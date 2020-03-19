Emekli promosyonunda tahhüt şartı geçici kaldırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartının geçici olarak kaldırıldığını açıkladı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Corona virüsüne karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “2020-2023 dönemi için imzalanan protokol gereği, emeklilerimiz ve hak sahiplerinden taahhütname onayı almadan promosyon ödemesi yapılamıyordu. Taahhüt şartını kaldırmaları için tüm bankalara yazı gönderdik” dedi.

(Sözcü)