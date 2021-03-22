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Dolar 8.35'ten döndü | Asya borsası açıldı, dolar fırladı

Dolar gece yarısı fırladı. Asya borsalarının Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu'na tepkisi sert oldu.

22 Mart 2021 Pazartesi 01:03
Dolar 8.35'ten döndü | Asya borsası açıldı, dolar fırladı

Dolar 8.35'ten döndü | Asya borsası açıldı, dolar fırladı


Merkez Bankası Başkanlığı değişiminin ardından uluslararası piyasaların ilk tepkisi çok sert oldu. Yeni başkan atanmasının ardından Asya piyasalarının açılışında ilk işlemlerde 8.35'e kadar yükseldi. 

Türkiye gece yarısı Asya borsalarının açılmasıyla birlikte dolar depremi yaşadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi. Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Türkiye piyasası açıldığında kotasyonlar farklılaşabileceği gibi uzmanlar bu fiyatların görece çok daha düşük işlem hacimlerinde gerçekleştiğini ifade ediyor.

2020 yılı Kasım ayında Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Naci Ağbal, 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı.
Ağbal'ın yerine Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar, TCMB'nin politika faizini beklentilerin üzerinde artışla yüzde 19'a çıkarmasından iki gün sonra geldi.

KAVCIOĞLU BANKALARLA TEMAS KURDU

Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nda bulunan bankaların genel müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, banka genel müdürleri ile toplantıda kritik mesajlar verdi. Toplantıda Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası'nın birincil önceliğinin enflasyonla mücadele olmaya devam edeceğinin altını çizdiği öğrenildi.

Toplantıda Kavcıoğlu'nun verdiği diğer ana mesaj ise, yeni dönemde Merkez Bankası'nın politikalarında herhangi bir değişiklik olmayacağı yönündeki vurgular oldu. Toplantıda takvim dışı para politikası kurulu toplantısı olmayacağı mesajları da öne çıktı.

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Dolar Son Durum
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