Dünya'nın en büyük turizm fuarı başladı





Dünyanın en büyük dört turizm fuarından birisi olan 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 30 Ocak Perşembe gününden itibaren başladı.

Turizm sektörünün profesyonellerini ve seyahat meraklılarını ağırlayan EMITT, Dünyanın en büyük dört turizm fuarı arasında yer alan organizasyonu bu yıl yine TÜYAP’ta düzenliyor.

Dünyanın Her Yanından Turizmciler ve Turistler Bir Arada!

30 Ocak – 02 Şubat tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan EMITT 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı ile;

sektörün profesyonellerinin yerli ve yabancı ziyaretçilerle tanışmalarını, turistlerin de dünyanın birçok lokasyonundaki turizm olanaklarını değerlendirmelerini sağlıyor.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, sektöre yeni iş ve iş birliği imkanları sunan bir iş platformu.

Düzenlenen bu dev organizasyon sayesinde fuara katılanlar iş hacimlerini arttırma olanağına sahip oluyor. Turizm sektörünün nabzının tutulduğu fuara yurt içinden ve yurt dışından acenteler, tur operatörleri, yaz ve kış turizmi ile outdoor turizm destinasyonları, dünyanın dört bir yanından ülke pavilyonları ve seyahat fırsatlarından yararlanmak isteyen turistler katılıyor.

Fuarın geniş kapsamlılığı sayesinde Ebrar Turizm, Mealtur gibi acentelerin yanı sıra herbilet.com gibi online seyahat acenteleri ve bilet satışı yapan firmalar da yer alabildiği için, katılımcılar aynı anda birçok hizmetten yararlanma fırsatını yakalıyor. Seyahat planlarını gidilecek lokasyonlardan uçak biletine, kalınabilecek otellerden araç kiralamaya kadar gerçekleştirmek mümkün oluyor. Aynı zamanda her açıdan, firma ve sunulan imkanlar da karşılaştırılabiliyor.

Düzenlenen bu fuar, bu sayede turizmde iş olanaklarının artmasına olanak sağladığı gibi katılımcıların dünyanın dört bir yanındaki seyahat şirketlerinin sunduğu fırsatlardan en verimli şekilde yararlanmasını da sağlıyor.

Bugün başlayan fuarın konuşmacılarının arasında, T.C. 54. Hükümet Turizm Bakanı Bahattin Yücel, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve daha birçok önemli isim bulunuyor.

EMITT fuarı, 94 ülkeden gelen katılımcılarına turizm sektörünün önde gelen yerli ve yabancı tur operatörleriyle, bölgesel ve ulusal turizm tanıtma kurullarıyla, hava yolları ve ulaşım şirketleriyle, arama motorları ve rezervasyon sistemleri şirketleriyle bir araya gelme fırsatı sağlıyor.