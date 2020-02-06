Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

D-Marin CNR Avrasya Boat Show'da deniz tutkunlarıyla buluşuyor

D-Marin, 21 Şubat – 1 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul’da 13.kez düzenlenecek olan CNR Avrasya Boat Show’da olacak.

06 Şubat 2020 Perşembe 18:10
D-Marin CNR Avrasya Boat Show'da deniz tutkunlarıyla buluşuyor

D-Marin CNR Avrasya Boat Show'da deniz tutkunlarıyla buluşuyor


D-Marin, dünyanın karada yapılan 2. büyük, Türkiye’nin en büyük tekne ve yat fuarı olan CNR Avrasya Boat Show’da, ziyaretçileriyle buluşacak. Türkiye'de denizcilik sektörünün en büyük buluşmasının gerçekleştiği fuarda D Marin misafirlerini Hol:3 B09’da ağırlayacak.

D-Marin’in deniz tutkunlarına özel kampanyaları ile ilgili bilgileri de vereceği dünyaca ünlü mega yat, yelkenli tekne, motor yatların sergileneceği fuar yerli ve yabancı ziyaretçiler için 10 gün süreyle açık olacak.

D-Marin, 25 Şubat Salı akşamı saat 19.00’da charter firmalarına özel bir kokteyl verecek.

Boat Show'da gece yarısı yangın çıktı: CNR Expo'yu alevler sardı
Boat Show'da gece yarısı yangın çıktı: CNR Expo'yu alevler sardı
Tekneler kapış kapış 
Tekneler kapış kapış 
Fuar İzmir'in ikinci fuarı Boat Show oldu
Fuar İzmir'in ikinci fuarı Boat Show oldu
Azuree 33C’nin dünya prömiyeri yapıldı
Azuree 33C’nin dünya prömiyeri yapıldı
Dünyanın en iyi tekneleri Nestek Marine ile Avrasya Boat Show'da
Dünyanın en iyi tekneleri Nestek Marine ile Avrasya Boat Show'da
Anahtar Kelimeler:
DmarinCnr AvrasyaCnr Avrasya Boat ShowBoat Show
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ticaret savaşları mobilyacıların önünü açtı | Mobilyacıların hedefi ABD pazarı
Ticaret savaşları mobilyacıların önünü açtı | Mobilyacıların hedefi ABD pazarı
FESPA Eurasia, 2020’de rekor tazeleyecek
FESPA Eurasia, 2020’de rekor tazeleyecek
Gıda sektöründe dev işbirliği | CNR, TÜGİDER ve PAKDER güçlerini birleştirdi
Gıda sektöründe dev işbirliği | CNR, TÜGİDER ve PAKDER güçlerini birleştirdi
Zorlu Enerji Rüzgar santrallerini devretti
Zorlu Enerji Rüzgar santrallerini devretti
Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı açıldı
Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı açıldı
İflastan Ziraat Bankası kurtaracaktı, New York'ta yeni şube açtı
İflastan Ziraat Bankası kurtaracaktı, New York'ta yeni şube açtı
Odebank'tan depremzedelere 3 ay faizsiz erteleme geldi 
Odebank'tan depremzedelere 3 ay faizsiz erteleme geldi 
Generica İlaç, Gebze tesislerinde üretim başlıyor
Generica İlaç, Gebze tesislerinde üretim başlıyor
Enerjide Kalite Sorunu ve yüksek cezalara son veren teknoloji
Enerjide Kalite Sorunu ve yüksek cezalara son veren teknoloji
Pernod Ricard Türkiye’den Paris’e önemli atama
Pernod Ricard Türkiye’den Paris’e önemli atama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim