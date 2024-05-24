EİB | Türkiye ihracatla, ihracat kadınla büyüyecek

Kadın girişimciler TİM WINGS’in kanatları altında

Kadın girişimcilerin rekabet gücünü artırmak ve ihracat ailesine yeni firmalar kazandırmak için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Eximbank, İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin katılımlarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kamuoyu ile paylaşılan “İhracatta Kadını Destekleme Paketi” TİM WINGS (Women International Networking and Global Sales) kapsamındaki çalışmalar hızla devam ediyor.

TİM WİNGS çatısı altında ilk aşamada Akbank Dönüşüm Akademisi ile pilot illerde eğitim programları tasarlandı.

"İhracatta Sınırları Aş" başlıklı eğitim programlarının ikincisi İnovakademi, Akbank Dönüşüm Akademisi, TİM işbirliği ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Eğitim başlıkları ise Dış Ticaret, Finansal Okuryazarlık, Yeşil Dönüşüm, Dijital Pazarlama, E-Ticaret, İhracata Yönelik Devlet Destekleri, Hedef Pazar Analizi, Gümrükleme oldu.

Yarattıkları katma değerle fayda sağlayan kadınlarımızın sayısının artmasına şahit olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact ve UN Women-UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri’ne (WEPs) ilk imza atan, kadınlara ve gençlere yönelik EİB Export-Up Mentörlük Programını kurgulayan ilk Birliğiz. Gerek Türkiye İhracatçılar Meclisimiz gerek sürdürülebilirliğin öncüsü EİB olarak çalışan ve ülkemizin kalkınmasına yarattıkları katma değerle fayda sağlayan kadınlarımızın sayısının günden güne artmasına şahit olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. TİM WINGS Projesi ile Türkiye İhracatçılar Meclisi, Eximbank, İGE ve TSE ile el ele verdi ve kadın ihracatçılarımız için büyük bir finansman desteği oluşturuldu. Bugüne kadar birbirinden başarılı işlere imza atan İhracatta Sınırları Aşan Ekonominin Güçlü Kadınları’nı yürekten kutluyorum.” dedi.

Kadın ihracatçıları desteklemek, kadın girişimcilerin yollarını açmak, geliştirmek ve büyütmek bizim görevimiz

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli, ‘’Türkiye ihracatla, ihracat kadınla büyüyecek’’ mottosuyla yola çıktığımız ihracatta kadını destekleme projemiz TİM WINGS 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Öncesinde TİM Sürdürülebilirlik ve İnovasyon çalışma grubunun altında, Kadın İhracatçıyı Geliştirme Komitemizi kurduk. Kadın Konseyi çalışma grubundan tanıştığımız, birlikte olmaktan, çalışmaktan zevk aldığımız beş kadın ihracatçı bir araya gelerek fikirlerimizi paylaşmaya başladık. Seçilmiş ve Yönetim Kurullarının en tepe noktasında yer alan kadınlar olarak kadın ihracatçıları desteklemek, kadın girişimcilerin yollarını açmak, geliştirmek ve büyütmek bizim görevlerimiz arasında olmalı diye düşündük. İşte bu sorumlulukla kendimize bazı sorular sormaya başladık. Kadın girişiminde ya da yönetiminde kaç firma var? ve gerçekten elini taşın altına koymuş olduğundan emin olduğumuz kaç kadın girişimci vardı? sorumuza tam net bir yanıt bulamadık. Bu yüzden TSE ile işbirliği yaparak, kadın girişimindeki ya da yönetiminde ki firmaları sertifikalandırarak hem doğru firmalara fayda sağlamak hem de istatistiki bilginin oluşumunun temellerini atmayı hedefledik.” dedi.

Seray Seyfeli, “TSE ‘nin çıkarmış olduğu TSE-K 645 sertifikası için kollektif bir çalışma yürüttük. Ayrıca İGE AŞ ve Eximbank yetkilileriyle bir araya gelerek kadın ihracatçılara sağlanacak olan faydalar konusunda hem fikir olup yola çıktık. Kadın girişimci ihracatçı firmalarımıza yönelik Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Eximbank, İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. ve Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte büyük bir destek paketi oluşturulmuştur. Girişimci belgesi olan kadın ihracatçılara 13 milyar liralık finansman desteği sağlanacaktır. TSE-K 645 Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri, Eximbank Kadın Girişimci Sertifikasyonu'na sahip ihracatçı firmalara piyasadaki mevcut faiz oranının 4 puan altında, 3 yıla kadar vadeli 4 milyar lira TL kredi kullandıracaktır. Söz konusu sertifikaya sahip firmalara yine Eximbank tarafından uygun faiz oranları ile 10 yıla kadar vadeli 200 milyon dolarlık döviz kredisi imkânı sunulacaktır.” diye konuştu.

Seyfeli, “İGE A.Ş. söz konusu firmalar için 2,3 milyar liralık kefalet desteği verecektir. İGE A.Ş. yüzde 1,25 olan kefalet komisyonunu bu firmalar için yüzde 1'e indirirken iki bin liralık başvuru ücretini de almayacaktır. Hedef ülkelerdeki yurt dışı etkinliklerde kadın girişimcilerimize ekstra puan ilave destek sağlanacaktır. Firmalarımız, Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri için TSE'nin web sitesinden başvuru yapabileceklerdir. TİM ve ihracatçı birliklerimizin sitelerine yapılan başvurular da ayrıca TSE'nin web sitesine yönlendirecektir. Belgeyi almaya hak kazanan ihracatçı ve girişimci firmalarımıza destek mekanizmaları önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaştırılacaktır.” dedi.

TSE-K 645 Belgesi Kadın Girişimci Sertifikasyonu'na Platin kategoride sahip olan ilk kuruluşuz

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı ve POLYTEKS Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türkiye'nin ilk kadın ihracatçı başkanı olmaktan gurur duyduğunu ifade etti ve "Yeni nesle cinsiyet ayrımcılığını konuşmadığımız bir ülke bırakacağımıza inanıyorum. İhracatçılar olarak kadınların önündeki engelleri kaldırmak, onları da ekonomiye kazandırmak için gayret sarf ediyoruz ve bu çalışmaların meyvelerini toplamaya başladık” şeklinde konuştu.

POLYTEKS’in TSE-K 645 Belgesi Kadın Girişimci Sertifikasyonu'nu Platin kategoride alan ilk kuruluş olmasından dolayı gurur duyduklarını belirten Engin, "Aidiyet duygusu ve aile ruhuyla çalışan, donanımlı kadınlarla birlikteyiz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitemizi 2019 yılında kurduk. Firmamızın kuruluşundan bu yana her zaman toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetiyoruz. Kadını destekleme ve güçlendirme üzerine kurulu bir şirketiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği politikamızı deklare ettik ve aldığımız bu sertifika ile doğru yolda olduğumuzu görüyoruz” dedi.

Kadın ihracatçılarımıza özel paketler oluşturduk

İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz, “İhracatçılarımız için finansmana erişim çok önemli. İGE A.Ş. daha fazla ihracatçıya daha fazla fon kredi kullandırmak, finansmana erişimi kolaylaştırmak, ihracatçıyla bankalar arasında kolaylık sağlamak üzere kuruldu. Kadınlarımızın ticari ekonomik hayata katkıda bulunmaları, sürdürülebilir ve kaliteli bir kalkınmanın en önemli unsurudur. Hem ihracat hem de kadının ekonomik faaliyetlerinin desteklenmesi çok önemli. Kadın ihracatçılarımıza, kadınların çoğunlukta olduğu firmalara yönelik özel paketler oluşturduk. Kadın girişimcilerimize yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek.” diye konuştu.

Kadın girişimcilerimizin prestijleri TSE logosuyla güçleniyor

TSE Azerbaycan Temsilcisi Gülhan Yüzereroğlu, “TSE Belgesi kadın girişimcilerimiz için turnusol kağıdı görevi görüyor ve prestijleri TSE logosuyla güçleniyor. Toplumda cinsiyet eşitliğini sağlamak için teşviklerle ilerlemek çok önemli.” dedi.

Kadın girişimcilerin ve kadın istihdamının desteklenmesi gibi birçok alanda ihracatçılarımıza sunduğumuz desteği artıracağız

Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, “Türk bankacılık sektöründeki en büyük kredi hacmine sahip 9. banka olarak 2023 yıl sonu itibarıyla ihracatçılarımıza 19,6 milyar dolar kredi desteği sağladık. Aynı zamanda ülkemizin en büyük alacak sigortası kuruluşu olarak 2023 yıl sonu itibarıyla sigortaladığımız vadeli ihracat alacakları tutarı 22,4 milyar dolardır. Böylece ülkemiz ihracatına sağladığımız destek 2023 yılında toplamda 42 milyar dolara ulaşmıştır. 2024 yılı ilk 4 ayda ise 7,3 milyar dolar kredi, 7,6 milyar dolar sigorta olmak üzere ülkemiz ihracatına toplam 14,9 milyar dolar destek sağladık. Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan halihazırda sağladığımız 100 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli kredi işlemi ile Japon İhracat ve Yatırım Sigortası (NEXI), Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, ICIEC gibi uluslarüstü kurumların garantileri/sigortaları altında sağlanacak kaynaklar ile ihracatçılarımızın karbon dönüşümü süreçlerinin desteklenmesi, yeşil yatırımların desteklenmesi, yeşil ürün üreticilerinin desteklenmesi, KOBİ’lerin finansmanı, kadın girişimcilerin ve kadın istihdamının desteklenmesi gibi birçok alanda ihracatçılarımıza sunduğumuz desteği artıracağız. Güçlü öz kaynaklarımızla Türk Eximbank olarak 2024 yılında ihracatımıza 50 milyar dolar destek sağlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

İhracatçılarımıza e-ihracat ve sürdürülebilirlikte finansman sağlıyoruz

Akbank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Bölümü Başkanı Mehtap Yılmaz, “Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm girişimcilerimiz için çok önemli. Bu yüzden eğitimler düzenliyoruz ve yeni işbirlikleri geliştiriyoruz. İzmir gibi güçlü kadın girişimcilerin olduğu bir ortamda olmak gerçekten gurur verici. Türkiye’nin ihracatla büyüme politikasına inanıyoruz. Teknoloji, sermaye, dış ticaret deneyimimizle ihracatçılarımızın yanındayız. İhracatçılarımız için çok önemli hale gelen e-ihracat ve sürdürülebilirlik üzerinde yoğunlaştığımız ve ihracatçılarımıza finansman sağladığımız iki başlık. Türkiye’de 2023 yılında e-ticaret 5 milyar dolarlık hacme ulaştı ve 2028’de de 40 milyar dolara çıkmasını hedefleniyor. Finansman tarafında e-ihracatın ve sürdürülebilirliğin önünü açarak ihracatçılarımıza destek olmaya çalışıyoruz.” dedi.

