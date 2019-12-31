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DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu

DHL Express Türkiye, daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunmak üzere tüm müşterileri ve çalışanları için 13.000 ağaç tohumu toprakla buluştu.

31 Aralık 2019 Salı 09:24
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu

DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu

DP DHL Grubu’nun 2050 yılında sıfır emisyon hedefi kapsamında çalışmalarını sürdüren DHL Express Türkiye, daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunmak üzere tüm müşterileri ve çalışanları için 13.000 ağaç tohumunu çevre odaklı sosyal bir girişim olan ecording ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle toprakla buluşturdu. Ankara Çakırlar’da ilk adımları atılan ormanı müşterileriyle birlikte büyütmek isteyen DHL Express, 2020 yılı boyunca karbon ayak izini sıfırlayan GoGreen İklim Nötr ürünüyle yapılan her gönderi için yeni bir tohumun daha yeşermesine destek olacak.

Küresel bir lojistik şirketi olarak çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarına yıllar önce başlayan Deutsche Post DHL Grubu, lojistikle ilgili karbon emisyonlarını 2050 yılında sıfıra indirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda belirlenen 2025 yılına yönelik ara hedeflerden biri, tüm dünyada her yıl 1 milyon ağaç dikmek.

DHL Express Türkiye de hem bu hedefe destek olacak hem de müşterilerinin kendi sürdürülebilirlik hedeflerini yakalamalarına katkı sağlayan GoGreen İklim Nötr ürününün yaygınlığını artırarak iklim değişikliğiyle mücadeleyi güçlendirecek “Seninle Daha Yeşil” projesini başlattı.

Çevre odaklı bir sosyal girişim olan ecording ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen projede ilk etapta DHL çalışanları ve müşterileri adına toplam 13 bin ağaç tohumu ecoDrone aracılığıyla Ankara’nın Çakırlar mevkiinde toprakla buluşturuldu. 2020 yılında ise DHL Express tarafından sektörde bir ilk olarak hizmete sunulan ve gönderiye ilişkin tüm karbon ayak izini sıfırlayan GoGreen İklim Nötr ürünü ile yapılan her gönderi için yeni bir tohum topu atışı gerçekleştirilecek.

DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Dünyanın lider lojistik şirketi olarak GoGreen programımız ile bir yandan kendi operasyonlarımızda karbon ayak izimizi azaltacak adımlar atarken diğer yandan çevre korumaya yönelik projeleri destekliyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de İstanbul Havalimanı’ndaki yeni operasyon merkezimizi yeşil teknolojilerle donatıyor, dağıtım ağımızda elektrikli araçların oranını her geçen gün artırıyoruz. 2020 yılına girerken de global düzeydeki ‘her yıl 1 milyon ağaç’ hedefimizi destekleyecek ve çevre koruma hakkında farkındalığı artıracak bir projeyi hayata geçirdik. İnovasyondaki lider konumumuza uygun olarak teknolojinin gücünü de yanımıza almak istedik ve ecoDrone teknolojisiyle ağaçlandırma çalışmaları yapan ecording ile iş birliği yaptık. Daha yeşil bir dünya için önemli bir adım olduğuna inandığım ‘Seninle Daha Yeşil’ kampanyası kapsamında ilk tohumlarımız toprağa düştü. 2020 boyunca yeni tohumları iş ortaklarımızla el ele yeşerteceğiz” dedi.

GoGreen İklim Nötr ürünü ile Ankara’daki Çöp Gazı Santrali projesi de destekleniyor

2013 yılında Türkiye’deki şirketlerin kullanımına sunulan GoGreen İklim Nötr ürünü şirketlere taşıma sırasında üretilen karbondioksit salınımını dengeleme ve her gönderimde iklim değişikliğiyle mücadele etme fırsatı sunuyor. Gönderiyle ilgili veriler toplanarak global patente sahip salınım hesaplama sistemi ile DHL ağı içindeki taşıt, uçak ve binaların bilinen salınım faktörleri doğrultusunda hesaplamalar yapılıyor. Bu gönderilerden elde edilen kaynak SGS (Société Générale de Surveillance S.A) tarafından onaylanan 8 çevre projesine aktarılıyor. Ankara’daki Çöp Gaz Santrali de bu projeler arasında yer alıyor.

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