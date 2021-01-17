Çağımızın Yatırım Aracı | Bitcoin

Bitcoin dijital para biriminin bugün dahi büyük bir önemi bulunuyor. Bu durumun birçok nedenleri bulunuyor. Bu gözde kripto para birimi 2009 yılından itibaren hizmete sunuldu. Bu tarihten itibaren yani yaklaşık olarak 11 yıllık serüven boyunca, yüksek talepler görmesine bağlı olarak değeri oldukça yükselmiştir. Dolaysıyla bitcoin bugün dahi ülkemiz üzerinden yoğun bir şekilde tercih ediliyor. Diğer alt coinlere oranla daha hızlı ve istikrarlı bir değer yükselişi gösteriyor. Dolaysıyla bu kripto para birimi yatırımcılarına güven sağlıyor.

Bitcoin Yatırımında Risk Faktörleri Bulunuyor mu?

Her kripto para birimlerinde olduğu gibi bitcoin al yatırımında da çeşitli risk faktörleri bulunuyor. Bu dijital para her ne kadar merkeziyetsiz olsa da, özellikle Cointral sitesi gibi profesyonel kripto para alım ve satım platformu haricindeki amatör borsalarda işlem görmesi risk etkenleri içeriyor. Bu tarz firmalar kurumsal kimliğe sahip olmadığından yatırımcılar açısından büyük riskler teşkil edebiliyor.

Geçmiş dönemlerde bazı borsalar üzerinden bir hayli yüksek miktarda kripto para hacklendiği biliniyor. İlgili borsalar her ne kadar bu durumla ilgisi olmadığını beyan etse de yatırımcılar tarafından güven kaybına maruz kaldı. Dolaysıyla bu dijital para birimi yatırımlarında öncelikle firmanın detaylı olarak araştırılması önemlidir.

Bitcoin Nasıl Alınır Ve Satılır?

Ev konforunda bitcoin satın alma işlemi yapılabilir. Bu işlem için yılların bilgi birikimlerine sahip olan Cointral sitesine giriş yapılması yeterlidir. Borsa üzerinden 7/24 dijital para birimi alınıp satılabilir. Ayrıca geniş yatırım ve kazanç çekimi seçeneklerinden faydalanılabilir.