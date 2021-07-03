Elekrik zammı çarptı, doğalgaz zammı yaktı

Türkiye 1 Temmuz'dan itibaren yeni normalleşme sürecine geçerken, vatandaşı doğalgaz ve elektrik zammı çarptı. İktidar yanlısı gazeteler zam haberlerini vermezken son üç yılda elektriğe yapılan zam oranı yüzde 122'yi buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli doğalgaz müjdesinin hemen ardından Elektrik ve doğalgaz'a yapılan zam vatandaşı önce çarptı sonra da yaktı. Haziran ayında kurulan Fiyat İstikrar Komitesi'nin piyasalarda tüketici lehine istikrar sağlayan kararlar alması beklendiği bir sırada, evlerde kullanılarn elektriğe yüzde 15, sanayide kullanılan elektriğe yüzde 20 zam yapıldı. Açıklanan enflasyon rakamının üç katı zam yapılan elektrik fiyatlarının son üç yılda yüzde 122 oranında arttığı belirlendi. Bu arada tüm dünyada doğalgaz fiyatlarının son yılların en alt seviyesinde olduğunu belirten ekonomistler "Enflasyonla mücadele için kurulan FİK'in nasıl çalışacağı merakla beklendiği bir sırada doğalgaz ve elektriğe gelen zammı manidar" buldular. Enerjiye yapılan son zamlar her kesimden vatandaşı çileden çıkarırken, önümüzdeki günlerde çok sayıda sektörün ürünlerindeki fiyatları da artırması bekleniyor.



İKTİDARA YAKIN KURUMLARDAN ZAMMI SAVUNMA AÇIKLAMASI

Elektrik ve doğal gaz abonelerini çok yakından ilgilendiriyor. Detaylar belli oldu. Elektrik fiyatı ve doğal gaz fiyatı ile ilgili yapılan inceleme sonuçlandı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verileri baz alınarak Avrupa ülkeleri ve Türkiye’nin çevresindeki toplam 40 ülkede doğalgaz ve elektrik fiyatları araştırıldı. TÜRKİYE, 40 ülkenin elektrik ve doğalgaz fiyatlarının incelendiği araştırmada üst sıralarda yer aldı. Türkiye meskenlerde tüketilen elektrik fiyatlarında 34, gazda ise 38’inci sırada.

Elektrik ve doğal gaz fiyatları ile ilgili yapılan inceleme sonuçlandı. Detaylar paylaşıldı. Türkiye ve Avrupa’da spot elektrik fiyatlarında son 5 yılda yaşanan değişimler ve spot elektrik fiyatlarının oluşmasında etkili emtia ve piyasa fiyatlarının da incelendiği araştırma kapsamında Avrupa’da en çok tüketime sahip ülkeler ile Türkiye ile elektrik ticareti yapan ülkeler örneklem olarak alındı. Güncel dönem ile karşılaştırmanın daha sağlıklı bilgi vereceği göz önüne alınarak son 5 yıla ait Ocak-Haziran dönemleri incelendi. Buna göre enerji fiyatlarında özellikle 2021 yılının ilk 5 ayında ciddi fiyat artışları görüldü. Bunda son 5 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre enerji girdi maliyetlerini oluşturulan birincil kaynaklardan petrolde yüzde 80, gazda yüzde 200 ve kömürdeki yüzde 50’ye varan artışların ve de pandemiden çıkışla elektrik tüketimindeki artışların etkisi görüldü. Aynı dönemde Avrupa’da elektrik ve doğalgaz fiyatlarında aşırı artışlar gözlemlendi.





Avrupa ülkeleri ağırlıklı olmakla beraber Türkiye’nin komşu ülkelerinin de dahil olduğu 40 ülke arasındaki sanayi ve ticarethane elektrik fiyatları sıralamasında vergiler hariç İrlanda 0,14 euro/kilowatsaat ile birinci sırada yer alırken, Türkiye kilowatsaat başı 0,06 euro ile 32'nci ülke oldu. Aynı şekilde mesken abone grubunda İrlanda 0,22 euro ile birinci sırada yer alırken, Türkiye 0,066 euro ile 34'üncü oldu. Vergiler dahil edildiğinde ise sanayi ve ticarethane elektrik fiyatları sıralamasında Danimarka 0,23 euro ile birinci sırada, Türkiye 0,078 euro ile 34’üncü sırada yer aldı. Aynı şekilde mesken abone grubunda Almanya ilk sırada, Türkiye 35’inci sırada yer aldı.Vergiler hariç 40 ülke arasındaki sanayi ve ticarethane gaz fiyatları sıralamasında ise Bosna Hersek kilowatsaat başı 0,038 euro ile birinci sırada, Türkiye 0,016 euro ile 37’nci sırada yer aldı. Aynı şekilde mesken abone grubunda İsveç 0,073 euro ile birinci sırada, Türkiye 0,016 euro ile 38’inci sırada yer aldı. Vergiler dahil edildiğinde ise sanayi ve ticarethane gaz fiyatları sıralamasında Danimarka 0,06 euro ile ilk sırada, Türkiye 0,019 euro ile 37'nci sırada yer aldı.