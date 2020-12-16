

EHP teknolojisi ile enerji verimliliğinde yeni bir sayfa açılıyor



Enerji verimliliği tüm dünyada gündem konularının ilk sırasında yer alıyor. Tasarruflu ısınmak için ise ülkeler ve şirketler bazında Ar-Ge çalışmalarına sınırsız kaynak ayrılıyor. Dünyada ısı transferi ve buna bağlı enerji verimliliğinde çağ değiştiren yeni bir teknolojiye sahip olan Enover Enerji, stratejik maden boru tamamen Ar-Ge’ye bağlı geliştirerek nano teknolojiyle buluşturduğu EHP teknolojisi ile enerji verimliliğinde oyunu değiştiriyor.

Enerjide tasarruf elde edilmesi için maliyet etkin projelerin hayata geçirilme çabaları hız kesmiyor. Tasarruflu ve verimli ısınma konusu konutlarda, ofislerde, fabrikalarda ya da yenilenebilir enerji alanlarında gün geçtikçe önemli hale geliyor. Bu alanda 11 yıllık Ar-Ge çalışması ile dünyada ilk ve tek, bilinen en hızlı, en verimli, en maliyet etkin ve en basit ısı transfer sistemi EHP teknolojisini geliştiren Enover Enerji, enerji ve teknolojinin birlikteliğine imza attıkları ürünleri ile enerji devrimine imza atıyor.

Stratejik Maden Borun Nano Teknoloji ile Buluşmasını Sağladılar

Türkiye, birçok kez dünya gündemine gelen ve geleceğin önemli madenlerinden görülen bor madeninde önemli rezervlere sahip. Ancak bu madenin ileri teknoloji ile birleşerek birçok alanda kullanımı ise yıllardır araştırmaların ötesine geçemiyordu. 11 yıllık Ar-Ge çalışması bu gidişata bir son vermek isteyen Enover Enerji’nin birçok uluslararası akredite enstitü ve kuruluş tarafından tescillenen ve tamamı patentlenen EHP teknolojisi, Türkiye’nin önemli stratejik madeni borun, nano teknolojiyle buluşmasını sağlayarak enerji verimliliğinde çok ciddi kazanım sağlıyor.

Isıtma ve Soğutma Sektöründe Oyunu EHP Teknolojisi Değiştiriyor

Enerji verimliliğinin doğurduğu ihtiyaçlar sektörlerin de kullandıkları teknolojiyi sorgulamasına neden oluyor. Halen eski, geleneksel yöntemlerle ısı transferinin gerçekleştiği ısıtma ve iklimlendirme sektörlerinde bir devrin değişimine tanık olunuyor. Çeşitli geometrik şekillerde çalışabilen ve üç fazlı tek ısı transfer sisteminin kullanıldığı EHP teknolojisi, %65’e varan oranda ekonomik tasarrufu gerçekleştiriyor.

Ar-Ge Çalışmaları ile Enerji Teknolojisine Yön Verilecek

Enerji verimliliği yüksek ve maliyeti düşük ürünlerin, geleceği şekillendireceği tahmin ediliyor. Bunu başarmanın en büyük yardımcısı ise Ar-Ge çalışmaları ve ona yapılan yatırımlar oluyor. EHP teknolojisinin gelişimi için bugüne kadar 6 milyon dolara yakın yatırım gerçekleştiren Enover Enerji, tamamı ileri mühendislik içeren ürünlerinin gelişimi için gelecek 5 yıl içerisinde 4 milyon dolara yakın yatırım da gerçekleştirerek Türkiye ve uluslararası arenada Ar-Ge çalışmaları ile enerji teknolojilerinde söz hakkına sahip olmak istiyor.