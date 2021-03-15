Eskişehirli öğrenciler, tasarımın geleceğini Yıldız Entegre masaya yatırdı





Orman ürünleri alanında Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan Yıldız Entegre, geleceğin mimar, iç mimar ve tasarımcıları olan üniversite öğrencileriyle buluşmalarına çevrimiçi etkinliklerle devam ediyor. Salgın sebebiyle öğrencilerin ve çalışanların sağlıklarını riske atmamak adına tesislerinde ziyaretçi ağırlamaya ara veren şirket, Eskişehir Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencileriyle çevrimiçi platformda bir araya geldi.

100 öğrencinin üzerinde katılım sağlanan etkinlikte, Yıldız Entegre’nin doğaya karşı duyduğu sorumlulukla üretimini gerçekleştirdiği ürünler tanıtılırken, bu ürünlerin yaşam alanlarındaki kullanımıyla ve yeni trendlerle ilgili bilgiler paylaşıldı. Aynı zamanda toplantıda Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencilerinin tasarım süreçleri ve sektörle ilgili merak ettikleri sorular da alanında uzman kişiler tarafından yanıtlandı.

‘’ Geleceğin mimar, tasarımcı ve iç mimarlarını desteklemek bizim için büyük bir gurur kaynağı’’

Bundan sonraki süreçte öğrencilerle daha sık bir araya gelmek istedikleri ifade eden Yıldız Entegre Satış, Pazarlama ve İhracat Direktörü Selçuk Ormancı, “Yıldız Entegre olarak, tasarım, mimari, eğitim ve inovasyon önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Uzun yıllardır üniversite öğrencileriyle bir araya geliyoruz. Geleceğin profesyonellerini bugünden desteklemek, onların iş hayatlarında en büyük partnerleri olacağımızın bilgisini paylaşmak bizleri çok mutlu ediyor. Pandemi dolayısıyla yeni düzene çevik bir şekilde adapte olarak öğrencilerle buluşabileceğimiz çevrimiçi etkinlikler organize ediyoruz. Bu kapsamda çevrimiçi düzenlediğimiz etkinliğe Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgili göstermesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çevrimiçi toplantımızda öğrencilere tüm iş hayatları boyunca Yıldız Entegre’nin kapılarının sonuna kadar kendilerine açık olduğunu ve projelerine değer katmak için yanlarında olacağımızı anlattığımıza inanıyorum. Bu görüşmeler sayesinde öğrencilerin sektörü yakından tanımasını ve mesleki hayatlarındaki gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde üniversite öğrencileriyle buluşmalarımıza devam etmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yıldız Entegre Hakkında

Yıldız Entegre, 1890 yılında Trabzon’da kereste ticareti ile başlayan iş hayatında kazandığı deneyimleri, 1982 yılında kurumsallaşma hamlesiyle ileriye taşıyarak orman ürünleri sektöründe global bir oyuncu olmayı başardı.

Girişimci ve yenilikçi yaklaşımıyla fark yaratan Yıldız Entegre, Türkiye’nin en büyük 50 sanayi şirketinden birisidir. Dünya’da orman ürünleri sektöründe yer alan ilk 10 şirket arasındadır. 1.725.000 m²’ den fazla alanda kurulu bulunan, farklı coğrafyalardaki 7 üretim tesisi, 3 liman terminali ve 3 deposu ile çalışmalarını ‘Doğaya ve insana saygı’ ilkesiyle gerçekleştiren Yıldız Entegre tüm üretim tesislerinde toplam 12.000 m3/gün levha üretim kapasitesine sahiptir.

Yıldız Entegre Türkiye, Romanya ve Slovenya’da bulunan üretim tesislerinde; MDF, MDFlam, sunta, suntalam, laminat parke, boyalı levha (mdf, sunta), kapak panel, lak panel, mdf kapı, kapı paneli, emprenyeli kağıt ile tutkal üretimi gerçekleştirmektedir. ABD’de ise liman terminalleri yer almakta olup üretim için gerekli olan hammadde kaynaklarının tedarik edilmesi, depolanması ve lojistik hizmetlerin sağlanmasına çalışmaktadır.

Şirketimizin amiral gemisi Kartepe Tesisi, dünyanın tek çatı altında kurulmuş en büyük entegre MDF üretim tesisi olma özelliğini bugün hâlâ gururla taşımaktadır. Global bir marka olma yolunda ilk adımlarını ABD yatırımı ile hayata geçiren Yıldız Entegre; Romanya ve Slovenya’daki üretim tesisleriyle Avrupa, Kuzey Afrika, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri’ndeki varlığını güçlendirmektedir.

Yıldız Entegre, farklı ihtiyaçlara yanıt veren geniş ürün yelpazesiyle doğanın estetiğini, yaşadığımız tüm alanlara taşıyarak. "Bugün ürettiklerimiz, yarınlarımızı tüketmesin” anlayışıyla hem günümüz hem de gelecek kuşaklar için sorumluluk bilinciyle çalışıp, Kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiği binlerce ağaç dikiminin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte birçok çevreci, toplumsal ve kültürel etkinliğe de imza atmaktadır.