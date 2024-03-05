Eczacıbaşı Evital’de üst düzey atama
Lisans eğitimini 2014 yılında Saint Mary’s Üniversitesi Ticaret Bölümü’nde tamamlayan Berk Boyacıgil, iş yaşamına Kanada’da başladı. 2015-2017 yılları arasında Delta Hotels by Marriot’ta Banket Satış Müdürü, 2015-2019 arasında MaidMe’de Kurucu & CEO, 2019-2020 yıllarında ise Hipicon.com’da Genel Müdür olarak görev aldı. Ardından 2020-2021 yıllarında Lidyana’da CEO, 2021-2024 yılları arasında Modanisa’da sırasıyla Bölge Satış Direktörü & Ticari Mükemmellik Bölüm Başkanı ve son olarak Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Berk Boyacıgil, şubat ayı itibarıyla Eczacıbaşı Evital Genel Müdürlük görevini üstlendi.