En İyi Forex Şirketi Hangisi ? Forex Şirketi Nasıl Seçilir ?

Forex yatırımcılarının veya forex piyasalarında yeni yatırım yapacak olanlar aracı kurum seçiminde oldukça zorlanmaktalar.Çünkü forex firmaları hakkında bir çok yorum var. Bu yorumların bazıları gerçek kullanıcı yorumları bazıları ise kurum çalışanları tarafından veya rakip firmalar tarafından atılan yorumlar olabiliyor. Bu nedenle yatırımcılar forex firma tercihi yaparken zorlanabiliyorlar. En iyi forex şirketi hangisi diye bir arayış içerisine giren yatırımcılar bu arayışları sonucunda yanlış broker tercihleri de yapabiliyorlar.

Forex Firması Seçilirken Nelere Dikkat Edilmeli ?

Forex piyasasında işlem yapabilmek için bir aracı kurum üzerinden hesap açımına ihtiyaç duyulmaktadır. Yani forexte işlem yapmaya başlayabilmek için öncelikle bir forex hesabı açmamız gerekiyor. Bunun için de bir aracı kuruma ihtiyaç var. Dolayısı ile de aracı kurumlar arasında bir tercih yapılması gerekiyor.

Forex firması tercihi yaparken öncelikle beklentilerinizi önünüze koymalısınız. Şunu belirtmek gerekir ki, eğer Türkiye'de yerleşik olarak yaşıyorsanız bu durumda Türkiye'de SPK tarafından yetkilendirilmiş forex kurumları aracılığı ile işlem yapabilirsiniz. Türkiye'de yaşayan ama yurtdışında forex işlemi yapan bir çok yatırımcı vardır ancak bu durum yasal bir durum değildir. Bu nedenle SPK tarafından lisanslı forex brokerlarını tercih etmelisiniz.

Türk forex şirketlerinde sunulan kaldıraç oranı 1:10 seviyesindedir. Dolayısı ile maksimum paranızın 10 katına kadar işlem yapabilirsiniz. Ayrıca Türkiye'de bir forex hesabı açabilmek için minimum 50.000 liranız olması gerekir. Bu kadar paranız yok ise forex piyasasında işlem yapma fırsatınız olmayacaktır.

Türkiye'de yapılan düzenlemeler sonucunda bir çok forex şirketi 2017 yılı itibari ile faaliyetlerine ara vermek durumunda kalmıştır. Şuan aktif olarak hizmet veren forex şirketleri içerisinde Gcm Forex, İntegral Yatırım, Gedik Fx, gibi kurumlar yer almaktadır. Spk'nın web sitesinden güncel faaliyet listesine göz atabilirsiniz.

Yurtdışında Forex Yapılabilir mi ?

Türkiye'de minimum teminat tutarının 50.000 Türk Lirası olması ve kaldıraç oranlarının 1:10 seviyesine indirilmiş olması sebebi ile binlerce yatırımcı yurtdışı forex brokerlarını tercih etmeye başladı. Ancak yurtdışına para çıkışının önüne geçmek için SPK tarafından tedbirler alınmaya başlandı. Türkiye sınırları içerisinde yaşıyorsanız, yurtdışı forex firmalarında işlem yapmanız bu doğrultuda yasaklanmıştır. Buna karşın binlerce yatırımcının yurtdışında işlem yapmaya devam ettiği söylenmektedir. Önümüzdeki dönemde Spk tarafından bu doğrultuda farklı engellemeler getirilebilir. Bu nedenle Türkiye'de yerleşik kişilerin yurtdışı brokerları tercih etmelerini tavsiye etmemekteyiz.

Eğer yurtdışında yaşıyorsanız, bu durumda yurtdışı forex firmalarından bir tanesini tercih etmenizde herhangi bir sakınca yoktur. Ancak burada da tercih yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Yurtdışında forex piyasaları çok daha aktif ve gelişmiş olduğundan kurumlar arası rekabette üst düzeydedir. Bu nedenle firma seçimi yapmakta oldukça zordur.

Yurtdışında bilinen forex firmaları içerisinde Ic Markets, Pepperstone, FxPro, XM, Lord Fx, Tickmill gibi bir çok forex şirketi vardır. Forex hesabı açacak olduğunuz kurumu seçerken ilk etapta firmanın lisanslı olmasına dikkat etmelisiniz. Yurtdışı brokerların SPK lisansı alma ihtimali bulunmamaktadır. Bu nedenle FCA, ASIC, IFSC, VFSC, Saint Vincent gibi bilinen regülatörlerden lisanslı olan brokerları tercih edebilirsiniz. Ancak sadece lisansına bakıp firma tercihi yapmakta sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle firma hakkında yatırımcıların yorum ve şikayetleri son derece önemlidir. Daha önce firmadan hesap açıp işlem yapmış yatırımcıların olumlu ve olumsuz yorumlarını sosyal medya ve forex siteleri üzerinden takip edebilir ve bu sayede firma tercihi yaparken yanlış tercihlerden uzak kalmış olabilirsiniz.

Toparlayacak olur isek, en iyi forex firması hangisi sorusunun cevabı net olarak verilememektedir. Çünkü yatırımcıdan yatırımcıya değişiklik gösterebilen bir cevaptır. Kimi yatırımcı için spread oranlarının düşük olması firmanın iyi olması için yeterli iken, kimi yatırımcılar için ise işlem hızı, para yatırıp çekme hızı gibi farklı noktalar daha önemlidir. Ancak sizin en iyi forex firması hangisi bunu öğrenmek istiyorsanız sosyal medya da yatırımcıların brokerlar hakkında yorumlarını inceleyebilir şikayet siteleri ve broker inceleme sitelerini takip edebilirsiniz. Forex piyasaları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için https://forexlekazan.com adresini ziyaret edebilirsiniz.