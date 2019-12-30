Bosphorist’ten REM People’a yatırım

Yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri şirketi REM People, İstanbul Portföy ve BUBA Ventures’ın 2016 yılında güçlerini birleştirerek kurdukları İstanbul merkezli girişim sermayesi fonu Bosphorist Venture Capital’den ilk yatırımını aldı. REM People, 12 milyon $’lık değerleme üzerinden yapılan Pre-Serie A Yatırımı ile birlikte Avrupa, Asya Pasifik ve MENA Bölgesi’ndeki etkinliğini daha da pekiştirecek

Perakende analitiği alanında çalışan yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri şirketi REM People, İstanbul Portföy ve BUBA Ventures’ın girişim sermayesi fonu Bosphorist Venture Capital’den ilk yatırımını aldı. 12 milyon $’lık değerleme üzerinden gerçekleşen Pre-Serie A Yatırım Turu, yılın son ve en önemli teknoloji yatırımlarından biri oldu.

Türkiye’nin en büyük portföy yönetim şirketlerinden biri olan fonun yatırımıyla birlikte REM People, küresel etkinliğini artırmayı hedefliyor. Söz konusu yatırım hakkında konuşan REM People’ın Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Peker, “Orta ve Batı Avrupa ve Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki gücümüzü artırırken iki yıl içinde MENA Bölgesi’nde lider olmayı planlıyoruz” diyor.

3 yılda 40 kat büyüdü

2015 yılında perakende ve teknoloji tecrübesine sahip tekno-girişimciler tarafından kurulan ve şimdiye kadar kendi kaynaklarıyla büyüyerek global oyunculardan biri olan REM People, İstanbul ve Dubai ofislerindeki faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Türk girişim ekosisteminin en hızlı büyüyen girişimlerinden REM People, son 3 yılda 40 kat büyüdü. REM People’ın 4 milyon dolarlık cirosunun yüzde 35’inden fazlası teknoloji ihracatından geliyor. REM People, aralarında Canon, Danone Nutricia, Huawei, Kellogg’s, Microsoft, Mondelez, Nestle, P&G, PepsiCo, Red Bull ve Unilever gibi dünya devlerinin de aralarında olduğu onlarca markaya 43 ülkede hizmet veriyor.

Ayda 100 bin noktaya temas ediyor

Yeni nesil perakende analitiği şirketi olan REM People, firmaların, satış noktaları içerisindeki satış, pazarlama, tanzim, teşhir, fiyat ve genel perakende performanslarını ölçümlüyor. REM People teknolojilerini kullanan firmalar ayda yaklaşık 100.000 perakende satış noktasında 500 bin görev gerçekleştirirken, REM People kendi yazılım ekibiyle ürettiği yüzde 100 yerli yazılım ve yapay zeka çözümleriyle şirketlerin sahadaki gözü kulağı oluyor. 20 kişilik Ar-Ge ekibiyle birlikte toplam 40 çalışana sahip olan REM People, Türkiye ve yurtdışında sunduğu teknoloji altyapısıyla global pazarda emin adımlarla ilerliyor.

Bosphorist Venture Capital hakkında:

Türkiye’nin en önemli portföy yönetim şirketlerinden BUBA Ventures ve Istanbul Portföy‘ün 2016 yılında güçlerini birleştirerek kurduğu İstanbul merkezli bir girişim sermayesi yatırım fonu olan Bosphorist Venture Capital, girişimlere sağladığı fon desteğinin yanında iş geliştirme, finans, M&A ve diğer stratejik yönetim kararları konusunda da destek veriyor. Bosphorist’in odağında, nesnelerin interneti, e-ticaret, finans teknolojileri, tarım teknolojileri, biyoteknoloji ve yapay zeka alanındaki girişimler bulunuyor.

REM People hakkında:

REM People, 2015 yılında perakende şirketlerine bağımsız denetim ve danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla kuruldu. Perakende analitiği alanında faaliyet gösteren REM People, firmaların, satış noktalarındaki verimliliğini ölçümleyip çözümler sunuyor. REM People, Adel Kalemcilik, Bayer, Bel Groupe, Canon, Danone Nutricia, Haribo, Huawei, Intel, JBS Seara, Kellogg’s, Kimberly Clark, Microsoft, Mondelez, Nestle, P&G, PepsiCo, Pernod Ricard, Red Bull, Superonline, Samsung, Turkcell ve Unilever gibi dünya devlerine 43 ülkede hizmet veriyor.