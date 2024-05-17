Enerjisa Üretim ve HBR öncülüğünde Rüzgar Günü Zirvesi yapıldı

“Enerjinin geleceği yenilenebilir enerjide”

“Enerjimiz Rüzgarla, Geleceğimiz Seninle" temasıyla yapılan zirvede, sektöre ve sürdürülebilirlik konusunda farklı bakış açılardan uzman kişiler görüşlerini paylaştı. Geleceğin anahtarının yenilenebilir enerjide olduğunu söyleyen Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, sektörde gençler için önemli fırsatlar bulunduğuna dikkat çekti.

Dünya Rüzgar Günü nedeniyle Türkiye’nin lider özel sektör enerji üretim şirketi Enerjisa Üretim tarafından her yıl düzenlenen Rüzgar Günü Zirvesi, Harvard Business Review Türkiye ortaklığıyla bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi. Rüzgar enerjisinin, geleceğin enerji kaynakları arasındaki stratejik rolüne dikkat çekilen zirve, enerji sektörünün sürdürülebilir geleceği hakkında gençler arasında farkındalık yaratmak, sektörün iklim kriziyle mücadelesindeki önemli rolüne dikkat çekmek ve istihdam fırsatlarını konuşmak amacıyla gerçekleştirildi.

“Enerjimiz Rüzgarla, Geleceğimiz Seninle” temasıyla düzenlenen Rüzgar Günü Zirvesi’nde, enerji sektörünün önde gelen isimleri konuşmacı olarak yer aldı. Zirvenin açılışını Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan yaptı. Zirvede Enerjisa Üretim yöneticileri ve iş ortakları deneyimlerini paylaşırken, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Direktör Bora Sekip Güray, Danışman Evrim Kuran ve yazar Sunay Akın, gibi isimler, zirvenin takipçilerine geniş bakış açıları sundu.

“Bir üniversitenin bütün fakültelerine hitap edebilecek geniş bir dünya söz konusu”

“Enerjide Rüzgar Fırsatı ve Gelecek” başlıklı oturumda Serdar Turan ile yenilenebilir enerjiyi konuşan Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, “Enerjisa Üretim olarak özellikle yenilebilir enerji kategorisinde hayata geçirdiğimiz yatırım ve projelerle Türkiye’nin yenilenebilir enerji ekosistemini geliştirmeye katkı sunduğumuz gibi, bu yatırımlara paralel olarak sektörel anlamda istihdamın genişlemesine de öncü katkıda bulunuyoruz. Ülkemizdeki gençlerin sektöre kazandırılması ve çalışanların becerilerini genişletme konusunda pek çok program ve eğitimle, kariyerlerini geliştirme imkânı sunuyoruz. Sektörümüzün istihdam yelpazesi oldukça geniş. Sadece teknik personel değil, örneğin sosyologlar gibi toplumsal dinamikleri de değerlendirebilecek çalışanlara her zaman ihtiyaç var. Çünkü enerji yatırımları gittikleri yerlerde en az 40-50 yıl orada bulunan, yaşayan, yerel toplumla etkileşim içinde olan organizasyonlardır. Özellikle yenilenebilir enerji dünyasında bir üniversitenin bütün fakültelerine hitap edebilecek geniş bir dünya söz konusu. Bu açıdan yenilenebilir enerji sektörü, uluslararası pazarlara da açılma imkanı sağlayacak potansiyeller barındıran çok yönlü fırsatlar sunuyor” diye konuştu.

“Enerji Sektöründe Yeteneğin Dönüşümü” başlıklı oturumda Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale ise “Enerjisa Üretim'de yıllardır ‘Bu işin kadını erkeği yok’ diyoruz. Bu bakış açısıyla yürüttüğümüz faaliyetler insan ve kültür politikamızın ayrılmaz bir parçası. Rakamsal büyümeden çok hem şirketimize hem de sektöre ve ülke ekonomisine kadın katkısını artırmak ve kadını reel anlamda daha güçlü kılmak önceliğimiz. Örneğin kariyerine güçlü bir adımla başlamak isteyen kadın öğrencilere destek vermeyi hedefleyen “Womentum” programını düzenliyoruz. Bir diğer programımız olan REDKA ‘’Rüzgarı Enerjiye Dönüştüren Kadınlar’’ projemizle yeni mezun kadın mühendislerin sektörümüz için yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Kadın istihdamı odaklı bu yolculukta ilerlerken yeni yapılacak olan santrallerimizden birini tamamen kadın çalışanlardan oluşan bir ekip ile ilerletmek istiyoruz” dedi.

Rüzgarın enerjisi hakkında bilgi sahibi oldular

"Enerjimiz Rüzgarla, Geleceğimiz Seninle" temasıyla düzenlenen Rüzgar Günü Zirvesi’ni yaklaşık 2000 katılımcı online olarak takip etti. Uzmanların perspektifinden enerji dönüşümü ve enerjinin geleceği konuları katılımcılara aktarıldı. Öğrenciler, enerji sektörünün önde gelen isimlerinden ve sürdürülebilirlik uzmanlarından yenilenebilir enerji ile rüzgar enerjisi ve santralleri hakkında bilgi alma fırsatı buldu.