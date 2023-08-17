Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 10.000 TL’ye promosyon 

Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 10.000 TL’ye varan nakit promosyon
Ayrıca emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 1.500 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 10.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Emekliler, ING Mobil’de yer alan Cebimdeki Danışman sayesinde görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak emekli maaşlarını ING’ye kolayca taşıyabiliyor.
Dijital gücüyle kalıpların dışında ve hayatın içinde çözümler geliştiren ING Türkiye, emeklilere ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 8.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanabiliyor. Ayrıca emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 1.500 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 10.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan faydalanabiliyor.
Emekliler, Cebimdeki Danışman'la görüntülü görüşerek kolayca maaşlarını ING’ye taşıyabiliyor
Emekliler, e-Devlet Kapısı üzerinden, ING şubelerine gelerek veya ING Mobil’de yer alan Cebimdeki Danışman sayesinde görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak emekli maaşlarını ING’ye kolayca taşıyabiliyor.
ING, emekli müşterilerine özel avantajlar sunuyor
ING, emekli maaş müşterilerine özel farklı avantajlar da sunuyor. ING’li emekliler, dijitalden gerçekleştirecekleri para transferi işlemlerine masraf ödemezken, %2,69'dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. ING’li emekliler, 3 ay boyunca Turuncu Ekstra avantajlarından puan toplama koşulu olmadan yararlanabiliyor. İlk defa ING Kredi Kartı başvurusu yapanlar, ilk 1 yıl kart ücret ödemiyor, 10.000 TL faizsiz, masrafsız Taksitli Nakit Avans kullanabiliyor veya 500 TL Bonus fırsatından faydalanabiliyor.