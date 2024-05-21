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Emekliye zam veremeyen iktidar, indirim müjdesi verdi

Milyonlarca emeklinin maaşını açlık sınırının altına indiren Adalet ve Kalkınma Partisi, bazı kamu hizmetlerinde yüzde 15 indirim getirdi.

21 Mayıs 2024 Salı 11:14
Emekliye zam veremeyen iktidar, indirim müjdesi verdi






Emekliye zam veremeyen iktidar, indirim müjdesi verdi



15 milyon emekli TUİK'in ilan ettiği düşük enflasyon rakamları yüzünden açlığa mahkum edildi. Kamu kurumları ile emekli sandığına tabi kurum çalışanları ile emeklilerinin elinden sosyal tesislerini alan AKP iktidarı 20 yıl sonra kendi emeklisini KYK yurtlarına yönlendiriyor. Emekli maaşı yıl boyunca arka arkaya gelen zamlar ile adeta buhar olurken, milyonlarca emekli, yapılacak yeni düzenlemeleri takip ediyor.  'Emekliler yılı' kapsamında ayrıntılarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı yeni uygulamaya ilişkin ilk adım atıldı.

Resmi Gazete'de bugün yer alan karara göre emekliler kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor tesislerinin emekliler için kullanımı da mümkün olacak. Karar 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak.


Bakan Işıkhan, geçen hafta emeklilerle ilgili yeni çalışmaları duyurmuştu. Bu kapsamda emeklilerin kamu tesislerinden yüzde 15 indirim ile faydalanacağı belirtilmişti. Emeklilerin yaz aylarında KYK yurtlarını ücretsiz kullanabileceği bildirilmişti.


 

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Emekli
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