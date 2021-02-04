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Çiftkurtlar Otomotiv - Sibel Can davası sonuçlandı

Şarkıcı Sibel Can tarafından Çiftkurtlar Otomotiv'e açılan dava sonuçlandı. Davayı kazanan Çiftkurtlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelik '70 yıllık şirketimize, bu olay üzerinden kara çalınmak istendi' dedi.

04 Şubat 2021 Perşembe 17:31
Çiftkurtlar Otomotiv - Sibel Can davası sonuçlandı

Çiftkurtlar Otomotiv Sibel Can davası | Mehmet Çelik | Haklılığımızın ortaya çıkması sevindirici

Çiftkurtlar Otomotiv'in sahibi Mehmet Çelik, Sibel Can'ın kendisine, 'ikinci el otomobili sıfır olarak sattı' iddiasıyla açtığı davayı kazandığını söyledi.

Mehmet Çelik ve eşi Sibel Turnagöl

Basın açıklaması yapan iş insanı, "Yaklaşık 70 yıllık bir geçmişi olan Çiftkurtlar markasının, bizim için sadece ticaret değil aynı zamanda vazgeçilmez bir tutku olduğu hem müşterilerimiz hem de iş ortaklarımız tarafından gayet iyi bilinmektedir. Kamuoyunda, 'Sibel Can Davası' olarak bilinen ve aleyhimize propaganda malzemesi olarak kullanılan davaki haklılığımız üst mahkeme tarafından verilen kararla onaylanmıştır. Yapmış olduğumuz itiraz üst mahkeme tarafından kabul edilmiş ve 'haksız olarak şikayete konu edilen aracın herhangi bir suç kastı ile satışa konu edilmediği, şahsım veya yetkilisi olduğum şirketin dolandırıcılık veya başkaca herhangi suça konu eylemde bulunmadığı, herhangi bir kişinin hak kaybına sebebiyet verilmediği, yapılan bu işlemler nedeni ile kamunun da herhangi bir zararının doğmadığı' mahkeme kararıyla tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

'Hukuk mücadelemizin haklılığı ortaya çıktı'

"Bugüne değin yılmadan ve yorulmadan Türk Adaletine olan sonsuz güvenimiz çerçevesinde vermiş olduğumuz hukuk mücadelemizde haklılığımızın ortaya
çıkması Çiftkurtlar ailesi ve şahsım için çok büyük bir sevinçtir" diyen Çelik, "Önümüze çıkan tüm engelleri Türk adaletinin tecellisi ile bertaraf edeceğimiz noktasındaki güvenimiz ilk günkü gibi bugün de tamdır. Bundan sonraki süreçte her türlü olayın sonuna dek yılmadan takipçisi olacağımızı, aynı özveri ve ilk günkü heyecanla yolumuza devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile bildiririz" cümleleriyle sözlerini bitirdi. 

Son Güncelleme: 04.02.2021 17:54
Anahtar Kelimeler:
Sibel CançiftkurtlarMehmet çelik
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