Analog Temalı 18’inci EİB Moda Tasarım Yarışmasının Kazananı Nilgün Demirhan Oldu

Türk moda endüstrisinin tasarımcı ihtiyacına cevap vermek, genç, yenilikçi tasarımcıların önünü açma amacıyla Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (EHKİB) bu sene 18’incisini düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışması’nda kazananlar açıklandı.

18’inci kez düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışmasının kazananı Otantisite adlı tasarımıyla Nilgün Demirhan oldu. İkinciliği Rug Reverie adlı tasarımıyla Buse Ünal kazanırken, üçüncülüğü adlı Rezven (Dünya Hayatı Sonsuzdur) tasarımıyla Mustafa Sıtkı Asmaoğlu elde etti.

Finale kalan ilk 10 tasarımcı, Özlem Erkan mentörlüğünde İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ile hazırladıkları koleksiyonları Serkan Duman ve Gökhan Duman koreografisiyle sergiledi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar, “EİB Moda Tasarım Yarışmamız, İhracatçı Birlikleri olarak yapmış olduğumuz en önemli organizasyonlardan bir tanesi. Çok büyük bir ekip beraber bu yarışmayı gerçekleştiriyoruz. 2004 yılından beri yarışmamızı yapıyoruz. Yaklaşık 20 tasarımcımıza Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle yurtdışı eğitim fırsatı sağladık. İlk defa 230 dosya aldık. Bizim için ilk 10 finalistimizin hepsi birinci, hepsini yürekten kutluyorum. Her sene tasarımcılarımız kendilerini katlayarak yeniliyor ve ülkemize yeni vizyonlar kazandırıyorlar. Yarışmamızın kıyafetlerini diken İzmir Olgunlaşma Enstitüsüne, Yarışmamızın Mentörü Özlem Erkan’a, Ege İhracatçı Birlikleri sekreteryasına, Yarışma Komitemize, yarışmamızı destekleyen Türkiye İhracatçılar Meclisimize ve Ticaret Bakanlığımıza, Jüri Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “Hazır giyim ve tekstil sektörlerinde 2023 yılında 28 milyar 811 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. İhracat tutarımızın yanında bugün Türkiye’nin en katma değerli ihracat yapan sektörleri arasında yer alıyoruz. Kilogram başına ihracat birim fiyatımız Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Amacımız ortalama ihraç fiyatımızı daha yüksek seviyelere çekmek. Ülkemiz tasarımda her sene daha ileriye gidiyor. Bu başarıya ulaşmamızdaki en önemli etken, aynı zamanda bizi rakiplerimizden de ayrıştıran tasarım gücümüz. Tasarım yarışmaları genç tasarımcıların teşvik edildiği, farklı perspektiflerin bir araya getirildiği, yeni fikirlerin ortaya çıkarıldığı platformlar. Yarışmalar her yıl genç yeteneklerin üretime kazandırılmasında büyük rol oynuyor.” dedi.

Başkan Sertbaş, “Burada yarışmamıza katılan genç tasarımcılarımıza da seslenmek istiyorum. Tasarım, sadece estetik bir değer yaratmanın ötesinde, kültürel mirasımızı ve yenilikçi düşüncelerimizi dünyaya tanıtmanın en etkili yollarından biridir. Yarışmamıza katılan bugünün genç tasarımcıları olarak, gelecekte bu misyonu üstlenecek ve ülkemizin global arenada daha güçlü bir şekilde temsil edeceksiniz. Bu yarışma, yaratıcılığınızı, becerilerinizi ve vizyonunuzu ortaya koymanız için bir platform sunmak amacıyla düzenlendi. Burada sergilenen her bir eser, sadece bir tasarım ürünü değil, aynı zamanda birer başarı hikayesidir. Hepinizi bu olağanüstü çabalarınız ve yeteneklerinizden ötürü kutluyorum. Bu yıl da yarışmamıza gençlerimizden yoğun ilgi vardı, 230 başvuru aldık. Bu dosyalar arasından finale kalan iddialı ve yaratıcı 10 finalistimiz tasarladıkları koleksiyonlarla yarışmamızın temasına uygun, çok başarılı, izlemesi keyifli koleksiyonlar hazırladılar. Tüm finalistlerimizi tekrar kutluyorum.” diye konuştu.

İLK 10 FİNALİST

ASLI ÖZER

BUSE ÜNAL

ELİF DEMİRBİLEK

HALDUN AYBERS SÜMERMAN

KÜBRA TÜYSÜZ

MUSTAFA SITKI ASMAOĞLU

NİLGÜN DEMİRHAN

ÖMER BAYCAN

SEVGİ YILMAZ

ZEYNEP KARLIDAĞ

ÖDÜLLER

Yarışma kapsamında ilk üç dereceyi alan finalistler para ödülünün yanı sıra Ticaret Bakanlığı’nın onayı halinde yurt dışında 12 ay süreli eğitim fırsatına da sahip olabiliyor. İlk 10 finalist bu ödüllerin yanında EHKİB Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yine EHKİB tarafından milli katılım organize edilen moda sektörünün önde gelen moda fuarlarını ziyaret hakkı elde etmektedir. (Bu kapsamda ziyaret edilen fuarlar: Fransa/Paris’te senede 2 kez düzenlenen Premiere Vision Paris fuarı ile Almanya-Münih’te senede 2 kez düzenlenen Munich Fabric Start fuarı)

Bugüne kadar Moda Tasarım Yarışmalarında dereceye giren 20’nin üzerinde tasarımcı Bakanlığımızın bursuyla dünyaca ünlü moda okullarında master yapma fırsatı yakaladı. Halihazırda EİB 15.Moda Tasarım Yarışması finalistimiz Ayşe Kaya Fransa-Paris’te bulunan Instıtut Français de la Mode moda okulunda, 16.yarışmanın finalistimiz Edanur Polat ise İtalya-Milano’da bulunan NABA moda okulunda eğitimlerine devam ediyor.

Nakdi Ödüller neler?

-Birincilik Ödülü 100.000 TL

İkincilik Ödülü 75.000 TL

Üçüncülük Ödülü 50.000 TL.

FİNAL JÜRİSİ

JÜRİ BAŞKANI, AYNI ZAMANDA YARIŞMA KOMİTESİ BAŞKANI SAYIN TUĞBA HAZAR

MODA TASARIMCISI AMOR GARİBOVİC

TASARIMCI BİGE ÖKTEN

MODA TASARIMCISI EMRE ERDEMOĞLU

İZMİR MODA TASARIMCILARI DERNEĞİ BAŞKANI ESİN ÖZYİĞİT

SEKTÖR TEMSİLCİSİ TURAN GÖKSAN

MODA TASARIMCISI HATİCE GÖKÇE

MODA TASARIMCISI MURAT AYTULUM

MARKA KURUCUSU, GİRİŞİMCİ NUR BİLEN YAVUZER

MODA TASARIMCISI SİMAY BÜLBÜL

MODA TASARIMCISI TANJU BABACAN

2000 YILI MİSS TURKEY ve 2000 YILI MİSS WORLD ÜÇÜNCÜSÜ GEÇMİŞ DÖNEM DÜNYA GÜZELİ MODEL YÜKSEL AK

MODA MARKA DANIŞMANI/BOREAL BRANDLİFTİNG KURUCUSU- SERHAT ŞENGÜL

EİB 18. MODA TASARIM YARIŞMASI-TEMA HAKKINDA

"ANALOG," içinde bulunduğumuz hızlı tempolu dijital dünyadan bir kopuşu temsil ediyor ve analog yöntemlerin güzelliğini ve basitliğini keşfetmeyi amaçlıyor.

"Analog," yavaşlamanın ve düşünmenin önemini vurguluyor. Hızlı tepkiler ve anlık tatminler dünyasında, bu tema yaratıcı süreçleri değerli kılıyor ve deneme yapmaya, tasarımın içindeki sanatı görmeye teşvik ediyor.

“ANALOG” temasını iyi yorumlayan tasarımcılar, teknolojinin kısıtlamalarından kurtulmaya ve geleneksel yöntemleri kullanarak yaratıcılıklarını keşfetmeye hazır olacaklar. Bu, insan dokunuşunu, her parçayı benzersiz kılan kusurları ve bir giysinin yaratılmasında kullanılan sanatı yorumlamak için bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 18. Moda Tasarım Yarışmasının ana teması olan "Analog," tasarımcıları geleneksel işçiliğin zarafetini ve sadeliğini keşfetmeye, dijital dünyaya bir mola vererek yaratım sürecini takdir etmeye, şu anki hızlı tempolu dijital dünyadan bir kopuşu temsil etmeye ve analog yöntemlerin güzelliğini ve sadeliğini keşfetmeye davet ediyor.