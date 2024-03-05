Eczacıbaşı Evital’de üst düzey atama

Sağlığını tek noktadan kolayca yönetmek isteyenlere yenilikçi çözümler sunan Eczacıbaşı Evital’de önemli bir atama gerçekleşti. Bu kapsamda Evital artık Genel Müdür Berk Boyacıgil liderliğinde faaliyetlerini sürdürecek. Boyacıgil, bundan sonraki süreçte evital’in farklı dikeylerdeki büyüme stratejilerine öncülük edecek.

Lisans eğitimini 2014 yılında Saint Mary’s Üniversitesi Ticaret Bölümü’nde tamamlayan Berk Boyacıgil, iş yaşamına Kanada’da başladı. 2015-2017 yılları arasında Delta Hotels by Marriot’ta Banket Satış Müdürü, 2015-2019 arasında MaidMe’de Kurucu & CEO, 2019-2020 yıllarında ise Hipicon.com’da Genel Müdür olarak görev aldı. Ardından 2020-2021 yıllarında Lidyana’da CEO, 2021-2024 yılları arasında Modanisa’da sırasıyla Bölge Satış Direktörü & Ticari Mükemmellik Bölüm Başkanı ve son olarak Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Berk Boyacıgil, şubat ayı itibarıyla Eczacıbaşı Evital Genel Müdürlük görevini üstlendi.