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EİB | Diyabet hastaları için üretilen üzüme talep yağdı

Ege Bölgesi’nin önemli ihraç ürünlerinden, düşük şeker oranı ve mayhoş tadıyla diyabet hastalarının gözdesi çekirdeksiz Superior Seedless üzüme bu yıl talep yağıyor.

21 Temmuz 2020 Salı 08:57
EİB | Diyabet hastaları için üretilen üzüme talep yağdı

Superior Seedless Çeşidi Sofralık Üzümün ihracat yolculuğu 22 Temmuz’da başlıyor

Ege Bölgesi’nin önemli ihraç ürünlerinden, düşük şeker oranı ve mayhoş tadıyla diyabet hastalarının gözdesi çekirdeksiz Superior Seedless üzümünün ihracat yolculuğu 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü başlıyor. Öte yandan Türkiye, 2019 yılında taze üzüm ihracatında 150,5 milyon dolar döviz elde etti.

Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün başkanlık yaptığı, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İzmir Zirai Karantina, Müdürlüğü, Manisa Bağcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğü, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Alaşehir ve Sarıgöl İlçe Müdürlüklerinden uzmanlardan oluşan Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu, Ege Bölgesi’nin önemli ihraç ürünlerinden "Superior Seedless Çeşidi Sofralık Üzüm" için Manisa iline bağlı Alaşehir, Salihli, Sarıgöl ilçeleri ve Denizli iline bağlı Buldan ilçesindeki muhtelif bağlarda incelemeler yaptı ve aldığı numuneleri Manisa Bağcılık ve Araştırma İstasyon Müdürlüğü Laboratuvarında analiz etti. Analizler sonucunda Superior Seedless Çeşidi Sofralık Üzümlerin, 21 Temmuz 2020 Salı gününden itibaren kesimine, 22 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ihracatına izin verildi.

Taze üzüm ihracatı 150 milyon doları geçti

Türkiye’nin yaş üzüm ihracatının 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 24’lük artışla 121,7 milyon dolardan, 150,5 milyon dolara yükseldiği bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Superior Seedless üzümünün en çok ihraç edilen üzüm çeşitlerinden biri olduğunu kaydetti.

2019 yılında yaş üzüm ihracatında 93 milyon dolarlık tutarla Sultani Üzümün aslan payını aldığını ifade eden Başkan Uçak, "Superior seedless üzümü ise 11,3 milyon dolarlık tutarla üzüm çeşitleri içerisinde üçüncü sırada yer aldı. Superior üzümü düşük şeker oranı, mayhoş tadı nedeniyle şekeri düzenlemede faydalı, özellikle diyabet hastaları tarafından gönül rahatlığıyla tüketilen ve yoğun ilgi gören bir üzüm çeşidi” şeklinde konuştu.

Superior üzümü ihraç edilen ilk çekirdeksiz yaş üzüm oluyor

Türkiye’de üretilen üzüm çeşitleri içerisinde lider konumda olan sultani yaş üzüme göre ortalama 15 gün önce olgunlaşan superior üzümü, Türk üzüm ihracatçılarına piyasaya 15 gün önce girme fırsatı sunuyor.

Superior üzümü en çok Ruslar tercih etti

Türkiye, 2019 yılında 11 milyon 376 bin dolarlık Superior Seedless Çeşidi Sofralık Üzümü ihraç ederken, Superior üzümünü en çok Rusya Federasyonu tercih etti. Türkiye, 23 ülkeye Superior üzümü ihraç ederken, Rusya’yı Ukrayna, Beyaz Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri listenin üst sıralarına adlarını yazdırdı.

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