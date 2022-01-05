Çiftçiler borç batağına isyan etti | Tarlalarımız traktörlerimiz icralık oldu

ANKA Haber Ajansı’na konuşan çiftçilerden Fikret Bakır, "Yıllardır AK Parti’ye oy vermiş insanlarız. Şu an da topraklarımız traktörlerimizin hepsi icraya gidecek" dedi. Çiftçi Sebahattin Köten, “Cumhurbaşkanım bizim sesimizi duy. 150 hane icralık. Faizlerin silinmesini istiyoruz” dedi.

Amasya Büyükkızılca köylüleri Tarım Kredi Kooperatifi'ne olana borçları nedeniyle hacizlik oldu. Köylerinde kefillerle beraber yaklaşık 150 kişiye haciz geldiğini söyleyen çiftçiler Tarım Kredi Kooperatifi önünde toplandı. Kooperatif yetkilileri tarafında içeri alınmadığını söyleyen üreticiler, toprakları ve traktörlerinin icralık olduğunu söyledi. Çiftçiler, 2017 öncesinde olan borçların 2017 tarihine aktarılarak yeni alınmış gibi gösterildiğini, kooperatif yöneticilerinin çiftçilerin hesapları üzerinden para aktardığını iddia etti.

Amasya Büyükkızılca köyünden Ömer Sarı, Tarım Kredi Kooperatifi’ne borçlu olan çiftçilerin 2017’den önceki borçlarının görünmediğini, eski borçların 2017’de yapılan borç gibi göründüğünü söyledi. Tarım Kredi Kooperatifi’nin köylerinden 40 kişiye haciz gönderdiğini söyleyen Sarı, şunları söyledi:

“Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Fahrettin Poyraz atandıktan sonra bu çiftçilerimizin sırtındaki borç arttı. Faizleri sürekli ana para yaparak tekrar faiz uyguladı. Borçları katlana katlana borçları 2017’ye endeksledi. Fahrettin Poyraz borcunun üzerine yatmak isteyen çapulcu olarak bizi lanse etti. Kamuoyuna bizi, ‘borcunun üzerine yatmak isteyenler olarak lanse etti. ‘Yüzde 98 oranında çiftçilerimizi borçlarını yatırıyor sıkıntı yok’ diyerek kamuoyunu yanılttı. Fahrettin Poyrazın yüzde 98 kişinin borcunu ödediğini doğrulayarak kendileri de bir açıklama yaptılar. Gerçek anlamda araştırma yapılmış olsaydı. Çiftçi Tarım Kredi Kooperatifi’nden ne almış ne kadar faiz uygulanmış hesap kitap yapmış olsalardı. Bugün gerçekleri ve doğruları görmüş olurlardı.”

40 kişinin haczedilince Tarım Kredi Kooperatifi’nde yaşadıkları sorunları anlatmak istedi ancak içeri alınmadılar.

’na konuşan Amasyalı üreticiler Tarım Kredi Kooperatifi nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti şöyle aktardı:

Fikret Bakır: “Yıllardır AK Parti’ye oy vermiş insanlarız. Bizim köyümüz genel anlamda AK Partili. Ama bu gidişle AK Parti bizim gözümüzde bitmeye başladı. Hiç yardımcı olunmadı. Şu an da topraklarımız traktörlerimizin hepsi icraya gidecek. Araçlarımıza binip çarşıya gitmeye korkuyoruz.”

Kadir Yüce: “İcralar başladı. Tarım kredi kooperatifinin önüne toplandık hiç kimse bilgi vermiyor dışarı çıkmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan çare bekliyoruz. Mazotun gübrelerin, fidelerin düşürülmesini istiyoruz.”

"150 HANE İCRALIK, CUMHURBAŞKANIM SESİMİZİ DUY"

Sebahattin Köten: “Cumhurbaşkanım bizim sesimizi duy. Tarım kredi icraları gündeme getirdi. 150 hane icralık. Biz bu tarım kredi kooperatifinin borçlarına 5 eşit takside bölünmesini faizlerin silinmesini istiyoruz. Sana gönül vermiş insanlar 20 senedir seni destekliyoruz. Eğer sen bize destek çıkmazsan yalan yok CHP’ye falan gönül vereceğiz bundan sonra.”

"HÜKÜMETİN TARIMIN ŞAH DAMARINI KESTİ"

Necati Sarı: “Tarım bu ülkenin şah damarıdır. Bu hükümet bu şahdamarı kesti. Hükümetten bir yetkilileri çıkıp desin ki bütün tarım krediden olan çiftçilerimizin borçlarını siliyoruz desin. Gene battık. Bunlar tamamen zengine uyarlanmış bir sistem var tarımda. Tokat bölgesi domates ekmeyi bıraktı. Şimdi sıra bizde. Zaten birkaç kişi seraları satmaya karar vermiş biz de satacağız bu gidişle.”

Aziz Bağcuvan: “Halkımız domatesi marketlerde 6 liraya alırken pahalı diyorlar. Yalnız domates kaç liraya mal oluyor diye sormuyorlar. Biz domatesin maliyetini 4 lirayla ancak çıkabiliyoruz işin içinden. Biz bunu kaç liraya satacağız? Taban fiyatımız da yok.”

"KEFİLLERDEN DOLAYI ARAZİMİ BAĞLADILAR"

Osman Şeker: “Bugün duyduk ki tarım kredi 40 kişiyi icraya veriyor. 40 kişinin üçer tane kefili olsa 150 kişiye tekabül eder. Benim şu an ada kefilden dolayı arazimi bağladılar. Türk çiftçisi bunu hak etmiyor. 30 yıldır üretim yapıyoruz. Burada toplanmamızın sebebi iki yıldır bu çiftçi Ankara’ya mekik dokuyor. Burada bir sıkıntı var. İki tane AK Parti’den Amasya’dan çıkmış milletvekilimiz var. Gelsin desin ki, ‘milletin derdi zoru ne arkadaş?’ Ortada bir çatlak var. Bunun orta yolu bulunur. Hiç kimse borcuna itiraz etmiyor. Bunun ana parası belli faizi belli. Biz de burada üretim yaptık yani. Suç işlemedik.”

"YÖNETİMDE OLAN BİR KİŞİNİN BORCU BENİM HESABIMA AKTARILDIĞI İÇİN İHALE BANA KALDI"

Yaşar Cunge: “Tarım Kredi’ye benim de borcum var. Bir önceki müdürlerin yaptıkları sistem. Bir başkasının kredisi dolmuştur. Onun borcu bir başkasına aktarılmıştır. Onun hesabına yatırılan paralar bir başkasının hesabına aktarılmıştır. Benim borcum normalken şu anda benim üzerime olan borç 250-300 milyon. Yönetimde olan kişileri kurtarmak için bir başkasının borcu bir başkasına aktarılmıştı. Yönetimde olan bir kişinin borcu benim hesabıma aktarıldığı için ihale bana kaldı. Tarım Kredi Bölge Müdürlüğü’nden müfettiş atadılar buraya. ‘Açıklarınız varsa kapatın’ diye atandı. Müfettişler kendi adamları oldukları için kendi açıklarını kapattılar. Bir önceki müdürü buradan attılar. Bir ceza aldı mı? Yok. Bir başkasının parasını benim hesabıma yatırıyor. Ondan sonra yanlışlık oldu diyor. Benim hesabımdan bir başkasının hesabına aktarma yapıyor. Tarım kredinin sadece faizleri değil. Yolsuzluk çok. Kardeşi kardeşe kırdıracaklar. AK Parti’ye 20 yıldır gönül vermiş insanlarız. Ülkemizi ayakta tutacak bir cumhurbaşkanı bulduk diye sevinirken şu anda cumhurbaşkanımız çiftçisine ters döndü.”