D-Marin CNR Avrasya Boat Show'da deniz tutkunlarıyla buluşuyor



D-Marin, dünyanın karada yapılan 2. büyük, Türkiye’nin en büyük tekne ve yat fuarı olan CNR Avrasya Boat Show’da, ziyaretçileriyle buluşacak. Türkiye'de denizcilik sektörünün en büyük buluşmasının gerçekleştiği fuarda D Marin misafirlerini Hol:3 B09’da ağırlayacak.

D-Marin’in deniz tutkunlarına özel kampanyaları ile ilgili bilgileri de vereceği dünyaca ünlü mega yat, yelkenli tekne, motor yatların sergileneceği fuar yerli ve yabancı ziyaretçiler için 10 gün süreyle açık olacak.

D-Marin, 25 Şubat Salı akşamı saat 19.00’da charter firmalarına özel bir kokteyl verecek.