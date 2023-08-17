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Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 10.000 TL’ye promosyon 

Emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 8.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanabiliyor.

17 Ağustos 2023 Perşembe 11:18
Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 10.000 TL’ye promosyon 

Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 10.000 TL’ye varan nakit promosyon 

Ayrıca emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 1.500 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 10.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Emekliler, ING Mobil’de yer alan Cebimdeki Danışman sayesinde görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak emekli maaşlarını ING’ye kolayca taşıyabiliyor.

Dijital gücüyle kalıpların dışında ve hayatın içinde çözümler geliştiren ING Türkiye, emeklilere ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 8.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanabiliyor. Ayrıca emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 1.500 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 10.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan faydalanabiliyor.

8.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 13 Mart 2023 – 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor. Emekli maaşını ING’den almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 3.500 TL’ye kadar ise 5.100 TL; 3.500 TL– 7.500 TL arası ise 5.950 TL; 7.500-10.000 TL arası ise 7.650 TL; 10.000 TL ve üzeri ise 8.500 ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Ayrıca, 15 Mart 2023 –31 Ağustos 2023 tarihleri arasında ING Türkiye’den ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, verecekleri her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda da en fazla 1.500 TL ek nakit promosyon kazanabiliyor.

Emekliler, Cebimdeki Danışman'la görüntülü görüşerek kolayca maaşlarını ING’ye taşıyabiliyor

Emekliler, e-Devlet Kapısı üzerinden, ING şubelerine gelerek veya ING Mobil’de yer alan Cebimdeki Danışman sayesinde görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak emekli maaşlarını ING’ye kolayca taşıyabiliyor.

ING, emekli müşterilerine özel avantajlar sunuyor

ING, emekli maaş müşterilerine özel farklı avantajlar da sunuyor. ING’li emekliler, dijitalden gerçekleştirecekleri para transferi işlemlerine masraf ödemezken, %2,69'dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. ING’li emekliler, 3 ay boyunca Turuncu Ekstra avantajlarından puan toplama koşulu olmadan yararlanabiliyor. İlk defa ING Kredi Kartı başvurusu yapanlar, ilk 1 yıl kart ücret ödemiyor, 10.000 TL faizsiz, masrafsız Taksitli Nakit Avans kullanabiliyor veya 500 TL Bonus fırsatından faydalanabiliyor. 

Anahtar Kelimeler:
INGING Promosyon
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