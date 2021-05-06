Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Emlak dolandırıcıları, Büyükçekmece'de salgını fırsat bildi

Büyükçekmece'de koronavirüs salgınını fırsat bilen dolandırıcılar göl havzasında satış yapıyor. Başkan Dr. Hasan Aygün, vatandaşları fırsatçılara karşı uyardı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:14
Emlak dolandırıcıları, Büyükçekmece'de salgını fırsat bildi

Emlak dolandırıcıları, Büyükçekmece'de salgını fırsat bildi



İstanbul Büyükçekmece'de koronavirüs salgınını fırsat bilen dolandırıcılar, vatandaşlara imarlı arazi diyerek göl havzasını sattı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün vatandaşları uyardı.


Koronavirüs salgını sürecinin başlaması ile şehirden kaçışın en yoğun bölgelerin başında Büyükçekmece geldi. Durumu fırsat bilen dolandırıcılar; İstanbul’un su ihtiyacı için büyük öneme sahip Büyükçekmece göl havzasında yer al bölgeleri "imarlı" diyerek satmaya başladı. Belediyeye başvurduklarında aldıkları arsaların imara kapalı olduğunu öğrenen vatandaşlar büyük şok yaşadı.

Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu bölgeden arazi alacağınız zaman ilk önce belediyeye geleceksiniz” ifadelerini kullandı.

KÜMES BİLE OLSA YIKARIZ

Göl havzası bölgesinde çevre kirliliğiyle mücadelede kararlı olduklarını belirten Akgün, “Pandemi sürecinde İstanbul halkı Büyükçekmece’ye, Silivri’ye, Çatalca’ya akın etti. Bu akından ise en çok Büyükçekmece etkilendi. Bu durum bazı olaylarda güzel sonuç verse de bu gibi durumlarda kötü sonuçlar doğurdu. İstanbul’dan gelen vatandaş su toplama havzasında 150 metrekare, 200 metrekare hisse satışı alıyor ve hemen etrafını çevirip oraya bir konteyner koymaya kalkıyor. Durum böyle olunca bölgeye nüfus geliyor. Nüfus gelince ne oluyor; bölgede çevre kirliliği oluyor. Biz de çevre kirliliğine dur demek için konteyner değil tavuk kümesi dahi olsa yıkıyoruz” şeklinde konuştu.

"KİMSEYE BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKTIRMAYIZ"

Vatandaşların bölgeden alacakları arazi konusunda daha dikkatli olması gerektiğini ve belediye ile koordineli hareket etmesi gerektiğini söyleyen Akgün, “Bu bölgeden arazi alacağınız zaman ilk önce belediyeye geleceksiniz. Diyeceksiniz ki ‘ Şu emlakçı beni çağırdı ve şu pafta, parsel sayılı yerden 200 metrekare yer satacağını söyledi. Bana bu konuda yardım eder misiniz’? Ve size imar müdürü diyecek ki ‘ Sakın alma, burada 200 metrekare yer olmaz’. Çünkü bu bölgede imara açık arsa 2 bin metre karenin altında olmaz. Bin 999 metrekare dahi olmaz. Eğer burada 2 bin metrekareden az bir arsa alırsanız ve arsanın etrafına tel çekerseniz veya içine konteyner koyarsanız ve içinde yaşarsanız olmaz. Bu duruma müdahale ederiz. Büyükçekmece göl havzasının imara kapalı olan mutlak koruma sahası ve kısa mesafeli koruma sahasında arsanıza dört tane direk dikersiniz, üstüne de bir çadır çekersiniz sonra da giderken toplarsınız. Bunun dışında hiçbir şey yaptırmayız. Kimseye bir çivi dahi çaktırmayız” diye konuştu.

"BU DAVA 16 MİLYON İSTANBULLUNUN DAVASIDIR"

Bu bölgenin birkaç kişiyi değil tüm İstanbul’u ilgilendirdiğini ifade eden Akgün, “Bölgenin denetlenmesi için Eskice mevkiine zabıta gözetim alanı kurduk. Burada günün 24 saati nöbet tutuyoruz. Pandemiden sonra 24 saat nöbet uygulamasına başladık. Bütün bu bölgeyi drone ekibimiz ile denetliyoruz. Şimdi havadan helikopterle denetimlere de başlayacağız onunda çalışmalarını yapıyoruz. Yani artık bölgede kuş dahi uçurtmayacağız. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Çünkü bu dava Hasan Akgün’ün davası değil, Büyükçekmece Belediyesinin değil, 16 milyon İstanbullunun davasıdır” dedi.

KORUMA İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Göl havzasını korumak için her türlü desteğe açık olduklarını belirten Akgün, “Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan ricam; göl havzalarının korunması için bize destek sağlasınlar. Tapu idarelerine verecekleri talimatlar ile su toplama havzalarında kısa, orta ve mutlak koruma sahalarında hisseli satışı engellerlerse ve belediyeden arazinin imara açık olup olmadığına dair yazı alınmasını şart koşarsa bizim işimizi çok daha kolay hale getirir” şeklinde konuştu.

İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ KAYNAKLARINDAN

Büyükçekmece göl havzasının İstanbul'un önemli bir su kaynağı olduğuna dikkat çeken Akgün, "Büyükçekmece göl havzası İstanbul’a yılda ortalama 100 milyon metreküp su gönderiyor. Yani bu, Büyükçekmece göl havzası İstanbul’un can damarlarından bir tanesi demek. Göl havzası yüzde 5 civarında yapılaşmaya açıktır. Bu yapılaşma bir veya iki katlı yapılardan oluşur. 2 bin 2 bin 500 metre karelik arsalarda bahçeli ev yapma imkanı vardır. Ancak bu yapılaşma orta ve uzak koruma alanlarında yapılıyor. Ama şuanda bulunduğumuz Eskice mevkii gibi alanlarda bir imar alanı olmadığı için ya da daha doğrusu olamayacağı için bu bölgelerde ancak sebzecilik yapabilirsiniz” diye konuştu.


"BİZE SORMADAN SATIŞ YAPIYORLAR"

Denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini ve kaçak yapılara göz yumulmayacağını ifade eden Akgün, “2019 seçim sathında seçimden önce 57 tane, seçimden sonra ise 110 tane olmak üzere toplamda 167 tane irili ufaklı kaçak yapı yıktık bölgede ve yıkımlara da devam ediyoruz. Bu bölgelerde ‘imar olmamasına rağmen nasıl arsa satılıyor’ diye soracaksınız. Durum şöyle ki; tapu idareleri bölgede bulunan tarlalardan hisse satıyor. Bu şekilde koruma bölgelerinde arsa satışları hisseli satılmaya devam ettikçe biz kaçak yapılaşma ile zor baş edeceğiz. Bize sormadan satış yapıyorlar her hafta 5 tane 10 tane kaçak yapı yıkıyoruz, belediyenin zabıtası ve polis vatandaşla silahlı olarak karşı karşıya geliyor. Peki, bunun çözümü nedir? Tapu idarelerinin belediyelere sormadan bu tarz bölgelerde arsa satışı yapmamasıdır” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
BüyükçekmeceArsaEmlakSatılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kervan Gıda'dan Polonya'da Önemli Satın Alma
Kervan Gıda'dan Polonya'da Önemli Satın Alma
Güncel dönem teşviklerden yararlanırken dikkat edin
Güncel dönem teşviklerden yararlanırken dikkat edin
130 bin işletmeye 5 milyar TL bütçeli destek
130 bin işletmeye 5 milyar TL bütçeli destek
Whatsapp grubundan yöneticilere hakaret etti, işten atıldı
Whatsapp grubundan yöneticilere hakaret etti, işten atıldı
Emre Alkin | Faizi düşürmek tarihi hata olur
Emre Alkin | Faizi düşürmek tarihi hata olur
Güney Kore helikopterlerine Türk damgası
Güney Kore helikopterlerine Türk damgası
İş yerinden facebook'a girmek, atılma nedeni oldu
İş yerinden facebook'a girmek, atılma nedeni oldu
Tekfen Tarım’dan Türk çiftçisine 3 yeni yerli buğday çeşidi
Tekfen Tarım’dan Türk çiftçisine 3 yeni yerli buğday çeşidi
Doğalgaz fiyatlarına 5 ayda 5'nci zam
Doğalgaz fiyatlarına 5 ayda 5'nci zam
Çalışanların yüzde 81’i ofisin yolunu unuttu
Çalışanların yüzde 81’i ofisin yolunu unuttu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim