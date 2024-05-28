Borsa İstanbul’da gong Onur Yüksek Teknoloji için çaldı

İletişim, savunma, havacılık çözümleri ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren teknoloji ve mühendislik şirketi Onur Yüksek Teknoloji bugün borsada işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul’da gong, Global Menkul Değerler liderliğinde başarılı geçen talep toplama süreci sonunda Onur Yüksek Teknoloji için çaldı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Onur Yüksek Teknoloji, kurulduğu günden bugüne, haberleşme ve savunma sanayinde, birçok önemli projeyi ve yenilikçi çözümleri hayata geçirmiştir. Ülkemizin, yerli ve milli üretim hedefinde başarıyla ilerlemeye devam etmektedir.” diye konuştu.

Onur Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Dede ise, “Onur Yüksek Teknoloji’nin halka arzını başarıyla tamamladık. Şirketimize güvenen, bizlere yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası için hedefimiz; daha çok sayıda, daha büyük projeler gerçekleştirmek, üretim ve istihdam kapasitemizi arttırmak, daha fazla ihracat yaparak şirketimizi büyütmek ve global bir oyuncu olmaktır.” dedi.

Borsa İstanbul’da gong, iletişim, savunma, havacılık çözümleri ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren teknoloji ve mühendislik şirketi Onur Yüksek Teknoloji için çaldı. Global Menkul Değerler liderliğinde, Borsa’da sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle ve herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadan gerçekleştirilen talep toplama sürecinde 1.537.888 kişiden 1.137.447.680 TL talep toplayan Onur Yüksek Teknoloji, bugün itibariyle Borsa İstanbul Ana Pazar’da ONRYT koduyla işlem görmeye başladı. Halka açıklık oranı yüzde 31,40 olan Onur Yüksek Teknoloji’nin halka arz büyüklüğü ise 977 milyon TL oldu.

Borsa İstanbul’da düzenlenen Onur Yüksek Teknoloji Halka Arz Gong Töreni’ne Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Onur Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Dede, Onur Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Noyan Burçin Dede, Onur Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Dede, Global Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay ve Global Menkul Değerler Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısı Berkay Aytekin katıldı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Onur Yüksek Teknoloji, kurulduğu günden bugüne, haberleşme ve savunma sanayinde, birçok önemli projeyi ve yenilikçi çözümleri hayata geçirmiştir. Ülkemizin, yerli ve milli üretim hedefinde başarıyla ilerlemeye devam etmektedir. Biz de sermaye piyasaları olarak, böyle değerli şirketlerimizin gelişimine katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, yeni ortaklarının kendisine kattığı güçle, bu hedeflerini ve başarısını daha da ileriye taşıyacaktır. Bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta şirketimizin değerli yöneticilerini, aracı kurumumuzun özverili çalışanlarını tebrik ediyorum. Onur Yüksek Teknoloji’ye Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

‘Hedefimiz global bir oyuncu olmak’

Gong töreninde konuşan Onur Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Dede, “Onur Yüksek Teknoloji’nin halka arzını başarıyla tamamladık. Şirketimize güvenen, bizlere yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Yerli savunma sanayiimizin bugünkü gurur verici noktaya ulaşmasında biz de 45 yıldır üzerimize düşeni yapmaya çalışmaktayız. Sistemlerimizi yerli olarak üreterek ithalatın azalmasına ve döviz tasarrufuna katkıda bulunurken, doğrudan ve dolaylı yurtdışı satışlarımız ile ülkemize döviz kazandırmaktayız. Halka arzdan sağlayacağımız fonun bir kısmını AR-GE çalışmalarını arttırmak bir kısmını da yenilenebilir enerji alanındaki mevcut elektrik üretim kapasitemizi 10 kattan fazla artırmak için değerlendireceğiz. Bundan sonrası için hedefimiz; daha çok sayıda, daha büyük projeler gerçekleştirmek, üretim ve istihdam kapasitemizi arttırmak, daha fazla ihracat yaparak şirketimizi büyütmek ve global bir oyuncu olmaktır. Bu hedefimizi, bizlere güvenerek şirketimizin hisselerini alan yüzbinlerce yeni ortağımızın katacağı güç ile gerçekleştireceğiz” dedi.

‘Global pazardaki iddiamızı daha da artıracağız’

Onur Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO Noyan Dede ise, “kurulduğu 1980 yılı sonrasında uzun yıllar boyunca silahlı kuvvetlerimize hizmet eden firmamız, özellikle 2000’li yıllarda başlayan ve kritik sistemlerin millileştirilmesine öncülük eden vizyon çerçevesinde büyük bir atılım yapmıştır. Günümüz itibariyle Onur Yüksek Teknoloji tarafından üretilen sistemler gök vatanda görev yapan insansız hava araçlarından terörle mücadele harekatlarına, mavi vatanda görev yapan firkateynlerden sahil güvenlik botlarına, insansız deniz araçlarından helikopterlere, sivil havalimanlarından raylı ulaşım sistemlerine kadar geniş bir yelpazede etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Önümüzdeki süreçte, halkımızdan ve yatırımcılarımızdan aldığımız güç ve sorumluluk çerçevesinde Türkiye’den dünyaya yüksek teknoloji ihraç edilebileceğinin canlı kanıtı olarak global pazardaki iddiamızı daha da arttıracağız” diye konuştu.