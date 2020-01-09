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Çuhadaroğlu 65. yılını kutladı

Türk özel sektörünün kökle şirketlerinden Çuhadaroğlu şirketler grubu 65. yılını kutluyor. Çuhadaroğlu ailesi Türkiye'de alüminyum sektöründe öncü olarak biliniyor.

09 Ocak 2020 Perşembe 12:38
Çuhadaroğlu 65. yılını kutladı

Çuhadaroğlu 65. yılını kutladı


Çuhadaroğlu Şirketler Grubu 65. yılını çok özel bir davetle kutladı.

Alüminyum sanayisine öncülük eden Çuhadaroğlu Şirketler Grubu kurucusu yüksek mimar Ahmet Çuhadaroğlu anısına yazılan kitap ile taçlandırılan bu geceye Çuhadaroğlu Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çuhadaroğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H.Nejat Çuhadaroğlu ev sahipliği yaptı.

Swissôtel The Bosphorus'ta gerçekleşen Çuhadaroğlu'nun 65. Yıl davetine iş dünyasından pek çok isim katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sadettin Saran,26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, Hasan Bek davete katılan isimler arasındaydı.

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Anahtar Kelimeler:
Çuhadaroğlu Şirketler GrubuÇuhadaroğlu
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