydan projesi için kesenin ağzını açtı. Borçlarını ödemekte zorlanan, hazineye 3.5 milyar liralık borç yükü altında ezilen belediye bütçesinden karşılanacak olan yatırıma sosyal medyadan tepki yağdı.

17 yıldır AKP'nin elinde olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’te inşa edilecek Milli İrade Meydanı için 210 milyon liralayı gözden çıkardı.

210 MİLYON LİRALIK HARCAMA

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ihale onayını 29 Nisan’da aldı. İhale ise onay tarihinden 15 gün sonra, 14 Haziran’da gerçekleştirildi.

İdare, 215 milyon 721 bin TL yaklaşık maliyet hesabı çıkarırken sözleşme, 15 Ağustos’ta imzalandı. Sonuç ilanı ise henüz yayımlanmazken; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile sözleşme imzaladı. Sözleşme bedeli ise 209 milyon 444 bin TL oldu.

BELEDİYE FAİZ BATAĞINDA

2022’nin ilk yarısında toplam harcama miktarı 3 milyar 468 milyon 328 TL'yi bulan idarenin yalnızca faiz giderinin ocak-haziran döneminde 724.8 milyon TL olduğu öğrenildi. Ayrıca idarenin faiz gideri 2021’in aynı dönemine oranla yüzde 197 arttı.