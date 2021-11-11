E-ticaret Pazarlaması İçin 6 Önemli Tavsiye

Günümüzde e-ticaret pazarlaması, çevrimiçi mağazanıza trafik çekmek, daha fazla müşteriye ulaşabilmek ve markanızı daha fazla insan tarafından bilinir kılmak için kritik öneme sahip. Doğru e-ticaret pazarlama taktikleriyle markanızı daha bilinir ve güvenilir kılabilir, hayal bile edemeyeceğiniz kitlelere saniyeler içerisinde ulaşabilirsiniz.

Peki bunu nasıl yapacaksınız? Şirket kuruluşundan e-ticaret pazar yeri entegrasyonuna, kargo ve depolama çözümlerinden e-faturaya kadar tüm hizmetleri içeren bir e-ticaret çözüm paketine sahip olan WorqCompany’nin Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Oya Öztürk, e-ticaret ile uğraşanların markalarını pazarlama stratejileriyle nasıl büyütebileceklerini özetledi.

Web Sitesi

E-ticaret pazarlamasında en çok dikkat edilmesi gereken noktaların başında web sitesi geliyor. Müşterinin satın alma deneyimini uçtan uca kurgulamanız gereken bu kanal, sizin hakkınızda müşterilere bir bilgi ve ön izlenim kazandırıyor.

Kullanışlı ve kolay anlaşılır bir web sitesi tasarlamak markalar için öncelikli bir konu olmalı. E-ticaret için web sitesi düzenlenirken müşterilerinizin fiziksel olarak mağazanıza girme şanslarının olamayacağını ve bu sebeple sitenizi kullanımı kolay ve anlaşılır olacak şekilde tasarlamanın sizi e-ticaret rekabetinde öne çıkaracağını göz önünde bulundurmakta fayda var. Web sitenizin mobil versiyonunun da çalıştığından emin olmalısınız. Tüketim alışkanlıklarımızın hızla değiştiği bu dönemde, kullanıcılar artık her şeyi mobil ekranlarda beğenip satın almaya başladı. Mobil ekranlara uyumlu bir web sitesine sahip olmak sizi her yerde ve tek tıkla erişilebilir kılar.

Ek olarak web sitesi ziyaretçilerinin istatistiklerini takip etmek de işinizle alakalı size önemli iç görüler kazandıracaktır. Üyelik uygulaması ile müşterinin satın alma sürecindeki alışkanlıklarını takip edebilir, favori ürünlerini, satın alma aralıklarını takip ederek onlara özel kampanyalar sunabilirsiniz.

E-ticaret Pazar Yerleri

Web siteniz kadar e-ticaret pazar yerleri de satış yapabilmeniz için çok önemli kanallar. Özellikle Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor, N11, Amazon Türkiye gibi web sitelerinde satış yapabilmek için şirketinizi kurmuş olmanız gerekiyor.

Bu noktada WorqCompany, e-ticaret ile uğraşanlar için büyük bir kolaylık sağlıyor: WorqCompany E-ticaret Paketi ile, şirket kuruluşunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.. E-ticaret pazaryeri entegrasyonları ile tüm web sitelerinde yer alan hesaplarınızı tek bir ekran üzerinden takip edebilirsiniz.

Depolama çözümleri ile evde bir odanızı bu işe ayırmakla uğraşmadan uygun bir lokasyonda saklayabilir, kargo aşamasında ise evden hiç çıkmadan pazar yerleri ile entegre olan depolama sistemleri ile siparişinizin kargoya verilmesini izleyebilirsiniz. Üstelik tüm bu süreçlerde aklınıza takılan her türlü soru için bir e-ticaret danışmanınız var! İstediğiniz zaman randevu alarak e-ticaret danışmanınıza ulaşabilir, sorularınızı yöneltebilirsiniz.

E-ticaret pazar yerlerinde yaptığınız her satışın, size puan ve yorum olarak döneceğini unutmayın. Müşterilerinizin deneyimini zenginleştirmek için sağlam ve özenli paketleme, hızlı kargolama gibi konulara önem verin. Müşterilerinize yazacağınız küçük notlar veya aldığı ürüne uygun bir promosyon, onun deneyimini iyileştirecektir.

E-mail üzerinden iletişim kanalı oluşturmak, etkileşimi artırmanın, hedef kitlenizle güvene dayalı bir ilişki kurmanın ve satışlarınızı artırmanın vazgeçilmez bir adımıdır. E-mail pazarlaması sayesinde, hedef kitlenizle bir şey paylaşmak istediğinizde, onlara söylemek için doğrudan gelen kutularına gitme olanağına sahipsiniz.

İster bir satışı teşvik etmek ister yeni bir ürün tanıtmak olsun, e-posta pazarlaması size hedef kitlenizle bağlantı kurmanız için doğrudan bir yol sunar. Bu nedenle, bir e-mail listesi oluşturmak işiniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri olacaktır.

Dijital Reklamlar

Sokaklarda gördüğümüz reklam panoları artık yerini web sitelerinde gördüğümüz dinamik reklam alanlarına bıraktı. Google’ın gelişen reklamcılık ağı ile müşterilerinizin ziyaret ettiği web sitelerinde karşılarına çıkabilir, müşterilerinizin aklında kalan ürünleri satın almaları için teşvik edebilirsiniz.

Ayrıca, Facebook ve Instagram reklamcılığıyla markanızın kitlesi olduğunu düşündüğünüz grupları hedefleyerek reklam gösterebilir, bunların sonuçlarını iyileştirebilirsiniz.

Sosyal Medyanın Gücüne İnanın

Sosyal medya, günümüzde en kârlı yatırım alanlarından biri. İşinizi sosyal medyada tanıtmak, sitenize daha fazla trafik çekmenin ve işletmenizi binlerce yeni insana tanıtmanın harika bir yolu. Sosyal medya hesaplarından işinizi ve markanızı tanıtmak muhteşem bir fikir olarak gözükse de her sosyal medya platformunun kendine ait bir kimliği ve kitlesi olduğunu unutmadan yapılacak planlamaların oyunu değiştireceğini de söylemek gerekir.

Örneğin, çocuk oyuncakları satan bir marka için doğru sosyal medya mecrası Instagram iken, Twitter’da paylaşım yapmak ve müşteri çekmeye çalışmak vakit kaybı olabilir.

Markanızın Sınırlarını Zorlayın

Klişe ama oldukça doğru bir söz var: “Eğer sen kendine inanmıyorsan neden başkaları inansın ki?”

Yaptığınız işle ilgili hiçbir şey imkansız değildir fakat inanmadığınız bir işte başarılı olmanız neredeyse imkansızdır. Tam da bu nedenle yaptığınız işe inanmanız yukarıda saydığım dört maddeden çok daha önemli.

Markanıza güçlü bir kimlik inşa ettikten sonra o kimliğe güvenerek her adımınızda sizi ileri taşıyacak riskler almayı da unutmamalısınız.