Emekliye ek zam oranlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Emekliler için son dakika haberi... Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammını açıkladı. Emekli maaşlarının ek yüzde 5 zamla birlikte Ocak 2024'den itibaren 6 aylık artış oranının yüzde 42,6'ya yükseldiğini söyledi. Böylece emekli maaşı alt sınırı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkmış oldu.

Yeni yılın ilk kabine toplantısı Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Milyonlarca SSK ve Bağ-kur emeklisinin merakla beklediği ek maaş zammının da görüşüldüğü kabine 4 saat sürdü.

Toplantı sonrası emekli maaşlarına ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerle ilgili düzenleme anlamlı. Cumhurbaşkanımıza farklı alternatifler sunduk. Açıklama taktiri kendisinde" ifadelerini kullanmıştı.

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, yeni maaş zamlarını duyurdu.



SSK ve Bağkur emeklileri için beklenen ek zam oranını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını da duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarında ise uüzde 37,57 artış oldu. Daha düşük artış alan SSK ve Bağkur aylıklarına ilave yüzde 5 daha ilave yapacağımızın müjdesini veriyorum. Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. SSK ve Bağkur emeklilerimizin Ocak 2024'den itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz.

2024 EMEKLİLER YILI OLARAK İLAN EDİLDİ

2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak yeni hizmetleri devreye almaktır.

EKONOMİYE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Konuşmasında ekonomiye ilişkiin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"Önümüzdeki 5 yıl boyunca küresel büyümenin düşük seviyelerde gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye olarak biz kendi hedeflerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak, yatırım, üretim, istihdam, ihracat yoluyla büyümeye devam edeceğiz. Her küresel kriz, Türkiye'nin önüne fırsatlar getirmektedir.

Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelemizde milletimizin yardımını bekliyoruz. Bu meselenin teknik boyutu kadar psikolojik boyutu da önemlidir. Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere insanımızın refah düzeyini artırmak için çalışıyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz.



