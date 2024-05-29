EİB | Almanya ihracatta 3 kıtayı solladı

Almanya-Türkiye arasında dış ticaret hacmi 50 milyar dolara ulaştı





Almanya, sayıları 3 milyona ulaşan Türk kökenli vatandaşımızın karnının doyduğu bir yer. 1960’lı yıllarda Türkiye’den Almanya’ya giden gurbetçiler bugün Almanya’da, Almanlardan sonra en büyük etnik grubu temsil ediyor.

Son yıllarda Türkiye’den yurtdışına yerleşen gençler arasında da Almanya en çok tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Almanya, bu özellikleri yanında Türkiye’nin ve Ege Bölgesi’nin ihracatında uzun yıllardır lider ülke konumunda. Almanya, Türkiye’nin ithalatında da üçüncü sıranın sahibi.

Türkiye, 2023 yılında 255 milyar 800 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Almanya’da 21 milyar 79 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’nin ihracatında Almanya yüzde 8,3’lük payla temsil edildi. Almanya’dan sonra en çok ihracat yaptığımız ülke 14,8 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 12,4 milyar dolarla İngiltere oldu.

Almanya-Türkiye dış ticareti 50 milyar dolara ulaştı

Almanya, dünyanın ihracat devi ülkelerinden birisi. Makine ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere ihracatta dünyayı domine ediyor. Türkiye, 2023 yılında Almanya’dan 28,6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Türkiye ile Almanya arasındaki dış ticaret hacmi 49,8 milyar dolara ulaştı ve 50 milyar dolara ramak kaldı.

Sayıları 120 bine ulaşan Türk ihracatçıları, 2023 yılında Afrika kıtasına 19 milyan 49 milyon dolarlık ihracat yaparken, Amerika kıtasına 18 milyar 23 milyon dolarlık ürün gönderiminde bulundular. Türk ihracatçıları, Asya ve Oknasuyla pazarında ise; 10,8 milyan dolarlık dışsatıma imza attı.

Bu veriler ışığında Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı 21 milyar 79 milyon dolarlık ihracatın 3 kıtaya yapılan ihracat rakamını solladığını görüyoruz.

Türkiye’nin 2024 yılı ihracatının ilk dört aylık verilerine baktığımızda Almanya, 6 milyar 713 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korudu. Almanya, Türkiye’nin ihracatında yüzde 8,1’lik payla temsil edildi.

2024 yılının ocak-nisan döneminde Türkiye’nin ithalat yaptığı ülkeler listesine baktığımızda Almanya’dan 8 milyar 526 milyon dolar ithalat gerçekleştirdik. Almanya-Türkiye arasındaki dış ticaret 2024 yılının ilk 4 aylık döneminde 15 milyar 239 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, Almanya’ya gerçekleştirdiği her 74 dolarlık ihracata karşılık 100 dolarlık ithalat yaptı.

Ege Bölgesi her 100 dolarlık ihracatının 10,2 dolarını Almanya’ya yaptı

Ege İhracatçı Birlikleri’nden Almanya’ya yapılan ihracat rakamları irdelendiğinde; Egeli ihracatçıların Almanya pazarında daha güçlü temsil edildiğini görüyoruz.

Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri, 2023 yılında Almanya’ya 1 milyar 850 milyon dolarlık ihracat yaparken, EİB’nin 18,3 milyar dolarlık ihracatında Almanya’nın payı yüzde 10,2’ye ulaştı. Almanya, Türkiye genelinde olduğu gibi Ege Bölgesi’nde de en çok ihracat yapılan ülke olmayı sürdürdü. Ege Bölgesi’nde Almanya’dan sonra en çok ihracat yapılan ülkeler; 1 milyar 509 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 1 milyar 47 milyon dolarla İspanya şeklinde sıralandı.

Egeli ihracatçılar, 2024 yılının ocak-nisan döneminde 200 ülke ve gümrüklü bölgeye ihracat yaparken Almanya 611 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki üstünlüğünü korudu.

Otomotiv, hazırgiyim ve demir sektörleri Almanya’ya ihracatta zirvede

Türkiye’de ihracatın kayda alındığı 26 sektörün Almanya ihracat karnelerine baktığımızda; 15 sektör Almanya’ya ihracatını artırmayı başardığını görüyoruz. Avrupa Birliği’ni domine ettiği için küresel ekonomideki resesyondan daha fazla etkilenen ve yorgun olan Alman ekonomisi, 2022 yılına göre 2023 yılında 11 sektörde Türkiye’den ithalatını azaltmak zorunda kaldı.

Türkiye’nin ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisi sektörü, Almanya’ya gerçekleştirdiği 4 milyar 854 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’den Almanya’ya en çok ihracat yapan sektör konumunda. Dünyaca meşhur Alman otomotiv endüstrisinde Türkiye’de üretilen yüzlerce parça kullanılıyor.

Türk moda endüstrisi, 2023 yılında Almanya pazarında yüzde 16 kan kaybetse de, Almanlara 3 milyar 50 milyon dolarlık kıyafet satmayı başardı. Almanlar şıklıklarını Türk kıyafetleriyle tamamladı.

Demir ve demirdışı metaller sektörümüz Almanya’ya 1 milyar 649 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü basamağının sahibi oldu. Elektrik-Elektronik Sektörü 1 milyar 353 milyon dolar, kimya sektörü 1 milyar 277 milyon dolar ve makine sektörü 1 milyar 47 milyon dolarlık ihracatla Almanya’ya ihracatta 1 milyar dolar barajını aşan sektörler oldu. Gemi, Yat ve Hizmetleri Sektörü 2023 yılında Almanya’ya ihracatını yüzde 192,4 artırarak Almanya’ya ihracat artış rekortmeni sektör olarak öne çıktı. Yaş meyve sebze sektörü yüzde 43,2’lik, zeytin ve zeytinyağı sektörü yüzde 24’lük artışla ihracatını en çok artıran üç sektör şeklinde sıralandılar.

Almanya 6 sektörde ihracat birincisi, 5 sektörde ikinci büyük ihraç pazarı

Türk ihraç sektörlerinin en çok ihracat yaptığı ülkeler listelerine baktığımızda; Demir ve demirdışı metaller, fındık ve fındık mamulleri, hazırgiyim ve konfeksiyon, iklimlendirme, kuru meyve ve otomotiv endüstrisi sektörlerinde Almanya en çok ihracat yapılan ülke olarak dikkati çekiyor.

Almanya; Deri ve deri mamulleri, Elektrik ve elektronik, Makine ve aksamları, Meyve sebze mamulleri ve Yaş meyve sebze sektörlerinde ikinci büyük ihraç pazarımız.

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün en çok ihracat yaptığı 3. Ülke Almanya olurken, Çelik, çimento, tekstil sektörlerinin en çok ihracat yaptığı ülkeler listesinin dördüncü basamağında yer buldu. Halı, mobilya sektörlerinde beşinci sırada Almanya’nın adı yazılı.

Süt bitkileri sektöründe altıncı büyük ihraç pazarımız olan Almanya, kimya ve savunma sanayi sektörlerimizin en çok ihracat yaptığı yedinci ülke. Almanya’yı; Hububat, bakliyat yağlı tohumlar, su ürünleri ve mücevher sektörlerimizin listelerinde dokuzuncu sırada görüyoruz. Almanya, Madencilik ürünleri ihracatımızda 11. Ülke olurken, gemi yat ve hizmetleri sektöründe 17. ve tütün sektöründe 19. sıradan listeye girdi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nden Almanya’ya ihracatta lider çelik ve moda endüstrisi oldu

Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri, 2023 yılında Almanya’ya 1 milyar 850 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 14 sektör Almanya’ya ihracatını artırdı, 12 sektör 2022 yılı performansının gerisinde kaldı.

EİB’den Almanya’ya ihracata en büyük katkıyı 324 milyon dolarla Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği yaptı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 301 milyon dolarlık ihracatla zirve ortağı olarak öne çıktı.

Egeli otomotiv ihracatçıları Almanya’ya 282 milyon dolarlık ihracatla üçüncü basamağın sahibi olurken, meyve sebze mamulleri sektörü 171 milyon dolarlık, kuru meyve sektörü 118 milyon dolarlık ihracatla 100 milyon dolar barajını aşan sektörler şeklinde sıralandı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2023 yılında Almanya’ya ihracatını yüzde 55’lik artışla 32 milyon dolardan 50 milyon dolara çıkararak Almanya’ya ihracat artış rekortmeni oldu. Çelik sektörü Almanya’ya ihracatta yüzde 21’lik artış hızı yakalarken ihracatını 172 milyon dolardan 208 milyon dolara yükseltti. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Almanya’ya ihracatını yüzde 18 geliştirerek 29 milyon dolardan 34 milyon dolara taşıdı.

Almanya, EİB’deki 7 sektörde birinci, 6 sektörde ikinci, 2 sektörde üçüncü büyük pazar

EİB üyeleri arasında; demir ve demirdışı metaller, deri ve deri mamullleri, fındık ve fındık mamulleri, hazırgiyim ve konfeksiyon, makine ve aksamları ve otomotiv endüstrisi ihracatçılarının en çok ihracat yaptığı ülkeler listesinde Almanya birinci sırada yer aldı.

Çimento cam seramik ve toprak ürünleri, halı, iklimlendirme, kuru meyve, meyve sebze mamulleri, ve yaş meyve sebze sektörlerinin en çok ihracat yaptığı ülkeler listesinde Almanya ikinci basamakta adını yazdırdı.

Mobilya kağıt ve orman ürünleri, elektrik-elektronik ihracatında Almanya üçüncü olurken, mücevherat ihracatında dördüncü, kimya ihracatında beşinci büyük pazar olarak öne çıktı. Maden sektörünün ihracatında yedinci olan Almanya, Hububat, bakliyat yağlı tohumlar, savunma sanayi, süs bitkileri ihracatında sekizinci, su ürünleri ihracatında dokuzuncu güçlü alıcı oldu.

Tekstil ve hammaddeleri, zeytin ve zeytinyağı sektörlerinin en çok ihracat yaptığı 10. Ülke Almanya olurken, gemi yat sektöründe 16., tütün sektöründe 19. Basamakta Almanya yer aldı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan: “Ege Bölgesi’nden Almanya’ya yapılan ihracatta lideriz”

“Ege İhracatçı Birlikleri üyesi ihracatçılarımız Almanya’ya 2023 yılında 1 milyar 850 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracata en büyük katkıyı 324 milyon dolarla çelik, demir ve demirdışı metaller sektörlerimiz verdi. Türkiye genelinde de bu iki sektörümüz Almanya’ya 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’de yüksek enerji maliyetleri ve döviz kurunun enflasyon oranında artmaması paradoksuna rağmen Türk ihracatçılarımızın Almanya’ya yaptığı bu ihracat her türlü takdiri hak ediyor. İhracatçılarımıza dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilecekleri bir zemin oluşturulsa Almanya’ya ihracatımız kısa vadede 500 milyon dolara ulaşabilir. Almanya’daki işletme sahibi Türk kökenli vatandaşlarımızın yoğunluğu, Türkiye ve Almanya arasındaki tarihi bağlar iki ülke arasındaki dış ticaretin gelişimine zemin hazırlıyor.”

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş: “Sürdürülebilirlik projelerimizle Almanya’da gücümüzü koruyacağız”

“Almanya hem Türkiye genelinde hem de Ege Bölgesi’nde en güçlü ihraç pazarımız. Türkiye moda endüstrisi olarak 2023 yılında 3 milyar 50 milyon dolarlık ihracat yaptık. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz 2023 yılında 1 milyar 340 milyon dolarlık ihracat yapmışken bu ihracatın yüzde 23’üne tekabül eden 301 milyon dolarlık tutarı Almanya’ya ihraç ettik. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına uyum konusunda en çok çalışan sektör olarak sürdürülebilirlik eksenli yatırımlarımızla AB ve o bölgenin ekonomisini domine eden Almanya pazarında önümüzdeki yıllarda da var olmaya devam edeceğiz. Almanya’ya ihracatımızı artırmak için Almanya’da gerçekleşen Munich Fabric Start the Source Fuarı’na uzun yıllardır Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapıyoruz. Yıllık 46 milyar dolar konfeksiyon ürünleri ithal eden Almanya pazarında konumumuzu güçlendirmek için Almanya’ya yönelik pazarlama faaliyetlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: “Almanya pazarında büyüyoruz”

“Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak 2023 yılında Almanya’ya ihracatımızı yüzde 15’lik artışla 192 milyon dolardan 221 milyon dolara çıkardık. Taze meyve sebze ihracatımız yüzde 55’lik artışla 32 milyon dolardan 50 milyon dolara ilerlerken, meyve sebze mamulleri ihracatımız yüzde 7’lik gelişimle 160 milyon dolardan 170 milyon dolara çıktı. Ege Bölgesi’nden Almanya’ya ihracat yapan gıda sektörleri arasında lider sektörüz. Bu konumumuzu korumak için gıda güvenliğini önceliklendiren projelerimizle üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin ürettiği 60 milyon ton meyve sebzenin katma değere dönüşmesi için Almanya gibi alım gücü yüksek pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek için pazarlama çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.”

Ege İhracatçı Birlikleri’nden Almanya’ya yapılan ihracat tablosu